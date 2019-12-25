В своей колонке в Bloomberg профессор Гарвардского университета Ноа Фельдман объяснил, что согласно Конституции США импичмент - это передача Палатой представителей утверждённого обвинительного заключения Сенату, а пока говорить, что президенту Дональду Трампу объявили импичмент, нельзя. Более того, он имеет основания подать на демократов в суд

Разбирательства вокруг политической судьбы главы государства зашли в тупик: в нижней палате Конгресса допросы свидетелей и расследования в комитетах завершены, но в верхнюю палату дело ещё не передали. Демократы требуют от республиканцев разъяснить детали процедуры в Сенате, а республиканцы не могут определить регламент, пока не получат все документы от Палаты представителей.

Из этого следует юридическая коллизия, которая играет против Демократической партии.

Импичмент вроде и есть, но вроде его и нет Трамп хочет импичмента немедленно, но демократы не спешат его свергать © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

20 декабря агентство деловых новостей Bloomberg опубликовало статью, в которой объясняется нынешний статус процедуры, а написал её профессор Гарвардского университета Ноа Фельдман, выступавший 4 декабря на заседании юридического комитета Палаты представителей, на котором правоведы уточнили конституционную трактовку импичмента, по приглашению Демократической партии.

Он напоминает, что процедура импичмента состоит не только в голосовании Палаты представителей, но и в процессе отправки в Сенат обвинительного заключения и назначении управляющих импичментом (конгрессменов, которые будут выполнять роль обвинителей на судебном процессе в Сенате), а также проведении судебного процесса в Сенате.

В связи с этим заголовки в СМИ «Трампу объявили импичмент», которые появились после голосования Палаты представителей полного состава 19 декабря, с юридической точки зрения не соответствуют действительности — Палата представителей только проголосовала за импичмент (в будущем времени) Трампа, но его ещё не привлекли к ответственности за преступления, которые влекут за собой отстранение от власти, а именно: измену, взяточничество или другие серьёзные преступления и проступки.

«Если Палата представителей не уведомляет об импичменте Сенат, то, значит, она не вынесла президенту импичмент. Если заключение не передано, Трамп вполне справедливо может говорить, что импичмент ему не объявили, поскольку, исходя из положений Конституции, «импичмент» — это передача Палатой представителей утверждённого заключения Сенату. А это, вероятно, совсем не то послание, которое надеются послать конгрессмены-демократы», — говорится в статье.

В свою очередь, профессор юриспруденции Университета Северного Огайо Скотт Гербер в эфире телеканала CNN рассказал, как Трамп может использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. По его словам, президент может обратиться в суд, ссылаясь, во-первых, на то, что, затягивая с передачей дела в Сенат, Палата представителей не позволяет ему доказать свою невиновность по предъявленным пунктам обвинения (злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса), а во-вторых, уличить Палату представителей и лично её председателя Нэнси Пелоси во вмешательстве в систему разделения властей, согласно которой вердикт в отношении президента может вынести только Сенат, поскольку требуют от верхней палаты принять выгодные им правила и тем самым увеличить шансы на обвинительный вердикт. Просчитались с импичментом: рейтинги Трампа растут, а демократы переходят в Республиканскую партию © РИА Новости, Кейтлин Оукс | Перейти в фотобанк

«Если незаконные процедуры импичмента могут быть рассмотрены и отменены Верховным судом, следовательно, это же относится и к партийным процедурам импичмента, одной из которых подвергается президент Трамп. Ведь ни один из конгрессменов-республиканцев не проголосовал за импичмент президента, а спикер Пелоси и профессор (конституционного права Гарвардского университета Лоуренс. — Ред.) Трайб (который в авторской колонке в газете The Washington Post призвал не дать лидеру республиканского большинства Сената Митчу Макконнеллу провести «потемкинский суд по импичменту». — Ред.), похоже, придерживаются партийного курса на ослабление президента Трампа во время предвыборной кампании 2020 года, несмотря на заверения в обратном», — заявил Гербер.

Тактические уловки демократов

Для того, чтобы как можно дольше тянуть с передачей дела в Сенат — а временные рамки законодательством не определены — оппозиция хочет предъявить Трампу новые обвинения, которые Палате представителей придётся рассматривать по полной программе.

И тут демократы вновь пытаются приплести тезисы о якобы имевшем место быть в 2016 году сговоре предвыборного штаба республиканцев с Россией. Генеральный юрисконсульт Палаты представителей, адвокат демократов в юридическом комитете Даглас Леттер обратился в апелляционный суд федерального округа Колумбия с просьбой обязать сотрудничать с Конгрессом бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. Как ожидается, рассмотрением этого вопроса суд займётся 3 января 2020 года. Как утверждают демократы, он был свидетелем нескольких предпринятых американским лидером попыток помешать расследованию иностранного вмешательства в президентские выборы в США. Речь идёт о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о «сговоре Трампа с Россией», которое по итогам двухлетнего расследования установлено не было. Кроме того, газета The New York Times пишет, что Трамп поручил Макгану задействовать все связи с Министерстве юстиции США, чтобы добиться увольнения Мюллера, но тот дважды отказывался.

«Если при даче Макганом показаний появятся новые доказательства того, что президент Трамп совершил правонарушения, которые предполагают объявление импичмента, но не вошли в одобренные Палатой представителей статьи (юридический. — Ред.) импичмента, то комитет примет соответствующие меры вплоть до рекомендации о составлении новых статей. Одной заинтересованности комитета в показаниях Макгана в рамках проводимого расследования в связи с импичментом достаточно, чтобы дело оставалось открытым», — говорится в обращении демократов в суд.

Демократы пытаются вновь раскрутить скандал с «российским следом», который Мюллер похоронил своим итоговым докладом, поскольку понимают, что те пункты обвинения, которые они приняли в отношении Трампа в контексте его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, не тянут на преступления, за которые можно объявить импичмент.

Профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц, который, возможно, будет помогать юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне защищать Трампа на судебном процессе в Сенате, в ноябре в эфире радиостанции WNYM сказал: «Сначала они придумали «сговор». Я искал в кодексах, но нет такого преступления — сговор с иностранным государством. Потом стали кивать на воспрепятствование действиям Конгресса. Отчаянно пытаясь найти какие-нибудь нарушения закона, которые можно приписать президенту Трампу, они их просто выдумывают. Вот теперь люди на телевидении, особенно на CNN и MSNBC, говорят, что если президент или кто-нибудь другой назовёт имя осведомителя по ситуации с Украиной, то это будет нарушением закона. Я потратил полдня, прошерстил от начала до конца федеральные кодексы, но такого преступления не нашёл». США нашли врага: в «Украинагейте» появился русский след © AP, Jose Luis Magana | AP, Jose Luis Magana | Перейти в фотобанк

Кроме того, демократы затягивают с передачей документов в Сенат, требуя от республиканцев допросить предложенных ими свидетелей. А во время процедуры импичмента над 42-м президентом США Биллом Клинтоном в 1998-1999 годах они придерживались противоположной позиции — выступали против допроса свидетелей. Тогда демократы находились совершенно в другом положении: во-первых, президент был их однопартийцем, во-вторых, и в Палате представителей, и в Сенате большинство принадлежало республиканцам. Впоследствии нижняя палата приняла две из четырёх предложенных пунктов обвинения, а верхняя — оправдала Клинтона, причём голосами не только всех 45 демократов, но и 10 республиканцев.

Таким образом, процедура импичмента продолжится в 2020 году и будет использована обеими политическими силами как часть избирательной кампании, ведь граждане США 3 ноября изберут не только президента страны, но и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей, 34 сенаторов, губернаторов 13 штатов и мэров нескольких городов.