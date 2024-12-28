https://ukraina.ru/20241228/1060035936.html

Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря

Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру

Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил оставить Украину без электричества. Федеральная Служба Безопасности РФ предотвратила теракты против сотрудника Минобороны России и военного блогера

2024-12-28T09:36

2024-12-28T09:36

2024-12-28T09:36

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Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе прекращение поставок электроэнергии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в соцсетях. Он назвал потери от прекращения поставок в Европу российского газа через территорию Украины."Европейский Союз заплатит около €120 млрд больше за повышение цен на газ и электроэнергию в 2025 и 2026 годах. Наша конкурентоспособность снова снизится. Словакия потеряет около полумиллиарда евро за транзит, Украина – почти €1 млрд, а Россия, вероятно, потеряет лишь €2,5 млрд. Мы снова наказали россиян, не так ли?" – заявил он.Словацкий премьер также пожаловался, что его страна не только потеряет транзитные сборы, но и в краткосрочной перспективе столкнется с повышением цен на газ."Кого волнует какая-то Словакия, правда, господин Зеленский? Но когда вам нужно что-то, чтобы не замерзнуть зимой, вы пронзительно кричите", – раскритиковал Фицо позицию Владимира Зеленского.Он заявил, что после 1 января 2025 года, когда транзит российского газа через Украину будет прекращен, правительство Словакии "оценит ситуацию и возможности ответных мер"."Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", — заявил он.Также он отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет государство в катастрофу. По словам Фицо, переговорные позиции Киева ухудшаются с каждым днём."Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск", — предупредил он.Он ещё раз заявил, что Словакия готова организовать переговоры между Украиной и Россией."Если будет инициатива провести мирные переговоры в Словакии, мы готовы предоставить площадку и обеспечить гостеприимство", — отметил Фицо.За сутки до этого президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, упомянул и о визите Фицо в Москву."Вы знаете, мы, как правило, не выкладываем на публику то, о чём говорим, если не согласовываем сообщать прессе то, о чём мы договариваемся. Но я думаю, что на меня господин Фицо не обидится. Да, действительно, он сказал, что если переговоры будут по мирному урегулированию, а хочу подчеркнуть, что господин Фицо, я не знаю, у него там могут быть какие-то перепалки с действующим украинским руководством, ещё с кем-то, в Евросоюзе как-то у них там не всё складывается с точки зрения взаимопонимания, но он-то как раз прежде всего и главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении. Он за это, что называется, и "подтапливал", и "топил" за это. Так что здесь уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны Европы или кого бы то ни было. Но он именно об этом говорил, на этом и сосредотачивал своё внимание", — отметил Путин.Он также указал, что Фицо предложил Словакию как место для переговоров."Что касается места проведения – да, он сказал, что, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Да мы и не против, если до этого дойдёт. Почему нет? Потому что Словакия занимает нейтральную позицию. С нашей точки зрения эта позиция является нейтральной, и это приемлемый для нас вариант", — подчеркнул Путин.При этом Путин рассказал о ситуации с транзитом российского газа через территорию Украины, отметив, что украинская сторона всячески препятствует поставкам газа.Предотвращённые терактыПредотвращены планировавшиеся украинскими спецслужбами теракты против высокопоставленного сотрудника МО РФ и военного блогера, освещающего СВО, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих министерства обороны Российской Федерации и военного блогера, освещающего события специальной военной операции", — указывалось в сообщении пресс-службы.В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, который через Telegram установил контакт с сотрудником ГУР МОУ, представившимся именем Андрей. По словам задержанного, с Андреем он познакомился, когда комментировал один из постов в телеграм-канале.По команде куратора из ГУР злоумышленник изъял из тайника в Московской области самодельное взрывное устройство мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте в полимерном корпусе с магнитным креплением с поражающими элементами в виде шариков, закамуфлированное под переносную музыкальную колонку.Как рассказали в пресс-службе ФСБ, злоумышленник провел разведывательные мероприятия по местам проживания объектов посягательств для осуществления в дальнейшем дистанционного подрыва."Задержанный сотрудничает со следствием. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по документированию его противоправной деятельности", — отмечалось в сообщении.Также ФСБ опубликовало видео с задержанным украинским агентом, который собирался устроить теракт против высокопоставленного российского военнослужащего. В видеоролике, опубликованном ФСБ, задержанный рассказал, что сначала по заданию куратора должен был забрать из тайника взрывное устройство и заложить его под машину блогера или у ворот его дома. Теракт отметили после того, как агент заболел. При этом взрывчатку он продолжал хранить у себя в мастерской "до дальнейших распоряжений"."Также куратор мне предоставил новую цель для разведки. Необходимо было в Москве найти определённый автомобиль высокопоставленного военнослужащего", - рассказал задержанный.В дальнейшем автомобиль военнослужащего планировалось заминировать этим устройством.Ранее ФСБ предотвратила ряд терактов в отношении высокопоставленных офицеров Минобороны России. В организации одного из них был задействован зять водителя офицера. Также в последние дни кратно увеличилась активность колл-центров.О планах США - в статье Павла Волкова "США надеются использовать войну на Украине, чтобы приватизировать Арктику".

https://ukraina.ru/20241227/1060027376.html

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https://ukraina.ru/20241227/1060005101.html

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украина, россия, словакия, владимир путин, роберт фицо, владимир зеленский, фсб, ес