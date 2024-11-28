Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 28 ноября на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике" анонсировал новый "форум мира" в ближайшее время
"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - заверил Ермак.
В начале октября советник главы Офиса Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем телеграм-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
Подробнее о провалившемся первом саммите - в материале Владимира Скачко Саммит в Швейцарии: провал Украины с продолжением и надеждой на успех на сайте Украина.ру.