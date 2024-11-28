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Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО

Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО - 28.11.2024 Украина.ру

Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО

Россия увеличит производство ракетных вооружений на 25–30 % при том, что производит их в 10 раз больше стран-членов военно-политического блока НАТО. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

2024-11-28T15:19

2024-11-28T15:19

2024-11-28T15:19

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Официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении ВСУ наносить удары по территории России высокоточным оружием большой дальности западного производства, напомнил Путин.Он также отметил, что по Брянской и Курской областям были нанесены удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow - несмотря на предостережения Москвы об опасности эскалации конфликта. Об этом президент России говорил в своём заявлении 21 ноября.Путин напомнил: российский аналог всех трёх модификаций ATACMS – это ракетная система "Искандер" и её различные модификации. При этом дальность у "Искандера" больше, а масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая."Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чём не превосходит российские аналоги, - заметил Путин. - Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность – 500–650 километров. 650 – это как раз немецкая ракета Taurus".Российским аналогом этих систем является ракета воздушного базирования Х-101. Она имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности. Новые американские ракеты PrSM и JASSM по своим характеристикам уступают российским аналогам. Сколько на Западе каких ракет, сколько поставлено на Украину и сколько планируется – это Москве тоже известно, констатировал Путин.Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении у потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить.Он также напомнил о стоящих у на вооружении России комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире."Их производство также наращивается, идёт полным ходом, - сказал президент России. - В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен".Ранее в новостях: Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев" Также на эту тему: Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет Тем временем Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину

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