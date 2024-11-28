https://ukraina.ru/20241128/1059275019.html

Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - Подойницын

Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - Подойницын - 28.11.2024 Украина.ру

Доллар за 110 рублей, а ставка 21%: как всего тремя подписями исправить ситуацию - Подойницын

00:23 - Что оказывает давление на национальную валюту? Украина.ру, 28.11.2024

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00:23 - Что оказывает давление на национальную валюту? 08:09 - Высокая ключевая ставка как причина стагфляции; 12:55 - Насколько высок риск массовых банкротств предприятий? 19:20 - О федеральном бюджете России на 2025-2027 годы; Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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