Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России - 28.11.2024 Украина.ру
Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Нынешнее поколение граждан России осуществляет судьбоносную миссию, встав на пути разрушителей России, воюя за своё будущее и своих потомков. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:15
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Президент России проинформировал коллег о событиях в зоне СВО в самое последнее время. Он также обратил внимание на мотивацию солдат и офицеров по обе стороны конфликта."За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.Он отметил, что исполнение преступных приказов означает соучастие в преступлениях."Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей", – констатировал Путин.Поэтому, отметил он, никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят.Также на эту тему: Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мираРане в новостях: Путин: мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
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новости, россия, астана, киев, владимир путин, одкб, сво, мотивация, всу, армия, украинская армия, минобороны рф, идеология, бандеровцы, украина, бывший ссср
Новости, Россия, Астана, Киев, Владимир Путин, ОДКБ, СВО, мотивация, ВСУ, Армия, украинская армия, Минобороны РФ, идеология, бандеровцы, Украина, бывший СССР

Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России

14:05 28.11.2024 (обновлено: 14:15 28.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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Нынешнее поколение граждан России осуществляет судьбоносную миссию, встав на пути разрушителей России, воюя за своё будущее и своих потомков. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
Президент России проинформировал коллег о событиях в зоне СВО в самое последнее время. Он также обратил внимание на мотивацию солдат и офицеров по обе стороны конфликта.
"За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.
Он отметил, что исполнение преступных приказов означает соучастие в преступлениях.
"Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей", – констатировал Путин.
Поэтому, отметил он, никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят.
"У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха. Но все вместе пойдут вперёд, и ничто их не остановит", - заверил президент России.
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