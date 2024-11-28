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Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого

Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого - 28.11.2024 Украина.ру

Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 28 ноября на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике" анонсировал новый "форум мира" в ближайшее время

2024-11-28T15:01

2024-11-28T15:01

2024-11-28T15:01

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"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заверил Ермак.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.В начале октября советник главы Офиса Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем телеграм-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.Подробнее о провалившемся первом саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кремль, россия, андрей ермак, владимир зеленский