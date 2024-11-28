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"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ

"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру

"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ

Украинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области

2024-11-28T10:19

2024-11-28T10:19

2024-11-28T10:19

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В частности, в последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.

https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html

https://ukraina.ru/20241125/1059180065.html

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новости, украина, россия, дания, илон маск, укрэнерго, кабинет министров, энергетика, всу