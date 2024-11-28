Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого - 28.11.2024 Украина.ру
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Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого - 28.11.2024 Украина.ру
Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 28 ноября на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике" анонсировал новый "форум мира" в ближайшее время
2024-11-28T15:01
2024-11-28T15:01
новости
украина
кремль
россия
андрей ермак
владимир зеленский
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"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заверил Ермак.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.В начале октября советник главы Офиса Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем телеграм-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.Подробнее о провалившемся первом саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кремль, россия, андрей ермак, владимир зеленский
Новости, Украина, Кремль, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский

Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого

15:01 28.11.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 28 ноября на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике" анонсировал новый "форум мира" в ближайшее время
"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заверил Ермак.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В начале октября советник главы Офиса Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем телеграм-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
Подробнее о провалившемся первом саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
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