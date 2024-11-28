Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще - 28.11.2024 Украина.ру
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Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще - 28.11.2024 Украина.ру
Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-28T15:53
2024-11-28T15:53
эксклюзив
спецоперация
россия
курск
курахово
вооруженные силы украины
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Сейчас какие-то прогнозы о ходе СВО делать просто невозможно. Прелесть ситуации в том, что ВС РФ пытаемся тыкать иголочками в разные точки украинской обороны. После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Потом все думали, что вот-вот возьмем Курахово: Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется.От Украины при этом тоже стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима совершенно понятна: они пытаются встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому. С Курском это не получилось, и они могут попробовать это в другом месте. Если их где-то еще вынесут вперед ногами, они еще раз это попробуют в другом месте.Я напомню, что перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область. Просто там его размотали на исходной.И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у нее запчасти на ходу отваливались.
https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html
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россия
курск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, курск, курахово, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Курск, Курахово, Вооруженные силы Украины

Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще

15:53 28.11.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Евгений Норин СВО
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас какие-то прогнозы о ходе СВО делать просто невозможно. Прелесть ситуации в том, что ВС РФ пытаемся тыкать иголочками в разные точки украинской обороны.
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая 2022, 15:46
Евгений Норин: Кто онВоенный историк, журналист, писатель, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве
После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Потом все думали, что вот-вот возьмем Курахово: Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется.
От Украины при этом тоже стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима совершенно понятна: они пытаются встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому. С Курском это не получилось, и они могут попробовать это в другом месте. Если их где-то еще вынесут вперед ногами, они еще раз это попробуют в другом месте.
Я напомню, что перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область. Просто там его размотали на исходной.
И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у нее запчасти на ходу отваливались.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Виктор Кутырь (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Вчера, 17:19
Военный эксперт Виктор Кутырь: Если Россия выпустит ВСУ из-под Курска, они ударят на Брянск вдоль Десны Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияКурскКураховоВооруженные силы Украины
 
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