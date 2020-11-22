Украинские власти рассчитывают, что бывший вице-президент США Джо Байден, придя в Белый дом, будет сотрудничать с ними гораздо теснее, чем нынешний американский лидер Дональд Трамп. С одной стороны, он был куратором украинского направления в годы майдана, а с другой — не всё так однозначно спустя 4 года

Официально кандидата от демократов ещё не объявили избранным президентом, но это не мешает иностранным политикам строить планы, какие выгоды они могут получить от новой американской администрации.

Чего именно хочет Украина

На видеоконференции американского Института Ближнего Востока 19 ноября посол Украины в США Владимир Ельченко выразил мнение, что у Киева, учитывая тенденции в Соединённых Штатах и на Западе в целом относительно Черноморского региона, есть очень яркие перспективы.

«Мы твёрдо верим, что администрация Байдена будет иметь более ориентированный на внешнюю политику подход. Не хочу в чём-то обвинять нынешнюю администрацию США, поскольку мы видели очень серьёзную поддержку в ходе президентства Трампа. В администрации Байдена в определённой степени будут участвовать эксперты с более глубоким знанием Украины, Молдавии, Грузии и региона. Мы смотрим на это очень позитивно. Верим, что получим гораздо больше внимания со стороны новой администрации», — заявил дипломат. Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Такие большие надежды на Джо Байдена Киев возлагает потому, что в бытность вице-президентом он курировал украинское направление, находился в тесном контакте с тогдашним президентом Петром Порошенко, фактически диктовал ему, как нужно руководить страной, а также прилетал в Киев, чтобы лично проводить совещания с правительством. Помимо него, в администрации 44-го президента США Барака Обамы было ещё несколько чиновников, активно занимавшихся украинским вопросом, прежде всего заместитель госсекретаря США по странам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая на майдане раздавала то ли пирожки, то ли печеньки участникам массовых акций протеста, и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев не исключил, что с приходом к власти Байдена Нуланд может вернуться в большую политику, а на пост во внешнеполитическом ведомстве, который она занимала 4 года назад, придёт бывший посол США на Украине Мари Йованович, поскольку её нужно премировать за лояльность.

Какое именно внимание от администрации Байдена хотела бы получить Украина, руководство страны озвучило через неделю после президентских выборов в США. Видимо, политики решили дождаться, когда станет ясно, кто победил, чтобы не попасть впросак, как Порошенко, который в 2016 году направил поздравительную телеграмму бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, а победил в конечном итоге миллиардер республиканец Дональд Трамп. Экс-генпрокурор Украины Шокин ждет мести от Джо Байдена © скриншот с видео 24tv.ua

13 ноября замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в случае избрания Байдена на высший государственный пост власти страны могут обратиться к нему с просьбой вновь назначить спецпредставителя Госдепартамента США по Украине. Курт Волкер занял этот пост в июле 2017 года, а в сентябре 2019-го подал в отставку на фоне начавшейся процедуры импичмента Трампа из-за его просьбы к президенту Украины Владимиру Зеленскому провести расследование деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma. Как тогда сообщал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме, найти кандидата, который согласился бы занять эту должность, не удалось, поэтому, скорее всего, её упразднят, а полномочия перераспределят между другими официальными лицами, отвечающими за политику на украинском направлении. Однако в июле 2020 года госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, посвящённых бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, сообщил, что ведомство рассчитывает назначить нового спецпредставителя США по Украине.

«Мы до сих пор думаем, что это было настоящей потерей, когда спецпредставитель Волкер прекратил работу, которую он выполнял. Она была важна в целом для усилий Госдепартамента в регионе. Мы надеемся, что эту позицию мы тоже заполним подходящим человеком», — сказал он.

Однако замещать эту вакантную должность суждено уже следующей администрации. Если она захочет, конечно.

Приход Байдена в Белый дом — вопрос уже почти решённый, но до 20 января руководить Соединёнными Штатами будет Трамп и его команда, а они могут специально оставить такое наследие своим преемникам, которое придётся долго и не без усилий разгребать. Понимая, что ссориться с нынешними американскими властями не стоит, Зеленский пытается сделать реверанс в сторону и тех и других. Дмитрий Абзалов: После победы Байдена Зеленскому грозит госпереворот © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Некоторые внутри страны пытались добиться того, чтобы мы допустили ошибку, но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную двухпалатную поддержку США. И сегодня все признают, что наша позиция была правильной и показала невмешательство в выборы другой страны. А значит, Украина остаётся партнёром и другом как для демократов, так и для республиканцев. Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединённые Штаты», — заявил украинский лидер 14 ноября в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Совпадут ли ожидания Киева с реальностью

Вскоре после американских выборов в США Порошенко сказал, что Киев может получить весомую поддержку Байдена, а если воспользуется окном возможностей, то получит оружие, финансирование и пакет антироссийских санкций.

В интервью изданию Украина.ру директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко выразил мнение, что Байдену и его команде предпочтительнее забыть, кто такой Порошенко, забыть о таких словах, как «Украина», «Burisma», «скандал с Хантером Байденом», поэтому Украина вряд ли будет в числе приоритетов американской политики.

«Байден активно занимался Украиной и даже курировал процессы, связанные с госпереворотом и чудовищными репрессиями 2014 года. Байден курировал эту политику государственного террора, и Байден в этом смысле является государственным преступником и должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке. Мы понимаем, что в современном мире это маловероятно. И даже его сын Хантер умудрялся зарабатывать на украинском режиме. Но именно потому, что Байден столкнулся с серьёзными обвинениями в коррупции, для него теперь Украина тоже является токсичным субъектом, он вообще не будет ей никак заниматься, опасаясь обвинений в коррупции. И он, как Трамп, скинет Украину на спецслужбы и ведомства. Как ЦРУ и Пентагон занимались Украиной при Трампе, так они и будут ей заниматься», — заявил политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру. Куратор Киева: что Джо Байден говорил об Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается другой точки зрения. По его словам, коррупционные скандалы на Украине были лишь небольшой проблемой для Байдена, когда он был кандидатом в президенты, но это не будет проблемой для Байдена-президента. Эксперт отметил в интервью изданию Украина.ру, что американские СМИ заточены на него и молчать они будут до тех пор, пока кто-то не попытается устроить Байдену импичмент, а поскольку большинство в палате представителей, которая имеет полномочия запустить этот процесс, остаётся за демократами, никто отстранять его от власти не будет.

Трамп и Байден придерживаются кардинально противоположных взглядов на многие внутри-и внешнеполитические вопросы, тем не менее, как уверены многие специалисты, в целом после смены администрации произойдёт преемственность курса по международным делам. Что касается Украины, то, как объяснил политолог Олег Неменский, Трамп так и не смог существенно вмешаться в американскую систему связей, проводящую политику на этом направлении, поскольку она полностью осталась в руках представителей Демократической партии. Анатолий Вассерман: Байден плюнет на Минские соглашения, если окажется в Белом доме © РИА Новости, Александр Натрускин

«Эта система оказалась в последние годы несколько расшатанной, но можно сказать, что фактор Трампа был далеко не основным. Сейчас эта система, возможно, снова станет более активной и ясной, но предполагать, что политика США в отношении Украины как-то существенно изменится, не приходится. Все основные перемены в этой области произошли ещё раньше — и при демократах, и даже при Трампе, без всякого его вмешательства. Так что линия тут вполне определённая, никаких принципиальных новшеств, я думаю, не будет», — заявил он в интервью изданию Украина.ру.

Сейчас можно только гадать, как администрация Байдена будет выстраивать курс по отношению к Украине. Многие рассчитывают на бОльшую лояльность, учитывая прошлые тесные контакты с Банковой, однако за 4 года многое изменилось: и общая ситуация в мире, которая теперь подчинена эпидемии коронавируса, и внутриполитическая обстановка в самих Соединённых Штатах, и руководство на Украине, поэтому 20 января 2021 года история американо-украинских отношений начнётся с чистого листа.