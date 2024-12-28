Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег - сенатор из США
07:32 28.12.2024 (обновлено: 07:41 28.12.2024)
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег. Таким мнением поделился американский сенатор от штата Юта Майк Ли в социальной сети Х
"Пожалуйста, не надо больше денег Украине. Они могут отмыть так много", - написал он, комментируя сообщения о планах уходящей администрации президента США Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Киеву.
Ли сопроводил свою публикацию украинским флагом с надписью "универсальный символ отмывания денег".
Накануне агентство AP со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что администрация Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Будущий пакет помощи включает боеприпасы для систем ПВО NASAMS и HAWK, ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
Официальное объявление о предоставлении помощи ожидается 30 декабря.
Подробнее о вмешательстве США в конфликт - в материале США фанатично пытаются продлить конфликт на Украине как можно дольше - сенатор Пушков на сайте Украина.ру.