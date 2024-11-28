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"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко

"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко - 28.11.2024 Украина.ру

"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко

Этот удивительный фильм однозначно запомнился советским зрителям. Даже те, кто его не видел, задумывались, кто же такой этот загадочный Командор, и почему в паре с ним идет какая-то Анна. Интриги добавляло и то, что в этом фильме снялись настоящие мегазвёзды советского кино: Алиса Фрейндлих, Василий Лановой и Иннокентий Смоктуновский

2024-11-28T16:00

2024-11-28T16:00

2024-11-28T16:00

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Режиссёр и один из авторов сценария, Евгений Хринюк, выпускник ВГИКа, коснулся в этой ленте очень непростой темы – он раскрыл конфликт жизни и смерти, памяти о прошлом и настоящим. Автор работал до этой ленты в таких картинах как "Адрес вашего дома", с Николаем Крючковым, "Тронка" (автор сценария) с Арменом Джигарханяном. Очевидное драматическое и мелодраматическое направление его творчества, в полной мере отразилось и в фильме "Анна и командор".Любопытна личность режиссёра, осужденного в 1945 году в возрасте 15 лет на 10 лет лагерей и отсидевшего из этого срока 9 лет. Именно там он и получил своё кинематографическое образование.Мать Евгения была чешкой из одного из ровенских сёл, а отец – Мина Хринюк, во время Гражданской войны воевал под началом Петлюры. Как многие из петлюровцев после войны он осел на Западной Украине – в Луцке, тем более что был родом из волынского села Затурцы. Когда во время Великой Отечественной войны пришли немцы, Мину избрали одним из советников украинского главы городской управы. Но затем его, как слишком активно выступавшего за незалежну Украину арестовали вместе со всей управой, а заодно посадили и всю семью кроме старшего сына Николая, которого просто не оказалось дома. Старший Хринюк очутился в концлагере возле села Шубков Ровенской области, да там и сгинул. Сестру Анну отправили на работы в Германию, откуда она тоже не вернулась. Домой отпустили только Женю, которому было 12 лет, и сестру Софию.Второй раз беда пришла в семью Хринюк уже весной 1945 года. Вот выдержка из допроса от 22 марта 1945 года арестованного НКВД некоего обвиняемого в принадлежности к ОУН* Сосицкого Александра Васильевича псевдо "Кайдаш":"После вербовки "Константин" дал мне задание создать в Луцком педучилище антисоветскую молодежную организацию украинских националистов. Выполняя задание "Константина", мною в педшколе была создана Организация Украинских националистов ОУН*, в которую входили – Патута Юрий, Петрощук Ангелина, Рудницкий Александр и Хринюк Евгений. Перечисленные лица в данную организацию были вовлечены мною".28 апреля 1945 года Евгения приговорили к 10 годам лагерей. Там он встретился со знаменитым советским сценаристом и режиссёром киевлянином Алексеем Яковлевичем Каплером. За сценарии к фильмам "Ленин в Октябре", "Петр I" и "Богатая невеста" его наградили орденом Ленина, а за "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году" в 1941 году ещё и вручили Сталинскую премию. Свой срок он "мотал" за то, что в конце 1942 года в 39 лет "закрутил" роман с 16-летней дочерью Сталина. В результате по обвинению в антисоветской агитации ему присудили 5 лет лишения свободы и этапировали в Воркутлаг. Там его, правда, расконвоировали и назначили городским фотографом. В Воркуте Евгений Хринюк и познакомился с этим безусловно талантливым человеком, которому потом предстояло ещё приложить свою руку к таким шедеврам советского кино, как "Полосатый рейс" (1961), "Человек-амфибия" (1962), "Синяя птица" (1976), "Сошедшие с небес" (1986) и др.После смерти Сталина и амнистии четыре года Евгений прожил в Кемеровской области у сестры, затем вернулся в родной Луцк. Но долго он там не задержался – поехал в Москву и поступил во ВГИК в мастерскую Алексея Спешнева. После окончания её в 1963 году новоиспеченный кинематографист сначала работал на Одесской киностудии, а в 1967 году переехал в Киев на киностудию им. Довженко."Анна и Командор" стал его третьим фильмом, сценарий к которому изначально написал московский кинодраматург Иван Менджерицкий. Евгений Минович его подправил и приступил к подбору актёров. Благодаря своим учителям, он мог выходить напрямую на советских звёзд первой величины, и сполна этой возможностью воспользовался. Он пригласил на главную мужскую роль мегазвезду того времени Василия Ланового. Тот студию Довженко хорошо знал – в 50-е она дала ему "путевку в жизнь", когда у режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова он сыграл Павку Корчагина в их одноименном фильме.Вторую главную мужскую роль – писателя, который берет интервью у Анны – вдовы Командора, Хринюк предложил Иннокентию Смоктуновскому. На главную женскую роль была приглашена одна из первых красавиц Советского кинематографа Алиса Фрейндлих, для которой эта роль в её кинокарьере стала первой главной. Ролью этой Фрейндлих была недовольна. В интервью Урмасу Отту 13 лет спустя она признавалась:"Фильм не получился. Студия Довженко снимала этот фильм, и там есть вкусовые какие-то просчеты, которые очень досадны".В том же интервью она, правда, признаётся, что ей тяжело работать на съёмочной площадке, что она больше театральная актриса. Василий Лановой вспоминал, как тяжело давалась Алисе Бруновне её роль:"Неожиданно вдруг прозвучало ее признание: "Что же это такое делается? С каждым годом все труднее и труднее начинать роль. Раньше мне Варвара (дочь) помогала. Я вспоминала только её, и она мне подавала эмоциональный настрой, подавала эмоциональную волну, и это безотказно срабатывало в целом ряде ролей, драматических, комедийных, веселых, трагических. Уже одно только воспоминание о ней давало прилив эмоциональной заряженности. Но со временем мне этого уже стало недостаточно. Раньше, готовясь к какому-то драматическому куску роли, я вспоминала какое-нибудь несчастье в доме (таким приёмом нередко пользуются актёры, чтобы создать себе необходимый настрой), и это помогало какое-то время. Сейчас это уже не срабатывает. Нужны новые и новые раздражители".При этом у Ланового воспоминания о съёмках фильма и о его режиссере остались самые благоприятные:"Съёмки фильма проходили интересно, работалось с режиссером Евгением Хринюком легко, было полное взаимопонимание, у нас с Алисой – тоже".В "Анне и командор" Фрейндлих сыграла любящую и страдающую, замкнувшуюся в себе женщину, у которой умерла дочь и трагически погиб любимый муж – рухнула вселенная, с которой была связана вся её жизнь. Театральный опыт сыграл на руку, помогая передавать на экране трагедию, любовь, смерть и возрождение. Каким бы ни было о фильме её мнение, но игра актеров, и её в первую очередь, приносит истинное наслаждение настоящим ценителям.Кинокритики разных годов отмечают так же музыкальное оформление киноленты. Помимо народной украинской песни "Цвiте терен", которую на два голоса раскладывают Василий Лановой и Алиса Фрейндлих в самом начале повествования, в ней звучит музыка украинского композитора Бориса Буевского. Она тонко подчёркивает особо тонкие места в фильме, иногда даже "вытаскивая" не совсем получившиеся сцены.Съёмки проводили в 1973 году частично в Прибалтике, частично – в Киеве. Сюжет прост. У героини погибает муж, большой начальник, которого друзья называют "Командор". К ней в поисках материала для пьесы о погибшем приходит драматург, но в результате получается повествование не о нём, а о любви.Анна в исполнении Алисы Бруновны выступает не только фоном для раскрытия образа Командора. По мере развития сюжета она ломает стереотип страдающей вдовы, показывая, что героиня внутри всё ещё прекрасная женщина и что будущее, каким бы страшным не было настоящее, у неё есть. Какое, она и сама пока ещё не знает. Волею ли авторов, или таков был замысел режиссёра и так сыграла актриса, но в Анне есть несколько очень разных личностей: и любящая жена, и заботливая мать, и работник НИИ, не особо преуспевающий на научном поприще, и вдова, рассказывающая о погибшем муже готовому слушать постороннему человеку. Это всё разные женщины, но они мастерски сведены в один образ.Есть в сюжете и нестыковки, которых в реальной жизни быть не могло. Например, работа Анны и Командора в одном военном НИИ – это запрещалось в те годы. Некоторую неестественность вносит излишняя театральная роскошь апартаментов, в которых живут Анна и Командор. Странным представляется лечение дочери дома – в то время такое было исключено. Эти странности подчёркиваются некоторой "клиповой манерой" съёмки и монтажа фильма. Это современному зрителю она привычна, а тогда критики сильно за нее Хринюка разносили.Еще один момент, на который обращаешь внимание – роль Иннокентия Смоктуновского. Нет, играет он, как всегда, блестяще, но роль несопоставима с величиной актёра. С другой стороны, без его мягкого вкрадчивого и одновременно задумчивого голоса за кадром фильм наверняка потерял бы в своей притягательности и интеллектуальности. Его образ как бы служит неким оттеняющим фоном к яркой картине прекрасных человеческих отношений.Премьера в СССР состоялась только в 1976-м году, 28 ноября. До этого ленту успели увидеть в прокате в ГДР, Польше и Венгрии. Почему так произошло? Сложно сказать, ведь прокатное удостоверение фильму давали чиновники Госкино СССР, и путь от сценарной заявки до тиражирования копий фильма был тернист и порой зависел от множества неявных факторов, вплоть до личной приязни, или неприязни чиновников к режиссёру, или к тематике картины. Тем не менее, фильм на экраны вышел и собрал в прокате 18,1 миллионов зрителей – показатель для киностудии им. Довженко очень хороший.Но если зрителю в основной своей массе фильм понравился, то у кинокритиков он вызвал споры и неоднозначные мнения. Критиковали и саму фабулу, и методы изображения, да и вообще, попытку студии им. Довженко выйти за рамки этнографической романтики и героики. Попытка показать отношения людей – красивыми, а любовь – бесконечной, не может не притягивать, но у некоторых критиков почему-то вызвала отторжение. Однако фильм пережил множество картин, которые они тогда хвалили, потому что его авторы тонко подметили одну вечную тему: "Пока из двух любящих людей жив хотя бы один, история их жизни, их любви продолжается". И это то, что всегда будет притягивать к "Анне и Командору" новых зрителей.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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