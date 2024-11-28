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ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма

ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма - 28.11.2024 Украина.ру

ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма

С призывами противодействовать пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, а также другим человеконенавистническим идеям выступили главы государств ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.

2024-11-28T16:03

2024-11-28T16:03

2024-11-28T16:03

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Организация Договора о коллективной безопасности провела заседание СКБ в столице Казахстана и приняла декларацию, в которой обращено внимание на актуальные угрозы для мира. В их числе – проблемы биологической и информационной безопасности, а также угрозы, исходящие от распространителей человеконенавистническим идеологий.В ней также содержится призыв свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. В документе отмечена особая актуальность этого в свете 80-летия освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков.Кроме того, в документе отмечена важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Ранее на эту тему: Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев Интервью с упоминанием этой темы: Михаил Мягков: Россия засела на "Кюстринском плацдарме", чтобы ВСУ не устроили ей "Белоруссию" 1944 года Тем временем: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской

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новости, казахстан, белоруссия, россия, одкб, день победы, великая отечественная война, вторая мировая война, ревизионизм, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неофашисты, нацизм, нацисты