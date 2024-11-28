Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас какие-то прогнозы о ходе СВО делать просто невозможно. Прелесть ситуации в том, что ВС РФ пытаемся тыкать иголочками в разные точки украинской обороны.
После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Потом все думали, что вот-вот возьмем Курахово: Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется.
От Украины при этом тоже стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима совершенно понятна: они пытаются встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому. С Курском это не получилось, и они могут попробовать это в другом месте. Если их где-то еще вынесут вперед ногами, они еще раз это попробуют в другом месте.
Я напомню, что перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область. Просто там его размотали на исходной.
И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у нее запчасти на ходу отваливались.
Вчера, 17:19Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами