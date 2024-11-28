ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059284455.html
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка - 28.11.2024 Украина.ру
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил о приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, а также национальными интересам своих стран. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
2024-11-28T16:27
2024-11-28T16:27
новости
евразия
россия
владимир путин
одкб
многополярный мир
геополитика
цивилизация
диалог цивилизаций
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059279965_0:286:3130:2047_1920x0_80_0_0_b6b25d20bebac141347d5ab276c706fb.jpg
В Евразии востребовано формирование и развитие устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств, уверены авторы декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.Его авторы также выступили за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. По их мнению, оно должно быть нацелено на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.Также сегодня президент России отметил, что всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма. Подробности в публикации Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете Автор издания Украина.ру Виктория Титова обратила внимание на тему суверенного равенства в публикации Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью
евразия
россия
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059279965_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2eb06043d0a3867cefc21a647b6010a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евразия, россия, владимир путин, одкб, многополярный мир, геополитика, цивилизация, диалог цивилизаций, международные отношения, международная политика, бывший ссср
Новости, Евразия, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, многополярный мир, геополитика, цивилизация, Диалог цивилизаций, международные отношения, Международная политика, бывший СССР

ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка

16:27 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил о приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, а также национальными интересам своих стран. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
В Евразии востребовано формирование и развитие устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств, уверены авторы декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Подтверждая твердую приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципе равной и неделимой безопасности в глобальном и региональном аспектах, заявляем о готовности государств – членов ОДКБ к совместным действиям и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями в деле сохранения и укрепления мира, безопасности и всеобъемлющей стабильности", - сказано в документе.
Его авторы также выступили за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. По их мнению, оно должно быть нацелено на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.
"Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципа суверенного равенства,независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - сказано в декларации ОДКБ.
Также сегодня президент России отметил, что всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма. Подробности в публикации Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете
Автор издания Украина.ру Виктория Титова обратила внимание на тему суверенного равенства в публикации Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью
 
НовостиЕвразияРоссияВладимир ПутинОДКБмногополярный миргеополитикацивилизацияДиалог цивилизациймеждународные отношенияМеждународная политикабывший СССР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Путин ответил, что сделает Россия, если Запад даст Украине ядерное оружие
17:11Маск отжигает. Миллиардера обвиняют в работе на Россию, он отвечает непристойностями
17:00ОДКБ защищает от внешней агрессии, события в Карабахе отношения к Армении не имели – Путин
16:53Русский метеорит: Путин заявил, что Москва не будет "палить по воробьям", но Киев от ответа не уйдет
16:38Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
16:33Власти Львова решили переименовать одну из улиц города в честь нацистки Фарион
16:27ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
16:14В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
16:03ОДКБ осудила ревизию итогов Второй мировой войны, оправданию и героизации нацизма
16:00"Анна и Командор" – странный светлый фильм киностудии им. Довженко
15:53Военный историк Евгений Норин: Россия вынесет ВСУ из-под Курска вперед ногами, но они ударят где-то еще
15:41"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУ
15:19Россия производит ракет на порядок больше, чем все страны НАТО
15:18Лукашенко ответил, предлагал ли Путину разместить "Орешник" в Белоруссии
15:01Ермак анонсировал новый "форум мира" после безрезультатного первого
14:57Южная Корея не дала Умерову оружие "даже за деньги". Местный канал назвал реальную причину
14:48Путин: "Мы видим, что видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев"
14:22Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
14:14Минобороны и Генштаб РФ подбирают цели для ударов по Украине – Путин
14:05Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Лента новостейМолния