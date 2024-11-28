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Путин вступился за граждан Украины

Путин вступился за граждан Украины - 28.11.2024 Украина.ру

Путин вступился за граждан Украины

Власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать граждан на смерть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

2024-11-28T13:57

2024-11-28T13:57

2024-11-28T14:00

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Он назвал главарей киевского режима узурпаторами власти на Украине, которые "не имеют даже права отдавать приказы Вооруженным силам".Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.Он проинформировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне спецоперации и новых российских вооружениях.Подробнее о незавидном положении украинцев - в материале "Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" на сайте Украина.ру.

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новости, владимир путин, украина, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, одкб