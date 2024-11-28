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Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"

Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев" - 28.11.2024 Украина.ру

Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"

России есть чем ответить на удары западным оружием по российской территории. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

2024-11-28T14:48

2024-11-28T14:48

2024-11-28T14:48

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"Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику,- сказал российский лидер. - Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире".По словам президента России, производство таких ракет идёт полным ходом. При этом он отметил, что в ближайшем будущем могут появиться и другие ракеты."Кстати, именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударных беспилотников",- сказал президент России.Он сообщил, что в ночь на 28 ноября российскими войсками был нанесён комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей - военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения.Путин также напомнил про новейшую гиперзвуковую ударную систему "Орешник" в неядерном исполнении. Она была испытана 21 ноября в поражении днепропетровского "Южмаша" - это стало, по словам президента, вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.Ранее в новостях: "Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездия Также на эту тему: Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет Тем временем Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин

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