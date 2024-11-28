Путин вступился за граждан Украины
13:57 28.11.2024 (обновлено: 14:00 28.11.2024)
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Власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать граждан на смерть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Он назвал главарей киевского режима узурпаторами власти на Украине, которые "не имеют даже права отдавать приказы Вооруженным силам".
"Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - пояснил российский лидер.
Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Он проинформировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне спецоперации и новых российских вооружениях.
Подробнее о незавидном положении украинцев - в материале "Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" на сайте Украина.ру.