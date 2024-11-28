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Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин

Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин - 28.11.2024 Украина.ру

Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин

Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

2024-11-28T14:14

2024-11-28T14:14

2024-11-28T14:14

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касым-жомарт токаев

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"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.Российский лидер подчеркнул, что эти удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг вместе с другими лидерами он принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.

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владимир путин, россия, новости, украина, казахстан, минобороны, одкб, касым-жомарт токаев