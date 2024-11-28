Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:57 28.11.2024 (обновлено: 14:59 28.11.2024)
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встретилась в Южной Корее с президентом Республики Юн Сок Ёлем. Гости заявили о желании закупить корейское оружие, в том числе ракеты "Чхонгун", противоартиллерийские радары и боеприпасы 155-мм. Однако принимающая сторона отказала им, сообщил корейский телеканал SBS
Издание отмечает, что Сеул объяснил свое решение тем, что отправка оружия воюющей Украине противоречит южнокорейскому законодательству, кроме того, Сейл не располагает достаточным объемом боеприпасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим.
Однако , оговорились журналисты SBS, реальная причина отказа Киеву может крыться в смене власти в США. Вновь избранный американский президент Дональд Трамп обещает закончить войну, а потому Сеулу будет "нелегко помогать Украине, не идя в ногу с избранным президентом США".
В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.
И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, президент Южной Кореи объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина.
26 ноября, 12:47Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной КореиМинистр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления Сеулом военной помощи Киеву. Визит может состояться в среду, утверждает издание РБК-Украина со ссылкой на англоязычную газету Гонконга South China Morning Post