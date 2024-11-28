Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира
13:40 28.11.2024 (обновлено: 13:55 28.11.2024)
Духовные ценности народов России, Украины и Белоруссии неприемлемы для привыкшего к своей гегемонии Запада. Об этом 28 ноября на Всемирном русском народном соборе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Россия, Украина и Белоруссия – это "кость в горле западного мира" из-за духовных ценностей, которых придерживаются народы этих стран, заявил в четверг, выступая (ВРНС)
"Почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира? Все дело в тех ценностях, которых мы придерживаемся, положенных в основу нашей духовной идентичности", - сказал предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл процитировал Николая Данилевского, отметило РИА "Новости". Русский мыслитель рассмотрел ценностное ядро России со стремлением своей независимой, самобытной жизнью.
"Эти ценности сейчас героически отстаивают наши воины в зоне СВО. Западный мир, привыкший к многолетней культурной гегемонии, не готов признать за нами и другими цивилизациями право на самобытность и особенно – на самостоятельность. Именно об этом свидетельствует настойчивая эскалация, которая грозит перерасти в прямое столкновение двух миров", - констатировал патриарх Кирилл.
Он также отметил, что Запад предпринимает настойчивые попытки эскалации, угрожающей перерасти в прямое столкновение двух миров.
"Слава Богу, руководство России, прежде всего президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, демонстрируя мудрую рассудительность, хладнокровие и спокойствие в этих непростых обстоятельствах, не поддается на циничные и дерзкие провокации, но продолжает последовательное продвижение к поставленным целям, защите законных и справедливых, интерес интересов России и Русского мира", - сказал патриарх.
Сайт РПЦ ведёт прямую трансляцию пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора.
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноября