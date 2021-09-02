Пока Украина существует как антироссийский инструмент и кормит сама себя, убирать Зеленского смысла нет. Тем более у него есть поддержка среди населения. Если возникнет потребность убрать Зеленского, это можно сделать разными способами, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Байден выразил желание когда-нибудь еще раз приехать на Украину, поскольку вспомнил, как ему понравилось выступать перед депутатами Верховной Рады при Петре Порошенко.

Итогом саммита стала публикация совместного заявления, которая касалась целого ряда тем в американо-украинских отношениях.

Лидеры воздержались от общения с прессой в ходе аудиенции Зеленского: в Белом доме не было ни пресс-конференции, ни ответов на вопросы в начале встречи, куда были допущены журналисты.

Комментарий Богдана Безпалько:

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявлял, что визит Зеленского в США не несет риски для американо-российских отношений, в конечном итоге оказался прав. Потому что каких-то масштабных и конкретных мер помощи Украине принято не было. В основном это декларация о намерениях, выражение общих слов поддержки территориальной целостности Украины и осуждения России и «российской агрессии».

В целом визит выглядит как пиар-ход со стороны Зеленского и вынужденный шаг в поддержку союзника со стороны Байдена, причем обставленный рядом унизительных и пренебрежительных эпизодов в отношении самого Зеленского.

Сам Зеленский выглядел как сочетание гордого, но малозначимого гетмана вроде Выговского и учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», который и сделал его таким популярным. Все его пробежки вокруг Белого дома и переговоры с важным лицом смотрятся несколько противоречиво.

Но, несмотря на то что этот визит не является переломным моментом в украино-американских и российско-американских отношениях, он ни для Донбасса, ни для России не сулит ничего хорошего.

Пока Украина существует как антироссийский инструмент и кормит сама себя, убирать Зеленского смысла нет. Тем более у него есть поддержка среди населения. Если возникнет потребность убрать Зеленского, это можно сделать либо на предстоящих выборах, до которых уже не так много осталось, либо путем импичмента, либо путем дворцовых интриг.

Но в целом Зеленский выполняет ту же функцию, что и Порошенко, и выполняет ее добросовестно. Об этом говорят сами украинские эксперты. Единственное, чем Зеленский раздражает американцев, так это критикой действий США, которые фактически договорились с Россией и Германией о запуске «Северного потока-2».