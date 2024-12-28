https://ukraina.ru/20241228/1060042541.html
Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света
Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света - 28.12.2024 Украина.ру
Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света
Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой Народной Республики полностью обесточен. Об этом сообщила в телеграм-канале 28 декабря назначенная Киевом городская военная администрация
2024-12-28T12:30
2024-12-28T12:30
2024-12-28T12:42
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донецкая народная республика
денис пушилин
россия
киев
вооруженные силы украины
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"Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в материале.Указывается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, киев, вооруженные силы украины
Новости, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света
12:30 28.12.2024 (обновлено: 12:42 28.12.2024)
Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой Народной Республики полностью обесточен. Об этом сообщила в телеграм-канале 28 декабря назначенная Киевом городская военная администрация
"Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в материале.
Указывается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия.
На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин
рассказывал, что Вооруженные силы России
с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске
, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.