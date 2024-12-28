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Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян - 28.12.2024 Украина.ру
Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги года. В несколько необычном формате. Уверены, вам понравится:
2024-12-28T07:55
2024-12-28T07:55
2024-12-28T07:55
видео
россия
германия
украина
армен гаспарян
ес
общественная палата
фсб
сво
конфликт
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00:25 – Положительные события для России.03:13 – Наиболее негативное.04:33 – Позитив и негатив для глобального мира.08:17 – Персоны года.09:24 – Аутсайдеры года.12:15 – Разочарование года. 13:45 – Нелепость года.18:56 – Открытие года.22:36 – Неупомянутое.25:03 – Ожидания от 2025 года.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, россия, германия, украина, армен гаспарян, ес, общественная палата, фсб, сво, конфликт, "орешник", война, силовики, донбасс, нато, теракт, всу, видео
Видео, Россия, Германия, Украина, Армен Гаспарян, ЕС, общественная палата, ФСБ, СВО, конфликт, "Орешник", война, силовики, Донбасс, НАТО, теракт, ВСУ
Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги года. В несколько необычном формате. Уверены, вам понравится:
00:25 – Положительные события для России.
03:13 – Наиболее негативное.
04:33 – Позитив и негатив для глобального мира.
12:15 – Разочарование года.
25:03 – Ожидания от 2025 года.