Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg
09:02 28.12.2024 (обновлено: 09:18 28.12.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Вооруженные силы Украины уже в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США
По оценкам американских должностных лиц, украинские силы уже потеряли около половины ранее занятых территорий, а скоординированное наступление российских войск может вынудить ВСУ к весне либо отступить, либо оказаться перед угрозой окружения.
"Украинские войска, скорее всего, смогут удерживать захваченную территорию только до весны, если не начнут отступление", – сказал один из американских чиновников на условиях анонимности.
Как отмечает агентство, украинские чиновники ранее дали понять, что рассчитывают использовать занятую территорию под Курском как рычаг давления в мирных переговорах с Россией.
Однако для Киева ситуация осложняется нехваткой людских ресурсов и неопределенностью в поставках вооружений со стороны США и других союзников, пишет американское агентство.
Блумберг делает вывод, что возможная потеря контроля над оккупированными территориями в Курской области и продолжающееся наступление России на других направлениях могут существенно осложнить позиции Украины на будущих переговорах о мире.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области на сайте Украина.ру.