Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира - 28.11.2024 Украина.ру
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Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира
Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира - 28.11.2024 Украина.ру
Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира
Духовные ценности народов России, Украины и Белоруссии неприемлемы для привыкшего к своей гегемонии Запада. Об этом 28 ноября на Всемирном русском народном соборе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
2024-11-28T13:40
2024-11-28T13:55
новости
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запад
европа
владимир путин
рпц
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русский мир
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Россия, Украина и Белоруссия – это "кость в горле западного мира" из-за духовных ценностей, которых придерживаются народы этих стран, заявил в четверг, выступая (ВРНС)Патриарх Кирилл процитировал Николая Данилевского, отметило РИА "Новости". Русский мыслитель рассмотрел ценностное ядро России со стремлением своей независимой, самобытной жизнью.Он также отметил, что Запад предпринимает настойчивые попытки эскалации, угрожающей перерасти в прямое столкновение двух миров."Слава Богу, руководство России, прежде всего президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, демонстрируя мудрую рассудительность, хладнокровие и спокойствие в этих непростых обстоятельствах, не поддается на циничные и дерзкие провокации, но продолжает последовательное продвижение к поставленным целям, защите законных и справедливых, интерес интересов России и Русского мира", - сказал патриарх.Сайт РПЦ ведёт прямую трансляцию пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора.Также на эту тему: Путин: мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планетеБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноября
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новости, россия, запад, европа, владимир путин, рпц, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, русский мир, ценности, идеология, патриарх кирилл, сво, православие
Новости, Россия, Запад, Европа, Владимир Путин, РПЦ, национальные интересы, национальная безопасность, национальная идея, Русский мир, ценности, идеология, Патриарх Кирилл, СВО, Православие

Предстоятель РПЦ объяснил почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира

13:40 28.11.2024 (обновлено: 13:55 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкXXVI Всемирный Русский Народный Собор
XXVI Всемирный Русский Народный Собор - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Духовные ценности народов России, Украины и Белоруссии неприемлемы для привыкшего к своей гегемонии Запада. Об этом 28 ноября на Всемирном русском народном соборе заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Россия, Украина и Белоруссия – это "кость в горле западного мира" из-за духовных ценностей, которых придерживаются народы этих стран, заявил в четверг, выступая (ВРНС)
"Почему Россия, Украина и Белоруссия словно кость в горле западного мира? Все дело в тех ценностях, которых мы придерживаемся, положенных в основу нашей духовной идентичности", - сказал предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл процитировал Николая Данилевского, отметило РИА "Новости". Русский мыслитель рассмотрел ценностное ядро России со стремлением своей независимой, самобытной жизнью.
"Эти ценности сейчас героически отстаивают наши воины в зоне СВО. Западный мир, привыкший к многолетней культурной гегемонии, не готов признать за нами и другими цивилизациями право на самобытность и особенно – на самостоятельность. Именно об этом свидетельствует настойчивая эскалация, которая грозит перерасти в прямое столкновение двух миров", - констатировал патриарх Кирилл.
Он также отметил, что Запад предпринимает настойчивые попытки эскалации, угрожающей перерасти в прямое столкновение двух миров.
"Слава Богу, руководство России, прежде всего президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, демонстрируя мудрую рассудительность, хладнокровие и спокойствие в этих непростых обстоятельствах, не поддается на циничные и дерзкие провокации, но продолжает последовательное продвижение к поставленным целям, защите законных и справедливых, интерес интересов России и Русского мира", - сказал патриарх.
Сайт РПЦ ведёт прямую трансляцию пленарного заседания XXVI Всемирного Русского Народного Собора.
Также на эту тему: Путин: мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отрицание Вашингтона и обсуждения в Европе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 28 ноября
 
НовостиРоссияЗападЕвропаВладимир ПутинРПЦнациональные интересынациональная безопасностьнациональная идеяРусский мирценностиидеологияПатриарх КириллСВОПравославие
 
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