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Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"

Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой" - 28.12.2024 Украина.ру

Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале призвал датчан присмотреть за премьер-министром Метте Фредериксен, которая боится атаки русских

2024-12-28T09:34

2024-12-28T09:34

2024-12-28T09:34

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"Премьер Дании и прежде несла всякую ахинею, призывая чуть ли не войной идти на Россию, а теперь и вовсе призывает датчан запастись консервами... на три дня - на случай "нападения русских". Почему всего на три? Видимо, считает, что через три дня ее спасут натовцы или американцы. Видать, перепугалась, начитавшись своих и шведских газет", - написал Пушков.Он напомнил, что в соседней Швеции уже лет 10 ждут "нападения на Гетеборг", но "все никак не дождутся".Накануне Фредериксен рассказала, что запаслась консервами и другими предметами первой необходимости, чтобы протянуть три дня, испугавшись атак со стороны РФ, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений нападать на страны НАТО.Форрестол в 1949 году покончил с собой, находясь в психиатрической больнице. Сообщалось, что он страдал от паранойи и регулярно повторял "Русские идут!".Подробнее о россказнях про угрозы со стороны РФ - в материале Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дания, швеция, алексей пушков, нато