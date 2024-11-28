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Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион - 28.11.2024 Украина.ру
Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
Улицу Техническую во Львове переименуют в честь убитой нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Соответствующее решение принял горсовет, сообщает украинское издание "Страна.ua"
2024-11-28T16:33
2024-11-28T16:33
2024-11-28T16:33
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Ирина Фарион считалась ультрарадикалом даже по меркам украинского национализма. Политик отличалась крайне русофобскими заявлениями и непримиримой позицией к русскому языку и всему, что связано с Россией.Например, националистка хвасталась, что ее внук бьет русскоязычных сверстников в детском саду. Также она призывала "поставить к стенке" всех русскоязычных граждан Украины.Все это сходило ей с рук, до тех пор, пока осенью прошлого года она не заявила, что русскоязычные вэсэушники не достойны называться украинцами и даже жить. В ответ замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, он же экс-командир полка "Азов"* Максим Жорин заявил, что Фарион "нужно заняться"."Привет, старая": на заявление Фарион Залужному ответил экс-командир "Азова"*В ноябре прошлого года СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, а позже экс-депутата уволили с должности преподавателя Львовской политехники.В июле на 60-летнюю Фарион было совершено покушение: неизвестный выстрелил ей в висок, через несколько часов после ранения экс-депутат умерла в больнице. Часть камер на месте покушения на Фарион не работала. Гава МВД Игорь Клименко объяснил это плановым отключением света.Интересно, что русофобские взгляды, по крайней мере публично, Фарион исповедовала не всегда. В советское время украинская националистка состояла в комсомоле, после и в КПСС. В одной из характеристик для приема в партию сказано, что Фарион поощряла изучение русского языка среди иностранных студентов.Другие темы: "Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, украина, россия, ирина фарион, степан бандера, верховная рада, нацисты
Новости, Львов, Украина, Россия, Ирина Фарион, Степан Бандера, Верховная Рада, нацисты
Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
Улицу Техническую во Львове переименуют в честь убитой нацистки и экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион. Соответствующее решение принял горсовет, сообщает украинское издание "Страна.ua"