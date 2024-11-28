https://ukraina.ru/20241128/1059278127.html

Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет

Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет - 28.11.2024 Украина.ру

Путин: началось серийное производство "Орешника", аналогов ему в мире нет

Новейшая российская гиперзвуковая ударная система "Орешник" в неядерном исполнении производится серийно. Об этом 28 ноября в Астане на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

2024-11-28T14:22

2024-11-28T14:22

2024-11-28T14:22

новости

россия

украина

астана

владимир путин

одкб

"орешник"

сво

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059275591_0:253:3128:2013_1920x0_80_0_0_32ceba16e29a9cd238d8ce6483e4d7a1.jpg.webp

Россия была вынуждена пойти на испытание ракетной системы "Орешник" в боевых условиях на территории Украины, подчеркнул Путин. Такой шаг был вынужденным ответом на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей ракетами ATACMS и Storm Shadow.Он рассказал, как в "Орешнике" десятки боевых самонаводящихся блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трёх километров в секунду). Температура поражающих элементов достигает 4000 градусов, что близко к температуре Солнца."Поэтому всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты", - сообщил Путин.Он сослался на мнение военных и технических специалистов, констатировав: в случае группового применения этих ракет мощь удара будет сопоставима с применением ядерного оружия.Путин заверил: на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства последует ответ в том числе и возможным продолжением испытания "Орешника" в боевых условиях."В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб Российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", - сказал Путин.Он отметил, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России - по Санкт-Петербургу и Москве. Такие попытки продолжаются."Серийное производство "Орешника" началось. Но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых угроз для Российской Федерации", - подчеркнул Путин.Ранее в новостях: Путин рассказал, кто встал на пути разрушителей РоссииАктуальное интервью на эту тему: Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте

россия

украина

астана

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, астана, владимир путин, одкб, "орешник", сво, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетный удар, ракетные войска, дальнобойные ракеты, atacms, storm shadow