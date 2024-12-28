После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным - 28.12.2024 Украина.ру
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После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным - 28.12.2024 Украина.ру
После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online
2024-12-28T08:43
2024-12-28T08:43
новости
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олаф шольц
владимир путин
дональд трамп
звонок
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Шольц резюмировал, что Трамп уверенно настроен на завершение конфликта, и пообещал, что не собирается отправлять немецких солдат в зону СВО.В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским."Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.Спустя некоторое время Шольц оправдался за звонок Путину перед западным обществом, заявив, что этот разговор не был выгоден лично ему и не нанес вреда Киеву.Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву.Другие темы: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.
https://ukraina.ru/20241126/1059218772.html
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новости, киев, россия, украина, олаф шольц, владимир путин, дональд трамп, звонок
Новости, Киев, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Дональд Трамп, звонок

После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным

08:43 28.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону
Коллаж: Владимир Путин и Олаф Шольц говорят по телефону - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Украина.ру
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что провел бы еще один разговор с президентом России Владимиром Путиным после того как дважды побеседовал с новоизбранным лидером США Дональдом Трампом. Соответствующий комментарий Шольц дал в интервью порталу T-Online

"Я бы сделал это", - сказал он, добавив, что уже дважды поговорил еще и с Трампом, и они договорились о координации позиций по Украине.

Шольц резюмировал, что Трамп уверенно настроен на завершение конфликта, и пообещал, что не собирается отправлять немецких солдат в зону СВО.
В середине ноября Шольц позвонил Путину впервые за почти два года. Он попросил российского лидера завершить СВО, но пообещал помогать Украине оружием, предварительно созвонившись с Владимиром Зеленским.
"Прямой контакт с российским лидером является деликатным вопросом в Европейском союзе, и несколько правительств высмеивают любые попытки завязать отношения с Путиным как бесполезные. Один из европейских правительственных чиновников высмеял шаг Шольца как бесполезное занятие, в то время как чиновник из другого правительства сказал, что канцлер действует с позиции слабости, и предположил, что ему было бы лучше заниматься своими внутренними проблемами", - оценили ситуацию журналисты американского издания Вloomberg.
Спустя некоторое время Шольц оправдался за звонок Путину перед западным обществом, заявив, что этот разговор не был выгоден лично ему и не нанес вреда Киеву.
Он добавил, что после таких разговоров невозможно ожидать немедленного наступления мира, однако работу нужно продолжать. Шольц также подчеркнул, что под его руководством Германия "уже давно стала самым большим сторонником Украины", и Берлин продолжит всестороннюю поддержку Киева, оговорившись, что исключение составят крылатые ракеты TAURUS.
26 ноября, 13:56
Шольц объяснил звонок Путину и пообещал набрать ещеСпустя 10 дней после звонка президенту России Владимиру Путину канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналистам немецкого издания ZDF опроверг обвинения в том, что этот разговор был выгоден лично ему, но повредил Украине. Также лидер Германии отметил, что продолжит диалог с Москвой
Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
3 декабря, 13:08
Запад продолжает деструктивную деятельность, но смысл переговоров с ним есть – ПесковРоссия продолжит проведение СВО на Украине без отказа от диалога с лидерами западных государств, помогающих Киеву. Об этом 3 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Другие темы: Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи.
 
НовостиКиевРоссияУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинДональд Трампзвонок
 
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