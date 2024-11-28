https://ukraina.ru/20241128/1059282860.html

Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще

Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще - 28.11.2024 Украина.ру

Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и журналист Евгений Норин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-11-28T15:53

2024-11-28T15:53

2024-11-28T15:53

эксклюзив

спецоперация

россия

курск

курахово

вооруженные силы украины

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Сейчас какие-то прогнозы о ходе СВО делать просто невозможно. Прелесть ситуации в том, что ВС РФ пытаемся тыкать иголочками в разные точки украинской обороны. После падения Новогродовки все думали, что мы ворвемся в Покровск и заберем его, а мы забрали Селидово. Потом все думали, что вот-вот возьмем Курахово: Курахово схлопывается, а мы уже на окраине Великой Новоселки воюем. То есть мы продолжим давить везде, пока где-то что-то не порвется.От Украины при этом тоже стоит ожидать какого-то броска новыми бригадами, которые они подготовили на Западе. Логика киевского режима совершенно понятна: они пытаются встряхнуть шахматную доску в надежде, что фигуры встанут как-то по-другому. С Курском это не получилось, и они могут попробовать это в другом месте. Если их где-то еще вынесут вперед ногами, они еще раз это попробуют в другом месте.Я напомню, что перед наступлением на Курск противник пытался атаковать Белгородскую область. Просто там его размотали на исходной.И наша задача – готовить оборону так, чтобы нам не пришлось принимать экстраординарных мер для отражения этого прорыва. Одновременно нам надо давить ВСУ так, чтобы у нее запчасти на ходу отваливались.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20241127/1059256759.html

россия

курск

курахово

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, курск, курахово, вооруженные силы украины