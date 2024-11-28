Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину - 28.11.2024 Украина.ру
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Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину - 28.11.2024 Украина.ру
Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встретилась в Южной Корее с президентом Республики Юн Сок Ёлем. Гости заявили о желании закупить корейское оружие, в том числе ракеты "Чхонгун", противоартиллерийские радары и боеприпасы 155-мм. Однако принимающая сторона отказала им, сообщил корейский телеканал SBS
2024-11-28T14:57
2024-11-28T14:59
новости
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южная корея
сеул
рустем умеров
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пентагон
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оружие
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Издание отмечает, что Сеул объяснил свое решение тем, что отправка оружия воюющей Украине противоречит южнокорейскому законодательству, кроме того, Сейл не располагает достаточным объемом боеприпасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим.Однако , оговорились журналисты SBS, реальная причина отказа Киеву может крыться в смене власти в США. Вновь избранный американский президент Дональд Трамп обещает закончить войну, а потому Сеулу будет "нелегко помогать Украине, не идя в ногу с избранным президентом США".В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.Владимир Зеленский даже добавил конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек, а на днях американское издание Bloomberg уточнило, что их будет даже в 10 раз больше.И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, президент Южной Кореи объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина.Еще по теме: Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, южная корея, сеул, рустем умеров, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, украина.ру, оружие
Новости, Украина, Южная Корея, Сеул, Рустем Умеров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон, Украина.ру, оружие

Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину

14:57 28.11.2024 (обновлено: 14:59 28.11.2024)
 
© Политика Страны / Telegram
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Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встретилась в Южной Корее с президентом Республики Юн Сок Ёлем. Гости заявили о желании закупить корейское оружие, в том числе ракеты "Чхонгун", противоартиллерийские радары и боеприпасы 155-мм. Однако принимающая сторона отказала им, сообщил корейский телеканал SBS
Издание отмечает, что Сеул объяснил свое решение тем, что отправка оружия воюющей Украине противоречит южнокорейскому законодательству, кроме того, Сейл не располагает достаточным объемом боеприпасов, чтобы осуществлять поставки всем желающим.
Однако , оговорились журналисты SBS, реальная причина отказа Киеву может крыться в смене власти в США. Вновь избранный американский президент Дональд Трамп обещает закончить войну, а потому Сеулу будет "нелегко помогать Украине, не идя в ногу с избранным президентом США".
В середине октября мировые и украинские СМИ массово сообщали о том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на СВО, чтобы те воевали на стороне Москвы.
Владимир Зеленский даже добавил конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек, а на днях американское издание Bloomberg уточнило, что их будет даже в 10 раз больше.
И хотя глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию об отправке северокорейских солдат в Россию, президент Южной Кореи объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина.
Зеленский Умеров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября, 12:47
Киев запросит ракеты и артиллерию у Южной КореиМинистр обороны Украины Рустем Умеров планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления Сеулом военной помощи Киеву. Визит может состояться в среду, утверждает издание РБК-Украина со ссылкой на англоязычную газету Гонконга South China Morning Post
Еще по теме: Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев".
 
НовостиУкраинаЮжная КореяСеулРустем УмеровДональд ТрампВладимир ЗеленскийПентагонУкраина.руоружие
 
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Заголовок открываемого материала
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
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