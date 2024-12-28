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Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС

Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС - 28.12.2024 Украина.ру

Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС

Возможные удары, которые приведут к отключению всех энергоблоков на украинских АЭС не наносятся из политических соображений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-12-28T06:30

2024-12-28T06:30

2024-12-28T06:30

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Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. В идеале - задача РФ выключить их все, отметил Рожин, однако это вопрос политики."Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям", - сказал он.По его словам, при любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, отметил собеседник издания.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.

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новости, россия, украина, борис рожин, аэс, сво