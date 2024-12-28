https://ukraina.ru/20241228/1060034489.html
Главное за ночь 28 декабря
Главное за ночь 28 декабря - 28.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 28 декабря
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 11 беспилотников сбито над территорией Белгородской области,... Украина.ру, 28.12.2024
2024-12-28T08:38
2024-12-28T08:38
2024-12-28T08:38
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россия
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роберт фицо
минобороны
росавиация
вооруженные силы украины
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Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 11 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.Атаку украинского беспилотника по машиностроительному заводу сорвали в Макеевке в ДНР, сообщило региональное УФСБ. По данным управления, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области за сутки враг предпринял восемь контратак, сообщает группировка войск "Север". ВС России в результате встречных действий продвинулись в окрестностях Николаево-Дарьино и Марьевка, а также в лесополосах Суджанского района. В течение дня сбиты три вражеские ракеты над регионом;- продолжаются бои в Торецке (Дзержинске). Сообщают о боях Западнее шахты "Центральная, Центрального рынка и в районе стадиона "Авангард";- на Краснолиманском направлении официально подтверждено освобождение Ивановки на западном берегу р. Жеребец. Фактически, ВС России пошли на запад вместо ожидаемых противником продолжающихся накатов на юг, на Терны;- на Покровском (Красноармейском) направлении западнее Сонцовки наши войска продвинулись далее и заняли н.п. Украинка, что признают и каналы противника;- на Времевском направлении ВС России стараются перекрыть трассу, соединяющую Великую (Большую) Новоселку с Гуляйполем.Жительница Красноярска стала очередной жертвой телефонных мошенников: сначала девушку убедили отдать все деньги, что у нее были (7 тыс рублей), а потом – поджечь АЗС, чтобы их вернуть.Движение поездов в Воронежской области восстановили после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Фицо заявил, что украинское руководство ведет свою страну к катастрофе, а Киев заплатит за эту "авантюру" потерей территории и присутствием у себя иностранных войск. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ давят ВСУ в Двуречной, у врага нет резервов, чтобы удерживать плацдармы на Осколе — Алехин на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, воронежская область, белгородская область, роберт фицо, минобороны, росавиация, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Воронежская область, Белгородская область, Роберт Фицо, Минобороны, Росавиация, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 56 украинских дронов над российской территорией, сообщило Минобороны. 11 беспилотников сбито над территорией Белгородской области, 28 – над территорией Воронежской области и 17 – над территорией Ростовской области.
Атаку украинского беспилотника по машиностроительному заводу сорвали в Макеевке
в ДНР
, сообщило региональное УФСБ. По данным управления, жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет.
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация
.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области за сутки враг предпринял восемь контратак, сообщает группировка войск "Север". ВС России в результате встречных действий продвинулись в окрестностях Николаево-Дарьино и Марьевка, а также в лесополосах Суджанского района. В течение дня сбиты три вражеские ракеты над регионом;
- продолжаются бои в Торецке (Дзержинске). Сообщают о боях Западнее шахты "Центральная, Центрального рынка и в районе стадиона "Авангард";
- на Краснолиманском направлении официально подтверждено освобождение Ивановки на западном берегу р. Жеребец. Фактически, ВС России пошли на запад вместо ожидаемых противником продолжающихся накатов на юг, на Терны;
- на Покровском (Красноармейском) направлении западнее Сонцовки наши войска продвинулись далее и заняли н.п. Украинка, что признают и каналы противника;
- на Времевском направлении ВС России стараются перекрыть трассу, соединяющую Великую (Большую) Новоселку с Гуляйполем.
Жительница Красноярска стала очередной жертвой телефонных мошенников: сначала девушку убедили отдать все деньги, что у нее были (7 тыс рублей), а потом – поджечь АЗС, чтобы их вернуть.
Движение поездов в Воронежской области восстановили после атаки украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Фицо
заявил, что украинское руководство ведет свою страну к катастрофе, а Киев
заплатит за эту "авантюру" потерей территории и присутствием у себя иностранных войск.