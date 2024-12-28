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Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян

Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян - 28.12.2024 Украина.ру

Очень близко к точке невозврата… Чего ожидать от 2025-го и что было главным в этом году – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги года. В несколько необычном формате. Уверены, вам понравится:

2024-12-28T07:55

2024-12-28T07:55

2024-12-28T07:55

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00:25 – Положительные события для России.03:13 – Наиболее негативное.04:33 – Позитив и негатив для глобального мира.08:17 – Персоны года.09:24 – Аутсайдеры года.12:15 – Разочарование года. 13:45 – Нелепость года.18:56 – Открытие года.22:36 – Неупомянутое.25:03 – Ожидания от 2025 года.

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