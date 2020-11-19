Украина вряд ли будет в числе приоритетов американской политики, считает украинский политолог Кость Бондаренко

Об этом Бондаренко, директор Фонда «Украинская политика», рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Хотя Дональд Трамп до сих пор не признает поражение на выборах, состоявшихся 3 ноября, с большой долей вероятности можно утверждать, что именно кандидат от демократов Джо Байден вступит в должность президента США в январе следующего года.

- Константин Петрович, будет ли внешняя политика администрации Байдена более агрессивной, чем у его предшественника?

Байден станет президентом США на год, но успеет открыть окно возможностей для России © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

Но при этом давайте говорить откровенно, что это будет не столько президентство Байдена, сколько президентство Камалы Харрис. Соответственно, большинство постов будут занимать люди, ориентирующиеся на эту группу Демократической партии. Что, с одой стороны, будет подталкивать к большей агрессии, а с другой — взвешивать эти планы с социальными программами внутри страны.

В условиях экономического кризиса этот баланс выдержать будет достаточно сложно, поэтому будет агрессивная риторика, но при этом удастся избежать больших войн.

- Петр Порошенко вскоре после американских выборов заявил, что Киев может получить весомую поддержку Байдена, а если воспользуется окном возможностей, то получит оружие, финансирование и пакет антироссийских санкций. Насколько оправданны его ожидания?

— Порошенко делает громкие заявления, не особо вникая в суть вопроса. Он надеется, что сейчас придет Байден, вспомнит о дружеских отношениях с Порошенко и он снова будет на коне. Хотя я думаю, что на самом деле Байдену и его команде предпочтительнее забыть, кто такой Порошенко, забыть о таких словах, как Украина, Burisma, скандал с Хантером Байденом и так далее. Поэтому Украина вряд ли будет в числе приоритетов американской политики.

- Станет ли Байден поддерживать белорусскую оппозицию и добиваться свержения Лукашенко?

— Даже если добьется, то на сегодняшний день не думаю, что нынешней белорусской оппозиции что-то поможет. Они проиграли. Их сегодняшние выступления сродни выступлениям Трампа, который пытается сказать, что это не такой уж и проигрыш.

Если Лукашенко и будет смещен, то не вследствие американских игр, а вследствие его взаимоотношений с Россией.

Тайные дела. Минфин США раскрыл офшорные схемы украинских олигархов © CC0, Pixabay - Байден запомнился антироссийскими выступлениями. По его словам, Москва — главный враг Вашингтона. Обострятся ли отношения Кремля и Белого дома при Байдене?

— В данной ситуации перед Вашингтоном стоят два вопроса: первый — что делать с Китаем? Примириться ли с Китаем и направить свои усилия против России? Второй вариант — это все-таки наладить отношения с Россией, чтобы ослабить Китай.

Концепция еще не избрана, и опять же не Байден будет определять эту концепцию.

- Трамп был решительным противником строительства «Северного потока — 2». Какую позицию займет Байден?

— Как раз демократы будут менее агрессивны в отношении «Северного потока» и будут рассматривать его как один из элементов размена в Большой игре.

- Обострится ли внутреннее противостояние в США, если Байден станет президентом?

— Оно будет чувствоваться на всех уровнях, оно будет чувствоваться как на уровне Конгресса, так и на уровне улицы. Америку в ближайшее время ожидают непростые времена.

- Сумеет ли она преодолеть этот кризис?

— Думаю, что преодолеет. Все-таки в Соединенных Штатах — сильные политические институты. И даже если эмоциональное восприятие друг друга демократами и республиканцами будет продолжаться полгода-год, ситуация все равно стабилизируется.