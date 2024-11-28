"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059281832.html
"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ - 28.11.2024 Украина.ру
"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
Оттава сообщила "о гибели" подполковника Североатлантического альянса Кента Миллера, участвовавшего в подготовке украинских военных. Соответствующая запись появилась на сайте канадского правительства
2024-11-28T15:41
2024-11-28T15:46
новости
украина
сша
киев
нато
вооруженные силы украины
мария захарова
инструктор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059278563_0:88:450:341_1920x0_80_0_0_9834f0b4e1c4fa68ecbd4acbff8cc731.jpg
В материале также указано, что Миллер участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке украинских военнослужащих, а 25 ноября этого года "скончался от медицинских осложнений в Бельгии".Ранее американская газета The New York Times сообщала, что на фоне продвижения российских войск Киев попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание баз инструкторов альянса на Украине неизбежно.Одним из лидеров по обучению вэсэушников остается Франция. Париж подготовил 2,3 тысячи украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно.Другие темы: "Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины.
https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html
https://ukraina.ru/20241125/1059177234.html
украина
сша
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059278563_0:46:450:384_1920x0_80_0_0_d46da67deb6b847d7f24c11122427754.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, мария захарова, инструктор
Новости, Украина, США, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, инструктор

"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ

15:41 28.11.2024 (обновлено: 15:46 28.11.2024)
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Оттава сообщила "о гибели" подполковника Североатлантического альянса Кента Миллера, участвовавшего в подготовке украинских военных. Соответствующая запись появилась на сайте канадского правительства
"С прискорбием подразделение Joint Task Force Ukraine сообщает о гибели одного из наших солдат, подполковника Кента Миллера", - говорится в публикации.
В материале также указано, что Миллер участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке украинских военнослужащих, а 25 ноября этого года "скончался от медицинских осложнений в Бельгии".
Ранее американская газета The New York Times сообщала, что на фоне продвижения российских войск Киев попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание баз инструкторов альянса на Украине неизбежно.
Одним из лидеров по обучению вэсэушников остается Франция. Париж подготовил 2,3 тысячи украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.
Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
21 ноября, 14:05
Франция снаряжает против России "Анну Киевскую". Спасет ли это ВСУ?Франция продолжает втягиваться в боевые действия на Украине. В этой стране завершается подготовка 2,3 тыс. украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно.
ВСУ наемники украинские военнослужащие окопы оружие - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
25 ноября, 11:29
Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
Другие темы: "Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины.
 
НовостиУкраинаСШАКиевНАТОВооруженные силы УкраиныМария Захароваинструктор
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:11Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями
17:00ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин
16:53Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
16:38Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
16:33Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
16:27ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
16:14В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
16:00"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко
15:53Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
15:41"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
15:19Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО
15:18Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:48Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
14:22Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
14:14Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
14:05Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Лента новостейМолния