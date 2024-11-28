https://ukraina.ru/20241128/1059285052.html

Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика

Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика - 28.11.2024 Украина.ру

Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика

Временно исполняющий обязанности командира штурмового отряда "Байкал" 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Баян" пообщался с корреспондентом... Украина.ру, 28.11.2024

2024-11-28T16:38

2024-11-28T16:38

2024-11-28T16:38

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Временно исполняющий обязанности командира штурмового отряда "Байкал" 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Баян" пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о своём обширном боевом пути, который начался с добровольной защиты Донбасса, а прошёл через Сирию, Украину и не только.Как выжить во время атаки вертолётов США? За что попадают в белорусскую тюрьму? Как террористы из ИГИЛ* спасали украинских наёмников в Сирии? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем интервью.00:24 – О выборе места службы;01:33 – Ситуация в Часовом Яре;02:12 – О противостоянии дронам;03:33 – Реакция на избрание Трампа;04:45 – История позывного;06:01 – О сирийском опыте и украинцах в рядах террористов;08:23 – О дисциплине в "Вагнере";11:01 – Между жизнью и смертью;12:57 – Об обороне Саур-Могилы; 13:46 – От мирной жизни к военной стезе;15:41 – О боевом опыте в "Вагнере";18:07 – О задержании в Белоруссии и последующем освобождении;25:26 – Где необходимо закончить войну?26:16 – О нуждах армии и добровольцев. *в материале упоминаются международная организация "Исламское государство" (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ.#Чаленко #ДНР #Донбасс #Донецк #Байкал #Баян #музыканты #ЧВК #Бородай #ЧасовЯр #дрон #беспилотник #БПЛА #президент #FPV #дрон #РЭБ #беспилотник #РЭР #Беларусь #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Зеленский #Путин #Трамп #США #бомба #НАТО #тюрьма #ПЗРК #Вагнер #Сирия #СаурМогила #Дмитровка #Астрахань #доброволец #добровольцы #ополчение #Минск #контора #оркестр #Крым #ЛНР #Белоруссия #задержание #Лукашенко #Венесуэла #КГБНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, белоруссия, украина, александр чаленко, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, игил, "азов"