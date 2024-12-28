Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру
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Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря
Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру
Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без электричества. Федеральная Служба Безопасности РФ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны России и военного блогера
2024-12-28T09:36
2024-12-28T09:36
украина
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
владимир зеленский
фсб
ес
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Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях. Он назвал потери от прекращения поставок в Европу российского газа через территорию Украины."Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ."Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию Владимира Зеленского.Он заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер"."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.Он ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией."Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.За сутки до этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, упомянул и о визите Фицо в Москву."Вы знаете, мы, как правило, не выкладываем на публику то, о чём говорим, если не согласовываем сообщать прессе то, о чём мы договариваемся. Но я думаю, что на меня господин Фицо не обидится. Да, действительно, он сказал, что если переговоры будут по мирному урегулированию, а хочу подчеркнуть, что господин Фицо, я не знаю, у него там могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, ещё с кем-то, в Евросоюзе как-то у них там не всё складывается с точки зрения взаимопонимания, но он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и "подтапливал", и "топил" за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было. Но он именно об этом говорил, на этом и сосредотачивал своё внимание", — отметил Путин.Он также указал, что Фицо предложил Словакию как место для переговоров."Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", — подчеркнул Путин.При этом Путин рассказал о ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины, отметив, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа.Предотвращённые терактыПредотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", — указывалось в сообщении пресс-службы.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через Telegram установил контакт с сотрудником ГУР МОУ, представившимся именем Андрей. По словам задержанного, с Андреем он познакомился, когда комментировал один из постов в телеграм-канале.По команде куратора из ГУР злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку.Как рассказали в пресс-службе ФСБ, злоумышленник провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва."Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", — отмечалось в сообщении.Также ФСБ опубликовало видео с задержанным украинским агентом, который собирался устроить теракт против высокопоставленного российского военнослужащего. В видеоролике, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что сначала по заданию куратора должен был забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину блогера или у ворот его дома. Теракт отметили после того, как агент заболел. При этом взрывчатку он продолжал хранить у себя в мастерской "до дальнейших распоряжений"."Также куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определённый автомобиль высокопоставленного военнослужащего", - рассказал задержанный.В дальнейшем автомобиль военнослужащего планировалось заминировать этим устройством.Ранее ФСБ предотвратила ряд терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России. В организации одного из них был задействован зять водителя офицера. Также в последние дни кратно увеличилась активность колл-центров.О планах США - в статье Павла Волкова "США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику".
https://ukraina.ru/20241227/1060027376.html
https://ukraina.ru/20241227/1060017445.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, фсб, ес
Украина, Россия, Словакия, Владимир Путин, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, ФСБ, ЕС

Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря

09:36 28.12.2024
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без электричества. Федеральная Служба Безопасности РФ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны России и военного блогера
Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях. Он назвал потери от прекращения поставок в Европу российского газа через территорию Украины.
"Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.
Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ.
"Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию Владимира Зеленского.
Он заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер".
"Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.
Фото: Ursa Major
Вчера, 18:00
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Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём.
"Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.
Он ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией.
"Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.
За сутки до этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, упомянул и о визите Фицо в Москву.
"Вы знаете, мы, как правило, не выкладываем на публику то, о чём говорим, если не согласовываем сообщать прессе то, о чём мы договариваемся. Но я думаю, что на меня господин Фицо не обидится. Да, действительно, он сказал, что если переговоры будут по мирному урегулированию, а хочу подчеркнуть, что господин Фицо, я не знаю, у него там могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, ещё с кем-то, в Евросоюзе как-то у них там не всё складывается с точки зрения взаимопонимания, но он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и "подтапливал", и "топил" за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было. Но он именно об этом говорил, на этом и сосредотачивал своё внимание", — отметил Путин.
Он также указал, что Фицо предложил Словакию как место для переговоров.
"Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", — подчеркнул Путин.
При этом Путин рассказал о ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины, отметив, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа.
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Предотвращённые теракты
Предотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО, сообщила пресс-служба ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", — указывалось в сообщении пресс-службы.
В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через Telegram установил контакт с сотрудником ГУР МОУ, представившимся именем Андрей. По словам задержанного, с Андреем он познакомился, когда комментировал один из постов в телеграм-канале.
По команде куратора из ГУР злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку.
Как рассказали в пресс-службе ФСБ, злоумышленник провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва.
"Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", — отмечалось в сообщении.
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Также ФСБ опубликовало видео с задержанным украинским агентом, который собирался устроить теракт против высокопоставленного российского военнослужащего. В видеоролике, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что сначала по заданию куратора должен был забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину блогера или у ворот его дома. Теракт отметили после того, как агент заболел. При этом взрывчатку он продолжал хранить у себя в мастерской "до дальнейших распоряжений".
"Также куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определённый автомобиль высокопоставленного военнослужащего", - рассказал задержанный.
В дальнейшем автомобиль военнослужащего планировалось заминировать этим устройством.
Ранее ФСБ предотвратила ряд терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России. В организации одного из них был задействован зять водителя офицера. Также в последние дни кратно увеличилась активность колл-центров.
О планах США - в статье Павла Волкова "США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику".
 
УкраинаРоссияСловакияВладимир ПутинРоберт ФицоВладимир ЗеленскийФСБЕС
 
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