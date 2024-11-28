ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк" в центре Москвы
С призывами противодействовать пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, а также другим человеконенавистническим идеям выступили главы государств ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
Организация Договора о коллективной безопасности провела заседание СКБ в столице Казахстана и приняла декларацию, в которой обращено внимание на актуальные угрозы для мира. В их числе – проблемы биологической и информационной безопасности, а также угрозы, исходящие от распространителей человеконенавистническим идеологий.
"Отвергаем и решительно осуждаем любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве. Подчеркиваем, что установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - сказано в декларации ОДКБ.
В ней также содержится призыв свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. В документе отмечена особая актуальность этого в свете 80-летия освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков.
Кроме того, в документе отмечена важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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