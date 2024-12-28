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Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg

Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg - 28.12.2024 Украина.ру

Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg

Вооруженные силы Украины уже в ближайшие месяцы могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные источники в США

2024-12-28T09:02

2024-12-28T09:02

2024-12-28T09:18

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По оценкам американских должностных лиц, украинские силы уже потеряли около половины ранее занятых территорий, а скоординированное наступление российских войск может вынудить ВСУ к весне либо отступить, либо оказаться перед угрозой окружения.Как отмечает агентство, украинские чиновники ранее дали понять, что рассчитывают использовать занятую территорию под Курском как рычаг давления в мирных переговорах с Россией. Однако для Киева ситуация осложняется нехваткой людских ресурсов и неопределенностью в поставках вооружений со стороны США и других союзников, пишет американское агентство.Блумберг делает вывод, что возможная потеря контроля над оккупированными территориями в Курской области и продолжающееся наступление России на других направлениях могут существенно осложнить позиции Украины на будущих переговорах о мире.Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, вооруженные силы украины, украина, сша, нато