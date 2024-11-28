В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА - 28.11.2024 Украина.ру
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В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА - 28.11.2024 Украина.ру
В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА
На кладбищах США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за киевский режим. Свежие захоронения военных в Америке обнаружили журналисты агентства РИА Новости
2024-11-28T16:14
2024-11-28T16:14
новости
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дуглас макгрегор
правый сектор
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вооруженные силы украины
иностранные наемники
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Издание обратило внимание на несколько могил, где похоронены американцы, ликвидированные на Украине. В их числе самый юный наемник из США - 21-летний уроженец Флориды Эдвард Уилтон. Он погиб при артиллерийском обстреле спустя примерно год пребывания на Украине.Другой гражданин США - Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк - оказался одним из первых американских наемников, погибших за киевский режим. СМИ известно, что он воевал в составе так называемого интернационального легиона и участвовал в украинском "контрнаступлении".Уроженец Украины Михаил Яворский, эмигрировавший в США еще в подростковом возрасте, вступил в ряды "Правого сектора"* тайком от жены и несмотря на проблемы со здоровьем: мужчина последние пять лет принимал препараты, разжижающие кровь. Его мать отметила, что ситуация со здоровьем у него была "критическая".Точных данных о числе погибших на Украине американцев нет, однако в январе этого года экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор обнародовал информацию о том, что в рядах ВСУ уже погибло не менее 400 американских граждан. Макгрегор уточнил тогда, что все они были либо контрактниками, либо инструкторами.Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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новости, сша, украина, америка, дуглас макгрегор, правый сектор, пентагон, вооруженные силы украины, иностранные наемники
Новости, США, Украина, Америка, Дуглас Макгрегор, Правый сектор, Пентагон, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники

В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА

16:14 28.11.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости
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На кладбищах США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за киевский режим. Свежие захоронения военных в Америке обнаружили журналисты агентства РИА Новости
Издание обратило внимание на несколько могил, где похоронены американцы, ликвидированные на Украине. В их числе самый юный наемник из США - 21-летний уроженец Флориды Эдвард Уилтон. Он погиб при артиллерийском обстреле спустя примерно год пребывания на Украине.
Другой гражданин США - Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк - оказался одним из первых американских наемников, погибших за киевский режим. СМИ известно, что он воевал в составе так называемого интернационального легиона и участвовал в украинском "контрнаступлении".
Уроженец Украины Михаил Яворский, эмигрировавший в США еще в подростковом возрасте, вступил в ряды "Правого сектора"* тайком от жены и несмотря на проблемы со здоровьем: мужчина последние пять лет принимал препараты, разжижающие кровь. Его мать отметила, что ситуация со здоровьем у него была "критическая".
Точных данных о числе погибших на Украине американцев нет, однако в январе этого года экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор обнародовал информацию о том, что в рядах ВСУ уже погибло не менее 400 американских граждан. Макгрегор уточнил тогда, что все они были либо контрактниками, либо инструкторами.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Американские наемники обучали нацбат "Азов"* извращенным способам убийства — РоговАмериканская частная военная компания Forward Observation Group занималась подготовкой украинского нацбата "Азов". Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством
* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
 
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