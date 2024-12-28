Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи - 28.12.2024 Украина.ру
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Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи
Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи - 28.12.2024 Украина.ру
Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи
Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников
2024-12-28T07:53
2024-12-28T07:53
новости
сша
джо байден
украина
киев
администрация президента
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Пакет включает "значительное число боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, уточнили источники.Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря. Чиновники, беседовавшие с агентством на условиях анонимности, подчеркнули, что цель уходящей администрации – отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Байдена 20 января 2025 года.Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, украина, киев, администрация президента
Новости, США, Джо Байден, Украина, Киев, Администрация президента

Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи

07:53 28.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе, передает агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников
Пакет включает "значительное число боеприпасов", в том числе для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, уточнили источники.
Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Чиновники, беседовавшие с агентством на условиях анонимности, подчеркнули, что цель уходящей администрации – отправить как можно больше военной помощи Киеву до завершения президентского срока Байдена 20 января 2025 года.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДжо БайденУкраинаКиевАдминистрация президента
 
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