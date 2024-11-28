https://ukraina.ru/20241128/1059280333.html
Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии - 28.11.2024 Украина.ру
Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил российскую ракетную систему "Орешник" как "хорошее оружие", демонстрация которого оказала сильное воздействие на мировое сообщество. Эту тему белорусский лидер прокомментировал в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным на полях саммита ОДКБ в Астане
2024-11-28T15:18
2024-11-28T15:18
2024-11-28T15:28
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На уточнение, можно ли верить слухам, что "Орешник" собираются разместить в Белоруссии, лидер страны ответил, что это заявление было шуточным.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.День спустя ВСУ нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области, еще через сутки Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.На Киеве сначала испугались реакции России, и на следующий день украинские депутаты даже отменили заседание в Верховной Раде. При этом в парламенте даже попытались прикинуть, если "Орешник" ударит в здание парламента прямо во время заседания.Однако несмотря ни на что ВСУ не только не оставили попыток бить вглубь России дальнобойными западными ракетами, но и просят у "старшего брата" все новое и новое вооружение.В четверг, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что Минобороны РФ и Генеральный штаб российской Армии подбирают цели для поражения на территории Украины."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подполье"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФВоенные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241126/1059217524.html
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новости, россия, украина, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, одкб, верховная рада, "орешник"
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ОДКБ, Верховная Рада, "Орешник"
Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
15:18 28.11.2024 (обновлено: 15:28 28.11.2024)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил российскую ракетную систему "Орешник" как "хорошее оружие", демонстрация которого оказала сильное воздействие на мировое сообщество. Эту тему белорусский лидер прокомментировал в беседе с российским журналистом Павлом Зарубиным на полях саммита ОДКБ в Астане
"Оружие хорошее. Неядерное оружие, а по своей мощи сопоставимо с ядерным оружием, но без проникающей радиации, без заражения местности, объектов. Такое сильное воздействие на так называемое мировое сообщество (оказала демонстрация. - Ред.), особенно на тех, кто думал, что все обойдется. Не обойдется", - сказал Лукашенко.
На уточнение, можно ли верить слухам, что "Орешник" собираются разместить в Белоруссии, лидер страны ответил, что это заявление было шуточным.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что президент США
Джо Байден
официально разрешил ВСУ
использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России
.
День спустя ВСУ
нанесли запустили баллистические ракеты ATACMS по объекту в Брянской области
, еще через сутки Украина
обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область
, а позже две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу" баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
На Киеве
сначала испугались реакции России, и на следующий день украинские депутаты даже отменили заседание в Верховной Раде
. При этом в парламенте даже попытались прикинуть, если "Орешник" ударит в здание парламента прямо во время заседания.
Однако несмотря ни на что ВСУ не только не оставили попыток бить вглубь России дальнобойными западными ракетами, но и просят у "старшего брата" все новое и новое вооружение.
В четверг, 28 ноября, на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Путин заявил, что Минобороны РФ и Генеральный штаб российской Армии подбирают цели для поражения на территории Украины.
"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве", - сказал Путин.
Он также напомнил о комплексах "Калибр", "Кинжал" и "Циркон", которые есть у России и указал, что минувшей ночью РФ нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотников, было поражено 17 целей - военных объектов и оборонной промышленности Украины.
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час (9,8 махов) и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши
- 8 минут, до Германии
- 11 минут, до Великобритании
- 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.