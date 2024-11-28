https://ukraina.ru/20241128/1059278127.html
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет - 28.11.2024 Украина.ру
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
Новейшая российская гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении производится серийно. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
2024-11-28T14:22
2024-11-28T14:22
2024-11-28T14:22
новости
россия
украина
астана
владимир путин
одкб
"орешник"
сво
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059275591_0:253:3128:2013_1920x0_80_0_0_32ceba16e29a9cd238d8ce6483e4d7a1.jpg.webp
Россия была вынуждена пойти на испытание ракетной системы "Орешник" в боевых условиях на территории Украины, подчеркнул Путин. Такой шаг был вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.Он рассказал, как в "Орешнике" десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трёх километров в секунду). Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, что близко к температуре Солнца."Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - сообщил Путин.Он сослался на мнение военных и технических специалистов, констатировав: в случае группового применения этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.Путин заверил: на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства последует ответ в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин.Он отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве. Такие попытки продолжаются."Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - подчеркнул Путин.Ранее в новостях: Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей РоссииАктуальное интервью на эту тему: Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
россия
украина
астана
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059275591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_694e80e7467fd3d0c0484e8a295c32d6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, астана, владимир путин, одкб, "орешник", сво, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, atacms, storm shadow
Новости, Россия, Украина, Астана, Владимир Путин, ОДКБ, "Орешник", СВО, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, ATACMS, Storm Shadow
Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет
Новейшая российская гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении производится серийно. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.
Россия была вынуждена пойти на испытание ракетной системы "Орешник" в боевых условиях на территории Украины, подчеркнул Путин. Такой шаг был вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.
"Аналогов "Орешника" в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся не скоро", - сказал президент России.
Он рассказал, как в "Орешнике" десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трёх километров в секунду). Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, что близко к температуре Солнца.
"Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - сообщил Путин.
Он сослался на мнение военных и технических специалистов, констатировав: в случае группового применения этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.
"Хотя оружием массового поражения "Орешник", конечно же, не является, - заметил при этом Путин. - Во-первых, потому что – и это подтверждено испытанием 21 ноября – это оружие высокоточное, а во-вторых, и это самое главное, здесь нет никакого ядерного заряда, а значит, и ядерного заражения после его применения".
Путин заверил: на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства последует ответ в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях.
"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин.
Он отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу
и Москве
. Такие попытки продолжаются.
"Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - подчеркнул Путин.