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Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР - 28.12.2024 Украина.ру
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
2024-12-28T10:55
2024-12-28T10:55
2024-12-28T11:19
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Там уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.По данным ведомства, террористы получили ударные беспилотники для нападений на военные базы РФ."По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГ, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.Подробнее о ситуации в Сирии - в материале Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России на сайте Украина.ру. * "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.
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Украина.ру
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новости, россия, владимир путин, сирия, сша, иг, служба внешней разведки
Новости, Россия, Владимир Путин, Сирия, США, ИГ, Служба внешней разведки
Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР
10:55 28.12.2024 (обновлено: 11:19 28.12.2024)
Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России
Там уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.
"С тем, чтобы устранить эту "помеху", британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время. Кроме того, они получили, по сути, бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, террористы получили ударные беспилотники для нападений на военные базы РФ.
"По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ
недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС
продолжить наносить удары по позициям ИГ
, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.
Подробнее о ситуации в Сирии - в материале Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России на сайте Украина.ру.
* "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.