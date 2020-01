Скандал года. Как Украина изменила внутреннюю политику США

В 2019 году межпартийная борьба в США достигла пика. Демократы запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа, утверждая, что он принуждал украинского лидера Владимира Зеленского открыть расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на продолжение военной помощи. Давайте вспомним, как это было

Меньше года остаётся до выборов президента США, но демократы до сих пор не могут смириться с поражением бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2016-м. На протяжении трёх лет они критиковали президента-республиканца Дональда Трампа за сговор его избирательного штаба с Россией, однако 18 апреля 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер огласил результаты расследования — никакого сговора не было. И тогда оппозиции пришлось искать новый повод для нападок на хозяина Белого дома, и им стала Украина.

Вот и поговорили…

Сотрудник Национальной разведки, пожелавший остаться неизвестным, подал жалобу на содержание второго телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским — якобы американский лидер угрожал своему коллеге остановить военную помощь, если украинская сторона не начнёт расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, наиболее вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера, до апреля 2019 года входившего в совет директоров энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, а также по вопросу возможного вмешательства украинских властей в американские президентские выборы-2016. Казус Злочевского: как одесский «водопроводчик» стал вершить судьбу президента США © Svetlana.pashko

Белый дом пошёл на беспрецедентный шаг — рассекретил и опубликовал стенограмму того телефонного разговора глав государств, состоявшегося 25 июля. Как признался потом Зеленский, давая согласие на предание огласке этого документа, он рассчитывал, что американцы напечатают только слова Трампа. В беседе с президентом США он не скупился на лесть, говорил, что многому учился у него, на все 1000% соглашался с упрёком в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о недостаточной помощи для Киева.

Согласно тексту, восстановленному по заметкам переводчиков и воспоминаниям чиновников, присутствовавших во время разговора в ситуационной комнате Белого дома, просьбы о помощи действительно звучали. Трамп попросил Зеленского помочь разобраться с ситуацией, связанной со взломом серверов Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года, поскольку есть информация, что один из них находится на территории Украины. На что Зеленский ответил: «Как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и честно. В этом я могу Вас заверить».

«Много разговоров ходит о сыне Байдена, что это Байден остановил судебное преследование (по Burisma. — Ред.), и многие хотят выяснить это. Поэтому, если у Вас что-то получится с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден похвалялся тут, что он остановил судебное преследование, так что если Вы сможете разобраться с этим. Мне это кажется ужасным», — добавил Трамп. Зеленский помогает Трампу исправить изъяны Конституции США © Facebook, Радио Свобода

В ответ Зеленский тоже обратился к коллеге с просьбой: «Вдобавок я был бы очень признателен, если бы Вы могли предоставить нам дополнительную информацию, которая помогла бы нам осуществить правосудие по отношению к послу США на Украине, если я правильно помню, её фамилия была Йованович. Она и ко мне относилась далеко не лучшим образом, так как обожала предыдущего президента и была на его стороне. Она не могла принять меня в качестве нового президента».

Вам импичмент, господин президент

Демократы ухватились за эти фразы и обвинили Трампа в давлении на иностранного лидера, хотя в тексте стенограммы не было никакой связи между просьбой о расследовании в отношении Байдена и дальнейшим оказанием военной помощи Украине, и запустили процедуру импичмента президента. Таким правом, согласно американскому законодательству, обладает только нижняя палата Конгресса — Палата представителей, — а она по итогам промежуточных выборов в ноябре 2018 года перешла под контроль Демократической партии.

24 сентября председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале расследования действий президента из-за заморозки военной помощи Украине, хотя ранее не поддерживала эту идею, а спустя неделю, 31 октября, конгрессмены проголосовали за начало процедуры импичмента.

Закрытые слушания стартовали в Палате представителей 3 октября. Допрос свидетелей проводили члены спецкомитета по разведке, комитета по иностранным делам, комитета по надзору и правительственной реформе. Через месяц все заседания стали публичными, с 13 по 21 ноября демократы в открытом режиме допросили 12 американских политиков и дипломатов, так или иначе связанных с украинским направлением, а также опубликовали стенограммы показаний, которые они давали ранее за закрытыми дверями. Демократы завели импичмент Трампа в тупик, а Джулиани обнаружил связь послов на Украине с Соросом © РИА Новости, Илья Матусихис | Перейти в фотобанк

Так что же рассказали свидетели.

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, который в 2015-2018 годах работал заместителем посла США на Украине, сказал, что Юрий Луценко, будучи главой ГПУ, с мая 2018 года регулярно летал в Штаты на встречи с личным адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани, чтобы единым фронтом выступить против Мари Йованович, бывшей тогда послом США на Украине, директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника, Джо и Хантера Байденов, а также чтобы отстаивать интересы миллиардера Джорджа Сороса.

Кент заявил, что после бесед с бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком и тремя министрами, имена которых не уточнил, убедился, что Луценко установил тесный контакт с Джулиани по согласованию с Петром Порошенко, бывшим тогда президентом страны. Вспомнил он и детали встречи Луценко с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, которые узнал из электронного письма, направленного американской дипмиссией в Киеве 19 марта 2019 года.

«Углава пришёл в посольство и описал свою вчерашнюю беседу с полностью пьяным Юрием Луценко. Луценко был злой. Он сказал, что двумя неделями ранее дал интервью американскому журналисту, где обвинил посольство в работе против него, и посольство поддерживало Демократическую партию и не поддерживало партию Трампа, и Луценко рассказал перед этим правоохранителю (Углаве — ред.)», — заявил Кент.

Кроме того, дипломат рассказал, что обращался к Джо Байдену с просьбой поспособствовать увольнению Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины, поскольку тот не хотел проводить расследование по некоторым коррупционным делам.

В свою очередь, временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор сообщил конгрессменам, что к середине июля начал понимать, что начало расследования деятельности Байденов и Burisma, а также возможного вмешательства в выборы 2016 года стали условием для встречи Трампа с Зеленским. Он рассказал, что 26 июля, когда сам вместе с уже бывшим спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером находился на передовой в Донбассе, один из сотрудников американского посольства сопровождал постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондленда на встрече с высокопоставленным украинским чиновником в киевском ресторане и слышал его телефонный разговор с Трампом.

«Мой помощник слышал, как президент Трамп в телефонном разговоре спрашивал посла Сондленда по поводу расследований. Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы действовать. После звонка Трампа мой помощник спросил посла Сондленда, что президент Трамп думает по поводу Украины. Посол Сондленд ответил, что президента Трампа больше беспокоят расследования в отношении Байдена, проведения которых добивался Джулиани», — уточнил Тейлор.

Тот самый помощник — политический советник посольства США на Украине Дэвид Холмс — сообщил, что должен был выступить в роли референта на встрече Сондленда с помощником президента Украины Андреем Ермаком, но помощница украинского чиновника не пустила его, сказав, что переговоры пройдут с глазу на глаз. Комментируя телефонный разговор, который он услышал в ресторане, дипломат отметил, что Трамп говорил так громко, что Сондленду приходилось несколько раз отводить трубку от уха, и некоторые фразы были отчётливо слышны окружающим.

«Посол Сондленд заявил, что президент Зеленский «любит вашу задницу». Я слышал, как президент Трамп спросил: «Так он собирается провести расследование?» Посол Сондленд ответил, что «он это сделает, он сделает всё, о чём вы его попросите», — добавил он.

Гордон Сондленд подтвердил на допросе в Палате представителей, что звонил Трампу из киевского ресторана по собственному телефону, и тот знал, что разговор ведётся по открытой линии.

Он рассказал, что Джулиани передал Рику Перри, возглавлявшему Министерство энергетики США, Курту Волкеру и другим, что Трамп хочет, чтобы Зеленский публично заявил о решении начать расследование по Burisma и выборам 2016 года, эту же информацию он передал и украинской стороне.

«Я знаю, что члены этого комитета (Палаты представителей по разведке — ред.) часто формулировали сложные вопросы в один простой: «Имела ли место услуга за услугу?» Как я ранее говорил, применительно к телефонному разговору в Белом доме и встречей в Белом доме ответ — да», — заявил Сондленд.

При этом он признал, что не слышал лично от Трампа о каких-либо предварительных условиях для тех или иных действий.

В Палате представителей также выступили трое сотрудников Белого дома, присутствовавшие 25 июля в ситуационной комнате при телефонном разговоре Трампа и Зеленского.

Советник вице-президента США Дженнифер Уильямс назвала беседу двух лидеров необычной, потому что в отличие от других президентских звонков в ней обсуждались внутриполитические вопросы. На вопросы конгрессменов она ответила, что не знает о какой-либо коррупции со стороны Джо и Хантера Байденов. Председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа также интересовали детали содержания телефонного разговора её начальника Майка Пенса и Владимира Зеленского, который состоялся 18 сентября, но женщина сказала, что Белый дом запретил обсуждать его содержание, что подтвердил присутствовавший на слушаниях юрист администрации президента. В борьбу против Трампа вступает киевлянин, выросший в американской «маленькой Одессе» © AFP, MANDEL NGAN | AFP, MANDEL NGAN | Перейти в фотобанк

Директор по европейским делам Совета национальной безопасности Александр Виндман, к слову этнический украинец, назвал требование Трампа от иностранного правительства вести расследование в отношении своего политического оппонента неправомерным. Содержание разговора президентов он обсуждал с Джорджом Кентом и «лицом в разведывательном сообществе».

Тим Моррисон, ранее занимавший пост старшего директора по России Совета национальной безопасности, на слушаниях выразил мнение, что его бывший подчинённый Виндман может быть причастен к утечке конфиденциальной информации в прессу. Так, своей обеспокоенностью насчёт содержания разговора Трампа и Зеленского чиновник поделился с юристом Белого дома, а не с ним — его начальником. По словам Моррисона, в беседе президентов США и Украины не было чего-то такого, что можно было бы расценить как неподобающее или равносильное подкупу, а о зависимости военной помощи от начала расследования в отношении Байденов ему говорил Гордон Сондленд.

В свою очередь, бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер подчеркнул, что никогда не рассматривал расследование деятельности компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, как равносильное расследованию в отношении Джо Байдена.

«Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи. Я никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках заставить Украину провести расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена», — заявил он.

Дипломат рассказал, что политики, посетившие церемонию инаугурации нового президента Украины в составе официальной правительственной делегации, которую возглавлял Рик Перри, пытались убедить Трампа в том, что Зеленский сможет побороть коррупцию в стране, и призывали принять его в Белом доме, но американский президент был настроен скептически именно из-за того, что Украина глубоко коррумпирована.

«Другой вопрос, возможно ли, что некоторые отдельные украинцы пытались повлиять на выборы 2016 года или думали, что они купят влияние. Это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в плане коррупции», — добавил Волкер.

Бывший советник президента США по России и Евразии Фиона Хилл рассказала, что Трамп игнорировал сообщения своих советников о невмешательстве Киева в избирательную кампанию 2016 года, и больше доверял Джулиани, который уверял, что тогда серверы Национального комитета Демократической партии взломали украинцы, а не русские, как сообщали американские спецслужбы.

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что в июле, когда «контактное лицо посольства Украины в США» обратилось к одному из её сотрудников с вопросом, как обстоят дела с помощью в области безопасности Украины, Пентагон не был в курсе приостановки предоставления помощи, и по каким причинам было принято такое решение, лично ей неизвестно. Кроме того, Купер сообщила, что 25 июля её аппарат получил электронные письма от Госдепартамента, в которых говорилось, что посольство Украины и комитет по международным делам Палаты представителей спрашивают о помощи, а также что на Капитолийском холме знают кое-что о ситуации с предоставлением помощи, и об этом также знает посольство Украины.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл и Кэтрин Крофт, которая ранее работала в Совете национальной безопасности при Белом доме и была советником Волкера, рассказали во время допроса, что против предоставления военной помощи Украине выступало одно подразделение Белого дома — Административно-бюджетное управление.

Бывший посол США на Украине Мари Йованович сообщила, что по долгу службы несколько раз встречалась с Джо Байденом, но не обсуждала с ним деятельность ни компании Burisma, ни действия его сына.

«Администрация Обамы не просила меня оказывать содействие в его кампании или вредить каким-либо образом кампании Трампа. Я не предпринимала никаких таких шагов, поскольку они идут вразрез с ролью карьерного сотрудника внешнеполитической службы. Я никогда не встречалась с Хантером Байденом, как и не было ни прямых, ни косвенных разговоров с ним», — заявила она.

Йованович добавила, что с Джулиани общалась три раза, но не поднимала вопросы, касающиеся этой темы.

Все эти свидетели получили повестки от демократов. Аналогичные документы также направили сотрудникам Белого дома и Госдепартамента, но администрация президента запретила им давать показания в рамках процедуры импичмента, однако некоторые из них не прислушались и всё же ответили на вопросы конгрессменов. Республиканское меньшинство нижней палаты Конгресса внесло предложение по кандидатурам свидетелей, которые могли бы прояснить ситуацию, в частности Хантер Байден и анонимный информатор, подавший жалобу, но демократы его отклонили.

Все собранные материалы спецкомитет по разведке, комитет по иностранным делам, комитет по надзору и правительственной реформе передали юридическому комитету, а он, в свою очередь, пришёл к выводу, что основания для импичменте есть и 13 декабря со второй попытки сформулировал два пункта обвинительного заключения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса (путём запрета на допрос некоторых свидетелей и отказ передать конгрессменам запрашиваемые документы). «Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку © Twitter, realDonaldTrump | Перейти в фотобанк

18 декабря Палата представителей полного состава проголосовала за утверждение этого заключения, тем самым признав президента виновным по обеим статьям.

Расчёт демократов оказать психологическое давление на Трампа не то что не сработал — с треском провалился. Глава государства сам пошёл в наступление и начал подначивать своих оппонентов: то пишет в Twitter, что хочет немедленного импичмента, то принимает в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова (который не был с визитами в Штатах с 2017 года), да ещё и по приглашению госсекретаря США Майкла Помпео.

Заграница нам (не) поможет

Подробности того, когда и какие решения американские власти принимали насчёт военной помощи Украине, преимущественно сообщали источники нескольких СМИ.

Так, по информации агентства Bloomberg, Госдепартамент при помощи юристов установил, что президент и Административно-бюджетное управление Белого дома не имеют полномочий, чтобы заморозить выделение денежных средств по линии внешнеполитического ведомства, и 9 сентября разблокировал выделение части финансовой помощи Украине, а соответствующее распоряжение из администрации поступило 11-го числа, причём передал его Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности, при этом неизвестно, действовал ли он с одобрения Трампа.

Неправительственной организации Center for Public Integrity удалось через суд на основании закона о свободе информации биться доступа к переписке между Административно-бюджетным управлением Белого дома и Пентагоном. Согласно этим документам, 19 июня, то есть чуть больше чем за месяц до телефонного разговора с Зеленским, Трамп запросил сведения о военной помощи Киеву. Сотрудник Административно-бюджетного управления Майкл Даффи передал эту просьбу в оборонное ведомство. Ещё одно электронное письмо он отправил в Пентагон 25 июля через 91 минуту после беседы Трампа и Зеленского — в 11:04, — в котором написал: «Основываясь на полученных мною указаниях и с учётом плана администрации пересмотреть помощь Украине, пожалуйста, воздержитесь от любых дополнительных финансовых обязательств министерства обороны. Учитывая деликатный характер запроса, я признателен вам за то, что храните эту информацию в секрете от тех, кто должен об этом знать». Ядерный шантаж. Зачем Волкер предлагает Украине приобретать системы ПВО США © Facebook/Iryna Gerashchenko

Вопрос финансирования Украины по военной линии обсуждался и позже — при разработке законопроекта о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался 1 октября 2019 года). Пятеро членов правительства и Конгресса рассказали газете Washington Post, что демократы настаивали на включении в текст требования выделить $250 млн, предназначенные для этих целей, в течение 45 дней после подписания документа Трампом. Однако Белый дом предупредил, что президент на этот шаг не пойдёт и, более того, готов наложить вето на законопроект. Это грозило бы повторением ситуации 2018 года, когда из-за разногласия партий насчёт финансирования строительства стены на границе с Мексикой в стране произошла рекордная по продолжительности приостановка работы правительства — чиновники были вынуждены уйти в отпуска на 35 дней. В конечном итоге демократы отказались от своего требования.

Неофициальный канал связи Белый дом — Украина

Как стало известно в ходе расследования в рамках процедуры импичмента, общение между Вашингтоном и Киевом осуществлялось не только по официальным, но и по неофициальному каналу. 23 мая, то есть через 3 дня после инаугурации Зеленского, исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни объявил на специально организованной встрече о лишении Госдепартамента полномочий на украинском направлении и назначил ответственными в этой сфере трёх человек: министра энергетики Рика Перри, представителя США в ЕС Гордона Сондленда и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера. Они называли себя «три амиго». Трое в лодке, не считая Джулиани: кто из американских политиков определяет судьбу Украины © AP, Charles Krupa | AP, Charles Krupa | Перейти в фотобанк

Однако ключевую роль в этой связке играл Рудольф Джулиани. На фоне запуска процедуры импичмента личный адвокат президента начал собственное расследование, которое легло в основу документального фильма. В начале декабря он совершил поездку в Будапешт и Киев, где пообщался с Константином Куликом, который в качестве прокурора расследовал дело компании Burisma, а также с двумя бывшими генеральными прокурорами Украины.

«Шокин уволен из-за угроз Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной (для Украины. — Ред.) помощи США. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды доведён до смерти, но выздоровел. Если это станет известно на Украине, то полетит много голов», — написал позже в Twitter Джулиани.

Юрий Луценко в разговорах с адвокатом в частности рассказал, что Мари Йованович не выдавала американские визы нескольким людям, чьи показания могли сыграть важную роль в процедуре импичмента. По словам Джулиани, есть как минимум три свидетеля — дипломат, чиновник и член Верховной Рады, — которые подтверждают сговор Демократической партии с украинскими чиновниками на выборах 2016 года.

Как рассказала журналист телеканала OAN Шанель Район, сопровождавшая адвоката президента США в поездке, Служба безопасности Украины, когда узнала, что Юрий Луценко и Джулиани находятся в Киеве, сказала им покинуть территорию страны. И тогда они улетели в Вену.

По возвращении в Штаты Джулиани написал в Twitter, что если с ним что-то произойдёт, то незамедлительно будет опубликован весь компромат на Байденов, который хранится в его сейфе. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER | AFP, GREG BAKER | Перейти в фотобанк

Так будет ли импичмент?

После завершения слушаний в комитетах Палаты представителей, согласно регламенту, процедура импичмента должна продолжиться в Сенате: на судебном процессе в роли обвинителей выступают конгрессмены (их называют управляющими импичментом), коллегии присяжных — сенаторы, а руководит процессом главный судья Верховного суда США Джон Робертс. Трамп уже даже выбрал себе адвоката — юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполонне (помогать ему, вероятно, будут ещё один личный адвокат президента Джей Секулов и профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц).

Однако демократы намеренно затягивают передачу дела из нижней в верхнюю палату Конгресса — Сенат не может приступить к рассмотрению до тех пор, пока председатель Палаты председателей Нэнси Пелоси не передаст обвинительное заключение и не назначит конгрессменов-обвинителей. с юридической точки зрения она ничего не нарушает, поскольку законодательно временные сроки передачи материалов из одной палаты в другую и проведения судебного процесса в Сенате не ограничены.

И тут получается замкнутый круг: демократы требуют от республиканцев разъяснить детали процедуры в Сенате (в законодательстве они не прописаны, поэтому политические силы должны договориться между собой), а республиканцы не могут определить регламент, пока не получат все документы от Палаты представителей.

Как объяснил в своей колонке для Bloomberg профессор Гарвардского университета Ноа Фельдман, выступавший на заседании юридического комитета Палаты представителей, на котором правоведы уточнили конституционную трактовку импичмента, по приглашению Демократической партии, на нынешнем этапе разбирательства никакого импичмента Трампу не объявляли — Палата представителей только проголосовала за это, но виновным в совершении преступлений главу государства не признавали.

Таким образом, политическая судьба Трампа решится в 2020 году — судебный процесс по импичменту в Сенате начнётся не раньше 6 января, а 3 ноября состоятся президентские выборы.

Для досрочного отстранения американского лидера от власти необходимо, чтобы не менее 67 из 100 сенаторов признали его виновным, а это крайне маловероятно, потому что республиканцам принадлежит 53 места, и все они как один встали на защиту Трампа. Демократы таким единством похвастаться не могут — несколько членов партии голосовали против запуска процедуры импичмента и утверждения статей обвинения. Один из них конгрессмен от штата Нью-Джерси Джефф ван Дрю в середине декабря официально перешёл в Республиканскую партию. Демократы сами попали в ловушку, устроенную для Трампа © AP, John Bazemore | AP, John Bazemore | Перейти в фотобанк

Чем дольше затянется процесс в Сенате, тем больше проблем будет у сенаторов-демократов, которые борются за участие в президентских выборах, потому что должны присутствовать на всех заседаниях, посвящённых импичменту, а они могут проходить 6 дней в неделю, и рискуют пропустить финальные раунды теледебатов. Речь идёт о Берни Сандерсе и Элизабет Уоррен, которые по опросам занимают второе и третье места соответственно во внутрипартийной гонке, а также Эми Клобушар. Зато наиболее вероятный кандидат от демократов Джо Байден сможет сосредоточиться на подготовке к будущим дебатам, тем более что в прошедших раундах он выглядел не очень убедительно (на дебатах 19 декабря в Лос-Анджелесе газета The New York отдала победу Сандерсу, а The New York Times отметила Клобушар).

Избирательная кампания Республиканской партии стартует позже. Официально имена кандидатов в кандидаты в президенты ещё не названы, но претендентов, которые составили бы реальную конкуренцию Трампу (подавшему документы на участие в выборах-2020 в день своей инаугурации 20 января 2017 года) пока нет. Как показывают результаты опросов, рейтинг главы государства среди зарегистрированных избирателей Республиканской партии находится на уровне около 90%. К тому же у него есть мощный козырь — успешные экономические реформы.

Сможет ли Украина, а точнее скандал, раздутый вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским, сменить власть в Соединённых Штатах, мы увидим в 2020 году.