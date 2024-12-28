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Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР

Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР - 28.12.2024 Украина.ру

Запад поставил командирам ИГ* задачу атаковать базы РФ в Сирии - СВР

Разведки США и Британии поставили задачу командирам ИГ* совершать нападения на базы РФ в Сирии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России

2024-12-28T10:55

2024-12-28T10:55

2024-12-28T11:19

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Там уточнили, что уходящая администрация США и руководство Великобритании хотят не допустить стабилизации обстановки в Сирии, посеять там хаос, но этому мешает военное присутствие в стране России.По данным ведомства, террористы получили ударные беспилотники для нападений на военные базы РФ."По имеющимся данным, представители английской разведки МИ-6 и американского ЦРУ недавно поставили перед базирующимися в Сирии подконтрольными полевыми командирами ИГ задачу осуществить серию нападений на военные базы РФ. Для выполнения этой грязной работы террористы получили ударные БПЛА. В целях сокрытия своей причастности к планируемым вылазкам игиловцев военное командование США и Великобритании дало указание своим ВВС продолжить наносить удары по позициям ИГ, о чем боевиков заранее уведомляют", - отмечает СВР.Подробнее о ситуации в Сирии - в материале Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России на сайте Украина.ру. * "Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, владимир путин, сирия, сша, иг, служба внешней разведки