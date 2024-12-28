Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС - 28.12.2024 Украина.ру
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Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС - 28.12.2024 Украина.ру
Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
Возможные удары, которые приведут к отключению всех энергоблоков на украинских АЭС не наносятся из политических соображений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-12-28T06:30
2024-12-28T06:30
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Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. В идеале - задача РФ выключить их все, отметил Рожин, однако это вопрос политики."Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям", - сказал он.По его словам, при любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям. Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, отметил собеседник издания.Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
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новости, россия, украина, борис рожин, аэс, сво
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, АЭС, СВО

Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС

06:30 28.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П. Порошенко посетил Ровенскую АЭС
Президент Украины П. Порошенко посетил Ровенскую АЭС
© Пресс-служба президента Украины
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Возможные удары, которые приведут к отключению всех энергоблоков на украинских АЭС не наносятся из политических соображений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Время от времени МАГАТЭ сообщает, что Украина приостановила работу пяти или семи из девяти энергоблоков своих АЭС. В идеале - задача РФ выключить их все, отметил Рожин, однако это вопрос политики.
"Если будут выведены из строя все распределительные станции или повреждены линии, через которые осуществляется переток электроэнергии, это нанесет серьезный ущерб энергетике Украины. Но мы сейчас по ним целенаправленно не бьем. Это позволяет противнику частично компенсировать последствия ударов по ТЭЦ, ГЭС и трансформаторным подстанциям", - сказал он.
По его словам, при любой войне есть некие договоренности, чтобы не бить по определенным целям.
Если российское руководство поймет, что противник полностью нарушает эти договоренности, мы нанесем удары по распределительным станциям между Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, отметил собеседник издания.
Подробнее о российско-украинском конфликте - в материале издания Украина.ру Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном.
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Герман Садулаев: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
06:30Рожин объяснил, почему Россия не выводит из строя украинские АЭС
06:15"Котел должен накрыться крышкой": Алехин рассказал, как штурмовики молотят ВСУ в Великой Новоселке
06:10Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин
06:10"Только чудо может остановить русских". Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте
06:00"Пророссийские взгляды": эксперт раскрыл неожиданную причину увольнения Арестовича* из ГУР
05:53Галерея внешнеполитических ликвидаторов Украины. Почему внешняя политика Украины всегда несамостоятельна
05:45Удар по режиму Зеленского: Борис Рожин рассказал, как ВС РФ будут заходить в Днепропетровскую область
05:30После Кураховский кармана будет Великая Новоселка: журналист о том, как ВС РФ перемалывают резервы ВСУ
05:15Проводится зачистка: Алехин о том, как бойцы выдавливают ВСУ из Курахово, Нескучного и Нового Комара
05:00"Мы свой шанс утратили". Украины как государства - не будет, а Украина как общество - уже не существует
04:45Есть два варианта: Рожин о том, готовятся ли ВС РФ к форсированию Днепра или хотят обмануть противника
04:30Бригады теряют устойчивость: эксперт рассказал, как ВС РФ перемалывают остатки кадровых частей ВСУ
04:15"Доплыть и высадиться можно всегда": эксперт о перспективах форсирования Днепра в Херсонской области
04:00Борис Рожин: ВСУ "на скорую руку" роют окопы под Павлоградом, но не смогут остановить наступление ВС РФ
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