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Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России - 28.11.2024 Украина.ру
Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Нынешнее поколение граждан России осуществляет судьбоносную миссию, встав на пути разрушителей России, воюя за своё будущее и своих потомков. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:05
2024-11-28T14:15
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Президент России проинформировал коллег о событиях в зоне СВО в самое последнее время. Он также обратил внимание на мотивацию солдат и офицеров по обе стороны конфликта."За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.Он отметил, что исполнение преступных приказов означает соучастие в преступлениях."Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей", – констатировал Путин.Поэтому, отметил он, никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят.Также на эту тему: Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мираРане в новостях: Путин: мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
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Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
14:05 28.11.2024 (обновлено: 14:15 28.11.2024)
Нынешнее поколение граждан России осуществляет судьбоносную миссию, встав на пути разрушителей России, воюя за своё будущее и своих потомков. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
Президент России проинформировал коллег о событиях в зоне СВО в самое последнее время. Он также обратил внимание на мотивацию солдат и офицеров по обе стороны конфликта.
"За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве
? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооружённым силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.
Он отметил, что исполнение преступных приказов означает соучастие в преступлениях.
"Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю, пожалуй, нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести ей, как они говорят сегодня, стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей", – констатировал Путин.
Поэтому, отметил он, никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят.
"У нас в армии люди разных национальностей, кто-то перекрестится, кто-то попросит о помощи Аллаха. Но все вместе пойдут вперёд, и ничто их не остановит", - заверил президент России.