"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
Украинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
В частности, в последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев агентству РИА Новости.
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.
"Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - сказал глава ведомства Герман Галущенко, уточнив, что атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.
Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:
- —бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
- —бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
- —бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, который уже являлся членом набсовета "Укрэнерго";
- —председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл.
Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
11 ноября, 15:45Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
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