https://ukraina.ru/20241128/1059277899.html
Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин - 28.11.2024 Украина.ру
Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
2024-11-28T14:14
2024-11-28T14:14
2024-11-28T14:14
владимир путин
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новости
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"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.Российский лидер подчеркнул, что эти удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг вместе с другими лидерами он принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, россия, новости, украина, казахстан, минобороны, одкб, касым-жомарт токаев
Владимир Путин, Россия, Новости, Украина, Казахстан, Минобороны, ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев
Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
Минобороны РФ и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.
Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.
Российский лидер подчеркнул, что эти удары были нанесены в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS.
Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В четверг вместе с другими лидерами он принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.