Одним из главных успехов Владимира Зеленского по итогам поездки в США является то, что Вашингтон не только не будут подталкивать Киев к выполнению Минских соглашений, но и возлагает ответственность за конфликт в Донбассе исключительно на Москву, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко.

Итогом саммита стала публикация совместного заявления, которая касалась целого ряда тем в американо-украинских отношениях.

Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

Комментарий Михаила Погребинского:

- Ничего решительно не изменилось. У киевской команды были разного рода ожидания о том, что, может быть, удастся уговорить Байдена, чтобы он взял на себя обязательства по продвижению получения ПДЧ в НАТО. Это не удалось.

Еще были ожидания, что если получится не зарубить «Северный поток-2», то хотя бы добиться конкретных обязательств по компенсациям. Это тоже не удалось. То есть главные ожидания не оправдались.

Но есть и то, что можно считать успехом Киева, поскольку американская сторона вообще не упомянула Минские соглашения. Другая сторона надеялась, что возможно, Байден сумеет подтолкнуть к выполнению этих Минских соглашений Киев, но и эта сторона ничего не получила. Нормандский формат упомянут, но мало того, что не упомянуты Минские соглашения, так еще и сказано, что урегулирование конфликта по Донбассу зависит исключительно от Москвы. Никаких намеков на то, что Украина не выполняет или не хочет выполнять договоренности, нет. И американцы продемонстрировали, что не собираются их уговаривать.

К этому успеху Зеленского можно добавить, что начался большой объем договоренностей, за исключением продления договора по нераспространению ядерного оружия. Видимо, были намеки о том, чтобы оружие получить, но американцы вынудили украинскую сторону подписать это соглашение.

США продемонстрировали, что они будут делать все возможное для того чтобы получить контроль над ключевыми отраслями украинской экономики (атомная энергетика) и судебной ветвью власти. Цинично сказано, что США будут оказывать «помощь» в борьбе с коррупцией. Эти цели ясно сформулированы и Украина соглашается, что по ключевым вопросам она будет управляться из Вашингтона.