Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил Ровенскую АЭС
© Пресс-служба президента Украины
Возможные удары, которые приведут к отключению всех энергоблоков на украинских АЭС не наносятся из политических соображений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. В идеале - задача РФ выключить их все, отметил Рожин, однако это вопрос политики.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям", - сказал он.
По его словам, при любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям.
Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, отметил собеседник издания.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.