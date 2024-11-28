Наёмники с Украины в Сирии, Донбасс и тюрьма в Белоруссии: удивительная история русского штурмовика
Временно исполняющий обязанности командира штурмового отряда "Байкал" 7-й штурмовой бригады Святого Георгия с позывным "Баян" пообщался с корреспондентом Украина.ру Александром Чаленко о своём обширном боевом пути, который начался с добровольной защиты Донбасса, а прошёл через Сирию, Украину и не только.
Как выжить во время атаки вертолётов США? За что попадают в белорусскую тюрьму? Как террористы из ИГИЛ* спасали украинских наёмников в Сирии? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем интервью.
00:24 – О выборе места службы;
01:33 – Ситуация в Часовом Яре;
02:12 – О противостоянии дронам;
03:33 – Реакция на избрание Трампа;
04:45 – История позывного;
06:01 – О сирийском опыте и украинцах в рядах террористов;
08:23 – О дисциплине в "Вагнере";
11:01 – Между жизнью и смертью;
12:57 – Об обороне Саур-Могилы;
13:46 – От мирной жизни к военной стезе;
15:41 – О боевом опыте в "Вагнере";
18:07 – О задержании в Белоруссии и последующем освобождении;
25:26 – Где необходимо закончить войну?
26:16 – О нуждах армии и добровольцев.
*в материале упоминаются международная организация "Исламское государство" (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ.
#Чаленко #ДНР #Донбасс #Донецк #Байкал #Баян #музыканты #ЧВК #Бородай #ЧасовЯр #дрон #беспилотник #БПЛА #президент #FPV #дрон #РЭБ #беспилотник #РЭР #Беларусь #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Зеленский #Путин #Трамп #США #бомба #НАТО #тюрьма #ПЗРК #Вагнер #Сирия #СаурМогила #Дмитровка #Астрахань #доброволец #добровольцы #ополчение #Минск #контора #оркестр #Крым #ЛНР #Белоруссия #задержание #Лукашенко #Венесуэла #КГБ
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Как выжить во время атаки вертолётов США? За что попадают в белорусскую тюрьму? Как террористы из ИГИЛ* спасали украинских наёмников в Сирии? Ответы на эти и другие вопросы - в нашем интервью.
00:24 – О выборе места службы;
01:33 – Ситуация в Часовом Яре;
02:12 – О противостоянии дронам;
03:33 – Реакция на избрание Трампа;
04:45 – История позывного;
06:01 – О сирийском опыте и украинцах в рядах террористов;
08:23 – О дисциплине в "Вагнере";
11:01 – Между жизнью и смертью;
12:57 – Об обороне Саур-Могилы;
13:46 – От мирной жизни к военной стезе;
15:41 – О боевом опыте в "Вагнере";
18:07 – О задержании в Белоруссии и последующем освобождении;
25:26 – Где необходимо закончить войну?
26:16 – О нуждах армии и добровольцев.
*в материале упоминаются международная организация "Исламское государство" (ИГ) и батальон "Азов", признанные террористическими организациями и запрещённые в РФ.
#Чаленко #ДНР #Донбасс #Донецк #Байкал #Баян #музыканты #ЧВК #Бородай #ЧасовЯр #дрон #беспилотник #БПЛА #президент #FPV #дрон #РЭБ #беспилотник #РЭР #Беларусь #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #Россия #РФ #Зеленский #Путин #Трамп #США #бомба #НАТО #тюрьма #ПЗРК #Вагнер #Сирия #СаурМогила #Дмитровка #Астрахань #доброволец #добровольцы #ополчение #Минск #контора #оркестр #Крым #ЛНР #Белоруссия #задержание #Лукашенко #Венесуэла #КГБ
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15:41"Скончался от медицинских осложнений": стало известно о смерти подполковника НАТО, обучавшего солдат ВСУОттава сообщила "о гибели" подполковника Североатлантического альянса Кента Миллера, участвовавшего в подготовке украинских военных. Соответствующая запись появилась на сайте канадского правительства