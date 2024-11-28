Путин вступился за граждан Украины - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин вступился за граждан Украины
Путин вступился за граждан Украины - 28.11.2024 Украина.ру
Путин вступился за граждан Украины
Власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать граждан на смерть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
2024-11-28T13:57
2024-11-28T14:00
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Он назвал главарей киевского режима узурпаторами власти на Украине, которые "не имеют даже права отдавать приказы Вооруженным силам".Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.Он проинформировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне спецоперации и новых российских вооружениях.Подробнее о незавидном положении украинцев - в материале "Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, украина, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, одкб
Новости, Владимир Путин, Украина, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ

Путин вступился за граждан Украины

13:57 28.11.2024 (обновлено: 14:00 28.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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Власти Украины нелегитимны и не имеют права толкать граждан на смерть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Он назвал главарей киевского режима узурпаторами власти на Украине, которые "не имеют даже права отдавать приказы Вооруженным силам".

"Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - пояснил российский лидер.

Накануне Путин по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом.
Он проинформировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне спецоперации и новых российских вооружениях.
Подробнее о незавидном положении украинцев - в материале "Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку" на сайте Украина.ру.
 
НовостиВладимир ПутинУкраинаКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевОДКБ
 
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