Поскольку для Джо Байдена Украина тоже стала токсичным активом, он, как и его предшественник Дональд Трамп, отдаст ее на откуп Пентагону и спецслужбам, считает известный российский политолог Сергей Марков

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Украина.ру

- Сергей Александрович, прошло больше двух недель после выборов президента США, Джо Байден уже принимает поздравления, но Трамп не теряет надежды отстоять свои голоса. Передаст ли Трамп власть мирно, или возможны потрясения внутри США?

— Я думаю, что у Трампа нет возможностей сохранить власть, поскольку реальная власть находится у тех, кто стоит за Байденом (я имею в виду «глубинное государство»). Более того, Трамп и его соратники уже начинают подвергаться политическим преследованиям. Байден еще не президент, а репрессии уже начались.

Например, эти репрессии заключаются в том, что когда Трамп в прямом эфире телеканалов начинает говорить о массовых фальсификациях, этот эфир прерывается, и вместо Трампа чуть ли не на всех телеканалах начинают выступать политические обозреватели, которые утверждают, что Трамп все врет, и никаких фальсификаций не было. Раз они так боятся его слов, фальсификации были.

Во-вторых, многие юридические компании отказываются сотрудничать с Трампом в вопросе фальсификаций выборов, потому что в их адрес поступают угрозы, и они опасаются потерять клиентов. Поэтому Трампу банально не хватает юристов, которые могли бы отстаивать его интересы. К тому же было оказано серьезное давление на суды в тех или иных штатах, которые должны были принимать соответствующие решения. И они принимают решения в пользу Байдена, а не в пользу Трампа.

Кроме этого они сломали основной трамповский телеканал FOX NEWS. От них добились, чтобы они не поддерживали Трампа в его доводах о том, что фальсификации были. Это привело к колоссальному имиджевому урону для телеканала, и он потерял значительную часть своих зрителей. Потому что зритель уверен, что фальсификации были.

По опросам, каждый третий американец уверен, что были фальсификации, которые привели к серьезному изменению итогов выборов, но у них нет возможности выразить свое мнение. Трамп, который был их трибуной, подвергается политическим репрессиям, телеканалы, которые говорят об этом, тоже подвергаются репрессиям, юристы подвергаются репрессиям.

- Как Джо Байден будет выстраивать политику в отношении европейских государств: попытается восстановить трансатлантическое единство или продолжит относиться к ним как к конкурентам Америки?

— Отчасти он будет относиться к ним как к конкурентам. Но произойдет огромный качественный сдвиг в сторону значительного улучшения отношений. То есть при нем будет делаться все, чтобы американские глобальные корпорации выиграли борьбу за европейские рынки. По всем геополитическим вопросам и вопросам безопасности произойдет резкое улучшение.

Что касается других положительных моментов, которые возможны при Байдене, я бы отметил, что с высокой долей вероятности будет спасен договор СНВ-3 и, по всей видимости, произойдет возврат к ядерной сделке с Ираном. Это, безусловно, стабилизирует ситуацию.

У нас есть надежда, что европейцы отговорят американцев от продолжения санкций. Но, с большей долей вероятности, американцы уговорят европейцев усилить антироссийские санкции.

- Какова в связи с этим будет судьба «Северного потока-2»? Смогут ли американцы при Байдене если не сорвать его строительство, то нанести проекту серьезный репутационный ущерб или сделать его невыгодным для европейского бизнеса?

— Трудно сказать. Наиболее вероятно, что давление американцев на Европу в вопросе «Северного потока-2», как и по другим направлениям, ослабнет. Может быть, Европе будет позволено иметь российский газ. Но в ответ на это от немцев могут потребовать уступок в других сферах.

Условно говоря, они разрешат немцам достроить «Северный поток-2», но взамен потребуют усилить поддержку репрессивного русофобского режима Украины.

- Приведет ли внутриполитическая ситуация в США к усилению/ослаблению позиций Владимира Зеленского?

— Мне представляется, что ситуация кардинально не меняется. Я уже говорил, что хотя в целом Трамп и Байден придерживаются разных взглядов в отношении Украины, реальная политика Байдена будет практически полностью повторять политику Трампа.

Политика Трампа заключалась в том, чтобы на замечать Украину. Он вообще не занимался Украиной и полностью сбросил это дело «глубинному государству» (спецслужбам и Пентагону). Для России, кстати, это не очень хорошо, поскольку именно эти ведомства являются ее главным врагом в Америке. И эти главные враги России фактически осуществляют диктат на Украине.

Трамп не занимался Украиной, потому что для него это было невыгодно и опасно. Поскольку его все время обвиняли в «русском вмешательстве», он боялся, что какие-то его действия по Украине будут восприняты как уступки России и Путину. Украина — гипертоксичный субъект. Трамп убедился в этом еще и потому, что руководителя его предвыборного штаба Манафорта посадили на много лет из-за Украины.

Что касается Байдена, то он активно занимался Украиной и даже курировал процессы, связанные с госпереворотом и чудовищными репрессиями 2014 года. Байден курировал эту политику государственного террора, и Байден в этом смысле является государственным преступником, и должен сидеть на скамье подсудимых в Донецке. Мы понимаем, что в современном мире это маловероятно. И даже его сын Хантер умудрялся зарабатывать на украинском режиме.

Но именно потому, что Байден столкнулся с серьёзными обвинениями в коррупции, для него теперь Украина тоже является токсичным субъектом, и он будет продолжать политику Трампа по Украине. Он вообще не будет ей никак заниматься, опасаясь обвинений в коррупции. И он тоже скинет Украину на эти министерства и ведомства. Как ЦРУ и Пентагон занимались Украиной при Трампе, так они и будут ей заниматься.

- Если говорить о Белоруссии, то при Трампе США не вмешивались в ее дела, отдав все на откуп Литве и Польше. А как поведет себя Байден, который грозился ввести против Лукашенко жесткие санкции?

— При Трампе Помпео пытался наладить отношения с Лукашенко, для того чтобы оттащить его от России. Сейчас им сложно это делать. Сейчас они будут вынуждены пойти по пути репрессий в отношении Лукашенко. Но эти репрессии были бы при любом президенте США, поскольку Вашингтон начинает реализацию белорусского проекта, смысл которого заключается в захвате Белоруссии Польшей. Это все продолжится и при Байдене.