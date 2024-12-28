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Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света

Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света - 28.12.2024 Украина.ру

Подконтрольный ВСУ Красноармейск остался без света

Город Красноармейск (украинское название Покровск) в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой Народной Республики полностью обесточен. Об этом сообщила в телеграм-канале 28 декабря назначенная Киевом городская военная администрация

2024-12-28T12:30

2024-12-28T12:30

2024-12-28T12:42

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"Весь Покровск аварийно обесточен… Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", - говорится в материале.Указывается, что специалисты пытаются выяснить причину происшествия.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что Вооруженные силы России с тяжелыми боями продвигаются вперед в Дзержинске, также есть продвижение у Красноармейска и Димитрова.Подробнее об обстановке в регионе - в материале ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, киев, вооруженные силы украины