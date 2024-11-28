https://ukraina.ru/20241128/1059280333.html

Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии

Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии - 28.11.2024 Украина.ру

Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил российскую ракетную систему "Орешник" как "хорошее оружие", демонстрация которого оказала сильное воздействие на мировое сообщество. Эту тему белорусский лидер прокомментировал в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным на полях саммита ОДКБ в Астане

2024-11-28T15:18

2024-11-28T15:18

2024-11-28T15:28

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На уточнение, можно ли верить слухам, что "Орешник" собираются разместить в Белоруссии, лидер страны ответил, что это заявление было шуточным.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.На Киеве сначала испугались реакции России, и на следующий день украинские депутаты даже отменили заседание в Верховной Раде. При этом в парламенте даже попытались прикинуть, если "Орешник" ударит в здание парламента прямо во время заседания.Однако несмотря ни на что ВСУ не только не оставили попыток бить вглубь России дальнобойными западными ракетами, но и просят у "старшего брата" все новое и новое вооружение.В четверг, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что Минобороны РФ и Генеральный штаб российской Армии подбирают цели для поражения на территории Украины."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФВоенные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241126/1059217524.html

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новости, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, одкб, верховная рада, "орешник"