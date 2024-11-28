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ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка

ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка - 28.11.2024 Украина.ру

ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка

Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил о приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, а также национальными интересам своих стран. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.

2024-11-28T16:27

2024-11-28T16:27

2024-11-28T16:27

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В Евразии востребовано формирование и развитие устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств, уверены авторы декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.Его авторы также выступили за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. По их мнению, оно должно быть нацелено на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.Также сегодня президент России отметил, что всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма. Подробности в публикации Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете Автор издания Украина.ру Виктория Титова обратила внимание на тему суверенного равенства в публикации Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью

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новости, евразия, россия, владимир путин, одкб, многополярный мир, геополитика, цивилизация, диалог цивилизаций, международные отношения, международная политика, бывший ссср