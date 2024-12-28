Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP - 28.12.2024 Украина.ру
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Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP
Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP - 28.12.2024 Украина.ру
Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP
Украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта, передает агентство Associated Press
2024-12-28T10:07
2024-12-28T10:39
новости
курская область
вооруженные силы украины
украина
нато
киев
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"...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - говорится в материале.При этом украинские военные считают, что, атаковав Курскую область, они "разворошили еще одну горячую точку". "Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку", - сказал майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив.Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией.Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, вооруженные силы украины, украина, нато, киев
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО, Киев

Напав на Курскую область, Киев ослабил всю линию фронта - AP

10:07 28.12.2024 (обновлено: 10:39 28.12.2024)
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Украинские и западные чиновники опасаются, что ставка Киева на нападение на Курскую область ослабит всю линию фронта, передает агентство Associated Press
"...Пять украинских и западных чиновников в Киеве... заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта, и Украина теряет драгоценные позиции на востоке", - говорится в материале.
При этом украинские военные считают, что, атаковав Курскую область, они "разворошили еще одну горячую точку".
"Мы, как говорится, попали в осиное гнездо. Мы разворошили еще одну горячую точку", - сказал майор 95-й воздушно-десантной бригады ВСУ Степан Луцив.
Ранее правительственные источники в США заявили агентству Bloomberg, что ВСУ могут утратить контроль над занятыми позициями в Курской области уже в ближайшие месяцы, что рискует ослабить их влияние на будущих мирных переговорах с Россией.
Подробнее об обстановке в регионе - в материале "Вчера — техника ВСУ, сегодня — груда металлолома": подарки НАТО Украине сгорели в Курской области на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОКиев
 
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