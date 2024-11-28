https://ukraina.ru/20241128/1059284318.html

В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА

В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА - 28.11.2024 Украина.ру

В США растут кладбища отдавших жизнь за киевский режим - РИА

На кладбищах США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за киевский режим. Свежие захоронения военных в Америке обнаружили журналисты агентства РИА Новости

2024-11-28T16:14

2024-11-28T16:14

2024-11-28T16:14

новости

сша

украина

америка

дуглас макгрегор

правый сектор

пентагон

вооруженные силы украины

иностранные наемники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059283092_0:164:1069:765_1920x0_80_0_0_a9a07a1100786418eecc68357dd00c60.jpg

Издание обратило внимание на несколько могил, где похоронены американцы, ликвидированные на Украине. В их числе самый юный наемник из США - 21-летний уроженец Флориды Эдвард Уилтон. Он погиб при артиллерийском обстреле спустя примерно год пребывания на Украине.Другой гражданин США - Тимоти Гриффин из штата Нью-Йорк - оказался одним из первых американских наемников, погибших за киевский режим. СМИ известно, что он воевал в составе так называемого интернационального легиона и участвовал в украинском "контрнаступлении".Уроженец Украины Михаил Яворский, эмигрировавший в США еще в подростковом возрасте, вступил в ряды "Правого сектора"* тайком от жены и несмотря на проблемы со здоровьем: мужчина последние пять лет принимал препараты, разжижающие кровь. Его мать отметила, что ситуация со здоровьем у него была "критическая".Точных данных о числе погибших на Украине американцев нет, однако в январе этого года экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор обнародовал информацию о том, что в рядах ВСУ уже погибло не менее 400 американских граждан. Макгрегор уточнил тогда, что все они были либо контрактниками, либо инструкторами.Еще по теме: Депрессия, чувство вины и наркотики: эксперт о том, почему солдаты ВС США кончают жизнь самоубийством* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ukraina.ru/20240822/1056985074.html

сша

украина

америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, америка, дуглас макгрегор, правый сектор, пентагон, вооруженные силы украины, иностранные наемники