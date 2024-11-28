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ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка - 28.11.2024 Украина.ру
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил о приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, а также национальными интересам своих стран. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
2024-11-28T16:27
2024-11-28T16:27
2024-11-28T16:27
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В Евразии востребовано формирование и развитие устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств, уверены авторы декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.Его авторы также выступили за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. По их мнению, оно должно быть нацелено на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.Также сегодня президент России отметил, что всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма. Подробности в публикации Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете Автор издания Украина.ру Виктория Титова обратила внимание на тему суверенного равенства в публикации Мы так не договаривались: Владимир Путин выступил с программной речью
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новости, евразия, россия, владимир путин, одкб, многополярный мир, геополитика, цивилизация, диалог цивилизаций, международные отношения, международная политика, бывший ссср
Новости, Евразия, Россия, Владимир Путин, ОДКБ, многополярный мир, геополитика, цивилизация, Диалог цивилизаций, международные отношения, Международная политика, бывший СССР
ОДКБ подтвердила приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка
Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил о приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права, а также национальными интересам своих стран. Об этом говорится в опубликованной 28 ноября декларации Совета коллективной безопасности организации.
В Евразии востребовано формирование и развитие устойчивой системы безопасности в интересах поддержания стабильности и мирного сосуществования всех евразийских государств, уверены авторы декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Подтверждая твердую приверженность формированию справедливого и многополярного миропорядка, основанного на принципе равной и неделимой безопасности в глобальном и региональном аспектах, заявляем о готовности государств – членов ОДКБ к совместным действиям и сотрудничеству со всеми заинтересованными странами и межгосударственными объединениями в деле сохранения и укрепления мира, безопасности и всеобъемлющей стабильности", - сказано в документе.
Его авторы также выступили за развитие диалога по совершенствованию общих механизмов обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. По их мнению, оно должно быть нацелено на предотвращение конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития.
"Подчеркиваем необходимость соблюдения всеми странами мира принципа суверенного равенства,независимо от уровня политического и экономического развития государств, стимулирования формирования более справедливого мироустройства, основанного на многообразии цивилизаций и культур, балансе сил и интересов всех участников международного сообщества, недопущения наращивания конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях", - сказано в декларации ОДКБ.
Также сегодня президент России
отметил, что всё больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократического многополярного мироустройства, за снятие барьеров на пути сотрудничества, отвергают любые формы расизма и неоколониализма. Подробности в публикации Путин: Мировоззренческая основа Русского мира находит широкий отклик на планете