"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059267576.html
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ - 28.11.2024 Украина.ру
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
Украинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
2024-11-28T10:19
2024-11-28T10:19
новости
украина
россия
дания
илон маск
укрэнерго
кабинет министров
энергетика
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663846_0:104:2630:1583_1920x0_80_0_0_bc535ec99541eca5c6620795e4b82b68.jpg
В частности, в последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции."На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.
https://ukraina.ru/20241111/1058808689.html
https://ukraina.ru/20241125/1059180065.html
украина
россия
дания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058663846_191:0:2439:1686_1920x0_80_0_0_8c7878597eaa52481e620294b6a76e94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дания, илон маск, укрэнерго, кабинет министров, энергетика, всу
Новости, Украина, Россия, Дания, Илон Маск, Укрэнерго, Кабинет министров, энергетика, ВСУ

"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ

10:19 28.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Ураган" ЦВО на Покровском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Ураган ЦВО на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
В частности, в последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев агентству РИА Новости.
Телеграм-канал "Военная хроника" уточнил, что утром 28 ноября было зафиксировано две волны прилетов, и "всего могло быть запущено более 100 ракет". В результате Минэнерго Украины сообщило об экстренных отключениях света по всей стране.

"Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии", - сказал глава ведомства Герман Галущенко, уточнив, что атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

Примечательно, что накануне Кабинет министров Украины определился с выбором независимых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго". Вот список:
  • бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Себастьян Кофод;
  • бывший государственный секретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Патрик Грейхен;
  • бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna Луиджи де Франциски, который уже являлся членом набсовета "Укрэнерго";
  • председатель совета директоров финской компании Skarta Energy Ян Монтелл.
Пару недель назад американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в скором времени города Украины могут стать непригодными для жизни в том числе из-за нехватки электроэнергии. Журналисты издания отметили, что украинские электрики даже демонтировали на запчасти ТЭЦ в Курахово, чтобы отремонтировать другие станции.
"На фоне приближения холодов украинские власти делают все возможное для восстановления работы ГЭС и ТЭС, в том числе занимаются "каннибализацией собственных энергетических объектов" на Донбассе", - уточнили в WSJ.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 15:45
Полная каннибализация: Киев взорвал дамбу под Курахово и разбирает местную ТЭС - СМИВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить продвижение российских войск. Такое сообщение 11 ноября опубликовал телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны". Канал уточняет, что вода уже начала затапливать ближайшие населенные пункты, однако официального подтверждения этой информации нет
На днях уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику.
Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.
Илон Маск
25 ноября, 12:26
"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элитыУехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику. Свое обращение к предпринимателю она опубликовала 25 ноября в соцсети Х
Тем временем ВС РФ продолжают выводить энергообъекты Украины из строя после терактов на Крымском мосту.
Другие темы: Удары по стратегическим предприятиям ВСУ, энергетику Украины сдали "в добрые руки". Итоги 27 ноября.
 
НовостиУкраинаРоссияДанияИлон МаскУкрэнергоКабинет министровэнергетикаВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Глава Бюро нацбезопасности Польши признал, что РФ выигрывает в конфликте на Украине
12:31Директор украинского благотворительного фонда переправлял уклонистов как "водителей-волонтеров"
12:28"Чистая математика" геноцида: США предлагают отправлять на смерть украинцев с 18 лет
12:12Администрация Байдена: от мобилизации на Украине зависит помощь США
12:06США не планируют поставлять ядерное оружие Киеву - Белый дом
12:03Европа готова на многое ради участия Трампа: Economist посчитал траты ЕС на помощь Украине
11:38Где были замечены F-16: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ в Николаевской области
11:12Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов
11:09Посланник Трампа рассказал, как будет добиваться мира на Украине
11:03Рютте высказался об отправке войск НАТО на Украину
10:41ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье
10:34МИД Венгрии: есть хорошие новости для сторонников мира на Украине
10:19"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФ
10:08Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
10:07Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
09:45Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
09:33Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
09:12Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
08:51Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине
08:25Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
Лента новостейМолния