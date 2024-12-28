"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта - 28.12.2024 Украина.ру
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"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта
"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта - 28.12.2024 Украина.ру
"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта
Украинский журналист Дмитрий Гордон* на днях в интервью заверил, что 30 декабря произойдет некая встреча, которая положит конец конфликту
2024-12-28T11:49
2024-12-28T12:08
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"Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое. Я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. После чего будет очень интересное время настанет", - сказал журналист.О том, что "горячая фаза войны закончится в этом году" телеведущий предсказывал еще осенью. Правда, тогда он связывал это с визитом Владимира Зеленского в США, который Гордон считал успешным (хотя западная пресса в итоге дала этой поездке диаметрально противоположную оценку).Подробнее об окончании СВО - в материале Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта на сайте Украина.ру. * Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров

"Состоится важная встреча": журналист Гордон* рассказал об окончании украинского конфликта

11:49 28.12.2024 (обновлено: 12:08 28.12.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ГордонДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон
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Украинский журналист Дмитрий Гордон* на днях в интервью заверил, что 30 декабря произойдет некая встреча, которая положит конец конфликту
"Ключевой датой здесь будет 30-е. Потому что 30 декабря должно состояться нечто большое. Я даже, вы знаете, я не хочу вслух произносить это. Короче, кто-то с кем-то встретится 30-го. После чего будет очень интересное время настанет", - сказал журналист.
О том, что "горячая фаза войны закончится в этом году" телеведущий предсказывал еще осенью. Правда, тогда он связывал это с визитом Владимира Зеленского в США, который Гордон считал успешным (хотя западная пресса в итоге дала этой поездке диаметрально противоположную оценку).
Подробнее об окончании СВО - в материале Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта на сайте Украина.ру.
* Признан в России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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