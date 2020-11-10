Республиканцы и демократы поссорились по всем вопросам внешней и внутренней политики США, за исключением стратегии на постсоветском пространстве, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Виталий Третьяков: Лукашенко получил от России фору и постарается этим воспользоваться © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Владимир Леонидович, бытует мнение, что Байден и демократы после окончательного прихода к власти начнут восстанавливать трансатлантическое единство. Ждать ли в связи с этим нашему региону новых потрясений?

— Новых не будет, старые останутся. Собственно говоря, я не вижу принципиальной разницы между ними. Байден Трампа не слаще, как и Трамп был не слаще Обамы. Республиканцы и демократы рассорились по всем направлениям внутренней и внешней политики, кроме одного — это направление называется «постсоветское пространство».

Действия Трампа на постсоветском пространстве ничем не отличались от действий Обамы, и политика Байдена ничем не будет отличаться от действий Обамы.

Это единственное направление, в котором они проводят единую политику, и мы эту политику знаем. Они пытаются оторвать постсоветские государства от России, чтобы потом создать вокруг России «санитарную зону» и попытаться расчленить саму Россию.

Эта стратегия была и при Клинтоне, и при Буше-младшем, и при Обаме, и при Трампе, и будет при Байдене.

- Как изменится стратегия американской власти в отношении Украины: туда придут украиноориентированные чиновники, или ее будут всячески сторониться?

— Да ее никто и не сторонился. Да, Трамп называл Путина «хорошим парнем» и при этом делал гадости. Что касается Обамы и Байдена, то они называли Путина «диктатором» и все равно делали такие же гадости. Это вопрос стилистики, а не вопрос реальных действий.

- Просто есть мнение, что из-за коррупционных скандалов американские политики будут бояться связываться с Украиной, чтобы не испортить свою репутацию.

— Ну конечно. Все, выборы закончились. Какая тут может быть репутация? Байден избранный президент, и все обвинения будут от него отскакивать. Тем более что американские СМИ заточены на него.

СМИ будут молчать, пока кто-то не попытается его проимпичить. А поскольку у республиканцев большинства в Палате представителей нет и не предвидится, то и импичить его никто не будет. Поэтому обращать внимание на всякие интернетовские сливы по поводу нехорошего Байдена он перестанет.

Это не будет проблемой для президента Байдена. Это, учитывая позицию американских СМИ, было лишь небольшой проблемой для Байдена, когда он был кандидатом в президенты. Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

- Изменится ли позиция США по Донбассу? Их устраивает положение «ни войны, ни мира», или она будет радикализироваться?

— А куда ее еще радикализировать? Они придумали и воплотили в жизнь позицию, озвученную и Порошенко, и Зеленским, в соответствии с которой сначала нужно решить вопросы безопасности (имеется в виду фактический захват Донбасса), а только потом выполнять Минские соглашения.

Это от кого шло? Это шло от ныне забытого Курта Волкера. Он же представлял не только Обаму, но и Трампа и продвигал в жизнь эту позицию. И встречи в формате «Волкер-Сурков» закончились ничем, потому что он продвигал эту абсолютно неприемлемую и противоречащую Минским соглашениям позицию, которую украинские власти теперь воспринимают как свою.

Широкомасштабные военные действия они затевать не будут. Но все остальные гадости делать будут: и агентурная работа будет вестись, и диверсионная работа, и пропагандистская деятельность. Да, она была неудачной, но время идет, а Донбасс и его жители продолжают находиться в подвешенном состоянии. Эти попытки будут продолжаться.

- А как сложатся отношения США с Белоруссией, учитывая, что Лукашенко поддержал Трампа, а Байден грозил ему персональными санкциями?

— Вот за что я уважаю американцев, так это за то, что у них нет такой персонификации. Мало ли кого поддерживал Лукашенко. Если они найдут возможности для того, чтобы привлечь Лукашенко на свою сторону, они забудут про все, что делал Лукашенко до этого. А не нужно будет, то они вспомнят даже то, чего Лукашенко не делал.

Про нас, например, вспоминают регулярно, и нам вспоминают даже то, что мы не делали (всякие «отравления», «преследования сексуальных меньшинств» и все остальное»).

Мы иногда слишком хорошо о них думаем. Мы считаем их идейными людьми и что их действия будут как-то ограничены этими идеями. Ничего подобного.

- В таком случае могут ли американцы гарантировать поддержку Лукашенко в обмен на постепенный выход Белоруссии из ОДКБ и Союзного государства?

— Дело не в том, будут ли они ее гарантировать или нет. Как говорится, если услуга оказана, то она ничего не стоит. И Лукашенко понимает, что его кинут, как того же Януковича.