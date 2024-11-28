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Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион

Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион - 28.11.2024 Украина.ру

Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион

Улицу Техническую во Львове переименуют в честь убитой нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Соответствующее решение принял горсовет, сообщает украинское издание "Страна.ua"

2024-11-28T16:33

2024-11-28T16:33

2024-11-28T16:33

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Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Другие темы: "Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, львов, украина, россия, ирина фарион, степан бандера, верховная рада, нацисты