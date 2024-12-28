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Главное за ночь 28 декабря

Главное за ночь 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 28 декабря

Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 11 беспилотников сбито над территорией Белгородской области,... Украина.ру, 28.12.2024

2024-12-28T08:38

2024-12-28T08:38

2024-12-28T08:38

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Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 11 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.Атаку украинского беспилотника по машиностроительному заводу сорвали в Макеевке в ДНР, сообщило региональное УФСБ. По данным управления, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области за сутки враг предпринял восемь контратак, сообщает группировка войск "Север". ВС России в результате встречных действий продвинулись в окрестностях Николаево-Дарьино и Марьевка, а также в лесополосах Суджанского района. В течение дня сбиты три вражеские ракеты над регионом;- продолжаются бои в Торецке (Дзержинске). Сообщают о боях Западнее шахты "Центральная, Центрального рынка и в районе стадиона "Авангард";- на Краснолиманском направлении официально подтверждено освобождение Ивановки на западном берегу р. Жеребец. Фактически, ВС России пошли на запад вместо ожидаемых противником продолжающихся накатов на юг, на Терны;- на Покровском (Красноармейском) направлении западнее Сонцовки наши войска продвинулись далее и заняли н.п. Украинка, что признают и каналы противника;- на Времевском направлении ВС России стараются перекрыть трассу, соединяющую Великую (Большую) Новоселку с Гуляйполем.Жительница Красноярска стала очередной жертвой телефонных мошенников: сначала девушку убедили отдать все деньги, что у нее были (7 тыс рублей), а потом – поджечь АЗС, чтобы их вернуть.Движение поездов в Воронежской области восстановили после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Фицо заявил, что украинское руководство ведет свою страну к катастрофе, а Киев заплатит за эту "авантюру" потерей территории и присутствием у себя иностранных войск. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.

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новости, россия, воронежская область, белгородская область, роберт фицо, минобороны, росавиация, вооруженные силы украины