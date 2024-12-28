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После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным - 28.12.2024 Украина.ру

После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online

2024-12-28T08:43

2024-12-28T08:43

2024-12-28T08:43

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Шольц резюмировал, что Трамп уверенно настроен на завершение конфликта, и пообещал, что не собирается отправлять немецких солдат в зону СВО.В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским."Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.Спустя некоторое время Шольц оправдался за звонок Путину перед западным обществом, заявив, что этот разговор не был выгоден лично ему и не нанес вреда Киеву.Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву.Другие темы: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.

https://ukraina.ru/20241126/1059218772.html

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новости, киев, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп, звонок