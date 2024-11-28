https://ukraina.ru/20241128/1059281832.html

"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ

"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ - 28.11.2024 Украина.ру

"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ

Оттава сообщила "о гибели" подполковника Североатлантического альянса Кента Миллера, участвовавшего в подготовке украинских военных. Соответствующая запись появилась на сайте канадского правительства

2024-11-28T15:41

2024-11-28T15:41

2024-11-28T15:46

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В материале также указано, что Миллер участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке украинских военнослужащих, а 25 ноября этого года "скончался от медицинских осложнений в Бельгии".Ранее американская газета The New York Times сообщала, что на фоне продвижения российских войск Киев попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание баз инструкторов альянса на Украине неизбежно.Одним из лидеров по обучению вэсэушников остается Франция. Париж подготовил 2,3 тысячи украинских военнослужащих, из которых в ближайшее время сформируют бригаду и отправят на фронт.Формированию дали название "Анна Киевская" в честь французской королевы Анны Ярославны, младшей из трех дочерей князя Ярослава Мудрого, супруги короля Генриха I, которую изначально называли Анной Русской.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно.Другие темы: "Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины.

https://ukraina.ru/20241121/1059096828.html

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новости, украина, сша, киев, нато, вооруженные силы украины, мария захарова, инструктор