"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
15:41 28.11.2024 (обновлено: 15:46 28.11.2024)
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Оттава сообщила "о гибели" подполковника Североатлантического альянса Кента Миллера, участвовавшего в подготовке украинских военных. Соответствующая запись появилась на сайте канадского правительства
"С прискорбием подразделение Joint Task Force Ukraine сообщает о гибели одного из наших солдат, подполковника Кента Миллера", - говорится в публикации.
В материале также указано, что Миллер участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке украинских военнослужащих, а 25 ноября этого года "скончался от медицинских осложнений в Бельгии".
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что на фоне продвижения российских войск Киев попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание баз инструкторов альянса на Украине неизбежно.
Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно.
25 ноября, 11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев