Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет - 28.11.2024 Украина.ру
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
Новейшая российская гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении производится серийно. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T14:22
2024-11-28T14:22
новости
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астана
владимир путин
одкб
"орешник"
сво
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
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Россия была вынуждена пойти на испытание ракетной системы "Орешник" в боевых условиях на территории Украины, подчеркнул Путин. Такой шаг был вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.Он рассказал, как в "Орешнике" десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трёх километров в секунду). Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, что близко к температуре Солнца."Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - сообщил Путин.Он сослался на мнение военных и технических специалистов, констатировав: в случае группового применения этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.Путин заверил: на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства последует ответ в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин.Он отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве. Такие попытки продолжаются."Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - подчеркнул Путин.Ранее в новостях: Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей РоссииАктуальное интервью на эту тему: Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
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новости, россия, украина, астана, владимир путин, одкб, "орешник", сво, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, atacms, storm shadow
Новости, Россия, Украина, Астана, Владимир Путин, ОДКБ, "Орешник", СВО, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, ATACMS, Storm Shadow

Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет

14:22 28.11.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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Новейшая российская гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении производится серийно. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
Россия была вынуждена пойти на испытание ракетной системы "Орешник" в боевых условиях на территории Украины, подчеркнул Путин. Такой шаг был вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.
"Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - сказал президент России.
Он рассказал, как в "Орешнике" десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трёх километров в секунду). Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, что близко к температуре Солнца.
"Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - сообщил Путин.
Он сослался на мнение военных и технических специалистов, констатировав: в случае группового применения этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.
"Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является, - заметил при этом Путин. - Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения".
Путин заверил: на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства последует ответ в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях.
"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин.
Он отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве. Такие попытки продолжаются.
"Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - подчеркнул Путин.
Ранее в новостях: Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей России
Актуальное интервью на эту тему: Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
 
НовостиРоссияУкраинаАстанаВладимир ПутинОДКБ"Орешник"СВОракетыракеты средней и меньшей дальностиракетный ударракетные войскадальнобойные ракетыATACMSStorm Shadow
 
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