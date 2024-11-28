ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059283315.html
ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма - 28.11.2024 Украина.ру
ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
С призывами противодействовать пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, а также другим человеконенавистническим идеям выступили главы государств ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
2024-11-28T16:03
2024-11-28T16:03
новости
казахстан
белоруссия
россия
одкб
день победы
великая отечественная война
вторая мировая война
ревизионизм
неонацисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101302/28/1013022874_0:266:2698:1784_1920x0_80_0_0_014fe42c6cc0c7078f195a626383cc57.jpg
Организация Договора о коллективной безопасности провела заседание СКБ в столице Казахстана и приняла декларацию, в которой обращено внимание на актуальные угрозы для мира. В их числе – проблемы биологической и информационной безопасности, а также угрозы, исходящие от распространителей человеконенавистническим идеологий.В ней также содержится призыв свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. В документе отмечена особая актуальность этого в свете 80-летия освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков.Кроме того, в документе отмечена важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Ранее на эту тему: Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев Интервью с упоминанием этой темы: Михаил Мягков: Россия засела на "Кюстринском плацдарме", чтобы ВСУ не устроили ей "Белоруссию" 1944 года Тем временем: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
казахстан
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101302/28/1013022874_0:13:2698:2037_1920x0_80_0_0_3668e4b4e901f6f9a809dac2b9bb0de3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казахстан, белоруссия, россия, одкб, день победы, великая отечественная война, вторая мировая война, ревизионизм, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неофашисты, нацизм, нацисты
Новости, Казахстан, Белоруссия, Россия, ОДКБ, День Победы, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Ревизионизм, неонацисты, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неофашисты, нацизм, нацисты

ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма

16:03 28.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк" в центре Москвы
Президент РФ В.Путин принял участие в шествии Бессмертный полк в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
С призывами противодействовать пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, а также другим человеконенавистническим идеям выступили главы государств ОДКБ. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
Организация Договора о коллективной безопасности провела заседание СКБ в столице Казахстана и приняла декларацию, в которой обращено внимание на актуальные угрозы для мира. В их числе – проблемы биологической и информационной безопасности, а также угрозы, исходящие от распространителей человеконенавистническим идеологий.
"Отвергаем и решительно осуждаем любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов. Призываем все государства и народы противодействовать проявлениям фашизма, нацизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве. Подчеркиваем, что установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге действия нацистов и их пособников должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - сказано в декларации ОДКБ.
В ней также содержится призыв свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, тружеников тыла и мирных жителей братских республик Советского Союза, отдавших свои жизни в борьбе за мир и свободу. В документе отмечена особая актуальность этого в свете 80-летия освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков.
Кроме того, в документе отмечена важность широкой международной поддержки празднования в 2025 году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее на эту тему: Белорусский Гомель отмечает 80-летие освобождения от гитлеровцев
Интервью с упоминанием этой темы: Михаил Мягков: Россия засела на "Кюстринском плацдарме", чтобы ВСУ не устроили ей "Белоруссию" 1944 года
Тем временем: В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской
 
НовостиКазахстанБелоруссияРоссияОДКБДень ПобедыВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаРевизионизмнеонацистыукраинский неонацизмукраинские неонацистынеофашистынацизмнацисты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:11Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями
17:00ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин
16:53Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
16:38Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
16:33Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
16:27ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
16:14В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
16:00"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко
15:53Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
15:41"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
15:19Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО
15:18Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:48Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
14:22Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
14:14Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
14:05Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Лента новостейМолния