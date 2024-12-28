Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР - 28.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241228/1060038695.html
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР - 28.12.2024 Украина.ру
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
2024-12-28T10:55
2024-12-28T11:19
новости
россия
владимир путин
сирия
сша
иг
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101850/98/1018509859_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_6236a679a3707f4a9c1aea574ca735d5.jpg
Там уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.По данным ведомства, террористы получили ударные беспилотники для нападений на военные базы РФ."По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГ, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.Подробнее о ситуации в Сирии - в материале Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России на сайте Украина.ру. * "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.
россия
сирия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101850/98/1018509859_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_bc07cc688d59a2ea07080d4e08658d08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, сирия, сша, иг, служба внешней разведки
Новости, Россия, Владимир Путин, Сирия, США, ИГ, Служба внешней разведки

Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР

10:55 28.12.2024 (обновлено: 11:19 28.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
Российские военные инженеры проводят разминирование объектов транспортной инфраструктуры Алеппо
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
Там уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.
"С тем, чтобы устранить эту "помеху", британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время. Кроме того, они получили, по сути, бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, террористы получили ударные беспилотники для нападений на военные базы РФ.
"По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГ, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.
Подробнее о ситуации в Сирии - в материале Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России на сайте Украина.ру.
* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинСирияСШАИГСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
10:07Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP
09:36Фицо разозлили, ФСБ предотвратила теракты. Главное на Украине на утро 28 декабря
09:34Пушков высмеял одержимость премьера Дании "российской угрозой"
09:28В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
09:02Российские военные в ближайшие месяцы выбьют ВСУ из Курской области - Bloomberg
08:43После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным
08:38Главное за ночь 28 декабря
08:19Фицо посчитал, сколько денег потеряет Словакия, если лишится транзита российского газа
08:07Вэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им еду
08:00Евгений Вучетич: монументалист эпохи
07:55Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
07:53Ракеты, снаряды: Байден хочет успеть отправить Киеву новый пакет помощи
07:32Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег - сенатор из США
07:16Посол в Бельгии рассказал о странах НАТО, выступающих за прекращение конфронтации с РФ
07:15Курник или кулебяка? Южнорусские пироги "веселой царицы Елисавет"
06:45Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
06:30Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
06:10Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин
Лента новостейМолния