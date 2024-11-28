Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте - 28.11.2024 Украина.ру
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Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте
Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте - 28.11.2024 Украина.ру
Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте
Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт. На это указал президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
2024-11-28T13:31
2024-11-28T13:51
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"Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал российский лидер.Он заверил, что со стороны России всегда будет ответ.Накануне российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне. В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, запад, украина, касым-жомарт токаев, одкб, нато
Новости, Россия, Владимир Путин, Запад, Украина, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ, НАТО

Путин указал на прямое участие Запада в украинском конфликте

13:31 28.11.2024 (обновлено: 13:51 28.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
© POOL
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Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт. На это указал президент РФ Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
"Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал российский лидер.
Он заверил, что со стороны России всегда будет ответ.
"Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет", - подчеркнул Путин.
Накануне российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами принимает участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
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