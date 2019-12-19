18 декабря Палата представителей полного состава признала президента США Дональда Трампа виновным по обеим статьям обвинения - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса - и теперь процедура импичмента переходит на рассмотрение Сената. Однако демократы не спешат отстранять хозяина Белого дома от власти

В среду, 18 декабря, нижняя палата Конгресса решала, стоит ли объявлять импичмент главе государства по обвинениям, ранее сформулированным юридическим комитетом. Республиканцы вынесли на голосование вопрос о завершении заседания, но демократы заблокировали это предложение.

Конгресс объявил Трампа преступником

На обсуждение процедурных деталей регламентный комитет отвёл час, но на деле оно продлилось два часа и переросло в дискуссию по существу, на которое предусматривалось шесть часов.

«Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности. То, что мы обсуждаем сегодня, — это установленный факт того, что президент нарушил Конституцию. Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. (Открываю дебаты об импичменте — ред.) со всей серьёзностью и с грустью», — заявила председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Чтобы подчеркнуть «трагичность» ситуации, она пришла на заседание в чёрном платье.

Позицию демократов озвучил конгрессмен от штата Теннесси Стив Коэн: «В 2019 году президент Трамп пытался добиться вмешательства иностранного государства, когда ему была необходима услуга от Украины. Президент Трамп, будучи постоянной угрозой нашей системе свободных и честных выборов, нанёс по ней удар. Я призываю коллег следовать клятве и дать отпор злоупотреблению властью и противодействию деятельности Конгресса со стороны президента Трампа».

Республиканцы настаивали на невиновности главы государства.

«Сегодняшнее голосование не имеет никакого отношения к Украине. Никакого отношения к злоупотреблению властью. Никакого отношения к воспрепятствованию деятельности Конгресса. Сегодняшнее голосование имеет отношение к одному факту, и только к нему — они ненавидят президента. Они думают, что мы тупые, что мы сделали ошибку. Они думают, что Хиллари Клинтон должна была стать президентом, и они хотят исправить эту ошибку. Они хотят взять мой голос и выкинуть его в мусорное ведро. Они хотят отобрать у меня моего президента и лишить его легитимности, чтобы его не избрали вновь», — заявил республиканец из штата Юта Крис Стюарт.

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти заявил: «Я сейчас скажу кое-что, что не нравится нашим коллегам-демократам: Дональд Трамп — президент США. Он президент сегодня и останется президентом и дальше. Любой прокурор в стране был бы лишён права работать за столь вопиющую предвзятость, особенно если бы он был свидетелем, судьей и присяжным. Но демократы не просто провалили процесс. Они также потерпели неудачу в связи с отсутствием доказательств».

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, президент сможет посмотреть лишь отдельные фрагменты заседания Палаты представителей, поскольку у него много работы, но сотрудники администрации будут информировать его о происходящем. И то, что американский лидер увидел, явно вывело его из себя.

«Такая чудовищная ложь со стороны леворадикалов, ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию», — написал он в Twitter заглавными буквами.

Выступая перед финальным голосованием, председатель юридического комитета Палаты представителей Джеральд Надлер призвал «действовать без промедления» и заявил: «Конгресс не может ждать следующих выборов для реагирования на это неподобающее поведение. Мы не можем полагаться на следующие выборы как средство защиты от проступков президента, в то время когда президент угрожает самой целостности этих выборов».

К началу голосования по каждому из пунктов обвинения заседание длилось уже 11 часов. Демократы пытались принять первую статью импичмента простым видимым большинством присутствующих в зале, но республиканцы настояли на поименном голосовании. Как и ожидалось, позиции конгрессменов были обусловлены партийными признаками, хотя было и исключения.

За импичмент по обвинению в злоупотреблении властью проголосовали 230 человек (демократы и один независимый конгрессмен, против — 197 (республиканцы и демократы Коллин Петерсон и Джефф ван Дрю, готовящийся перейти в Республиканскую партию). Тулси Габбард, которая боролась за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии в 2020 году, воздержалась.

«Я не могла положа руку на сердце проголосовать против импичмента, поскольку я считаю, что президент Трамп виновен в нарушениях. Я также не могу положа руку на сердце проголосовать за импичмент, потому что отстранение действующего президента не должно быть результатом партийного процесса, который подогревает межпартийная враждебность, так сильно разделившая нашу страну. Я уверена, что американский народ решит дать чёткую отповедь президенту Трампу за его бесчисленные нарушения и проступки. И они выразят это решение у урн для голосования», — объяснила своё решение Габбард.

За обвинение Трампа в создании препятствий расследованию Конгресса проголосовали 229 человек ((демократы и один независимый конгрессмен), против — 198 (республиканцы и трое демократов), один воздержался.

«Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги? Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это ещё до того, как я начал борьбу. Демократы всегда держатся вместе. Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Мичиган.

18 декабря Палата представителей могла провести ещё одно голосование — по кандидатурам трёх конгрессменов, которые будут выступать на судебном процессе по импичменту в Сенате в качестве обвинителей, но нижняя палата Конгресса пока не определила, кто это будет.

Рассмотрение вопроса об импичменте Трампа в Сенате

«Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан. Президент Трамп продолжит кропотливую работу для обеспечения потребностей и приоритетов американцев, что он и делает с тех пор, как вступил в должность», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Как сообщили источники телекомпании CNN, дату начала процедуры импичмента в Сенате лидер республиканского большинства Митч Макконнел объявит до конца недели, то есть не позднее 22 декабря, чтобы члены верхней палаты Конгресса могли уйти на двухнедельные рождественские каникулы и при желании уехать из Вашингтона. По имеющейся информации, вероятнее всего, сенаторы приступят к рассмотрению вопроса не раньше 6 января. Процедурные детали процесса Макконнел должен обсудить с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером.

Однако демократы, как выяснилось, не спешат передать дело об импичменте из Палаты представителей в Сенат. Конгрессмен-демократ Эрл Блуменауэр сообщил телекомпании CNN, что более тридцати его коллег, включая лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера и председателя спецкомитета по разведке Адама Шиффа, поддерживают эту идею. Нэнси Пелоси пока размышляет над этим. Оппоненты президента хотят для начала получить от сенаторов-республиканцев согласие на допрос предложенных ими свидетелей (бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, его помощника Роберта Блэра и сотрудника Административно-бюджетного управления Белого дома Майкла Даффи), хотя Макконнел 17 декабря отклонил это предложение.

Поскольку обвинения в адрес президента связаны с другим государством, демократы хотели вызвать на допрос в Палату представителей руководителя внешнеполитического ведомства США Майкла Помпео.

«Что касается моего участия в процедуре импичмента, то его условия связаны с требованиями законодательства. Я рад предоставить документы, выступать на слушаниях, если это целесообразно и требуется по закону. Госдепартамент всё это время следовал закону и продолжит это», — заявил госсекретарь 18 декабря на пресс-конференции по итогам очередного раунда индийско-американского диалога в формате «два плюс два» с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, прошедшего в Вашингтоне.

Демократы используют импичмент как средство для борьбы за голоса избирателей

Импичмент станет одной из ключевых тем очередного раунда теледебатов демократов, претендующих на выдвижение в качестве кандидата в президенты, вечером 19 декабря в Лос-Анджелесе. До этого этапа предвыборной внутрипартийного гонки дошли семеро: бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, бизнесмены Том Стейер и Эндрю Янг. Сенатор Камала Харрис сама отказалась от дальнейшей борьбы, хотя выполнила оба условия Национального комитета Демократической партии, в отличие от конгрессмена Тулси Габбард (та самая, которая воздержалась от голосования по импичменту) и сенатора Кори Букера, за что обоих не допустили до участия в нынешних дебатах.

Согласно результатам опроса исследовательской службы Emerson, опубликованным 18 декабря, тройка лидеров не изменилась: Байден — 32%, Сандерс — 25%, Уоррен — 12%. За ними следуют Буттиджич с 8%, Янг — 6%.

Все они незамедлительно отреагировали на своих страницах в соцсетях на решение Палаты представителей объявить импичмент президенту. Байден заявил, что Трамп злоупотребил властью и предал государство. Сандерс назвал голосование правильным, а 18 декабря печальным, но необходимым для американской демократии днём. Буттиджич уверен, что хозяин Белого дома ставит свои собственные интересы выше интересов Америки. Уоррен решила выразить своё мнение не в Twitter, как однопартийцы, а в электронном письме сторонникам: «Важно помнить, что Трамп — это всего лишь худший симптом, а не причина фальсифицированной, коррумпированной системы. Системы, которая вознаграждает богатых и влиятельных и оставляет позади рабочих».

Процедура импичмента с голосованием в Палате представителей не завершилась, а вышла на новый этап, на котором споры двух политических сил продолжатся ещё активнее, поскольку всё ближе будет и финальное решение, и дата президентских выборов. 19 декабря в 9:30 (17:30 мск) с заявлением о «беспрецедентном импичменте» президента Соединённых Штатов Америки демократами Палаты представителей выступит лидер сенатского большинства в Сенате Митч Макконнел.

Трамп стал четвёртым в истории президентом США, которому объявлен импичмент — Эндрю Джонсон в 1868 году, Ричард Никсон в 1974 году и Билл Клинтон в 1998-1999 годах. Но первым отстранённым от власти через эту процедуру он вряд ли станет, ведь республиканцы в обеих палатах Конгресса выступают единым фронтом в его защиту, поскольку знают, что Трамп пользуется колоссальной поддержкой своего электората (на протяжении года этот показатель сохранялся на отметке около 90%). А это значит, что шансы нынешнего президента США остаться в Белом доме ещё на 4 года очень велики.