В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор" - 28.12.2024 Украина.ру
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В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор" - 28.12.2024 Украина.ру
В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"
Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Европа должна быть наказана за то, что норвежский корабль Oslo Carrier 3 отказался помочь рыбакам с тонущего российского судна "Урса Майор"
2024-12-28T09:28
2024-12-28T09:29
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По мнению британского эксперта, Евросоюз и так наказывает сам себя, вводя все новые ограничения в отношении РФ.Судно "Урса Майор" вышло из Санкт-Петербурга под флагом России примерно две недели назад. Корабль должен был прийти в порт Владивостока 22 января. Однако несколько дней назад транспортная компания "Оборонлогистика", которой принадлежало судно, сообщила, что оно затонуло в Средиземном море.В компании отметили, что вероятнее всего причиной ЧП стал теракт, так как с правого борта корабля произошли сразу три взрыва. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Это сделали их испанские коллеги.Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько кораблей, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов выступил с инициативой подать иск в международный суд на капитана и владельца норвежского судна, нарушивших 10-ю статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот случай прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят.Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"Также группа компаний "Оборонлогистика", владевшая потерпевшим крушение сухогрузом "Урса Майор", сообщила, что среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные.Другие темы: После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным.
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новости, европа, россия, норвегия, евгения медведева, дональд трамп, олаф шольц, ес, судно, корабль
Новости, Европа, Россия, Норвегия, Евгения Медведева, Дональд Трамп, Олаф Шольц, ЕС, судно, корабль

В Британии отреагировали на призыв Медведева отомстить Европе за "Урса Майор"

09:28 28.12.2024 (обновлено: 09:29 28.12.2024)
 
Ursa Major / Фото: официальный телеграм-канал ГК "Оборонлогистика"
Ursa Major / Фото: официальный телеграм-канал ГК Оборонлогистика
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Британский военный аналитик Александр Меркурис прокомментировал слова зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Европа должна быть наказана за то, что норвежский корабль Oslo Carrier 3 отказался помочь рыбакам с тонущего российского судна "Урса Майор"
По мнению британского эксперта, Евросоюз и так наказывает сам себя, вводя все новые ограничения в отношении РФ.
"Европа делает очень и очень хорошую работу по наказанию Европы. Они могут это делать каждый день. <...> Расширение ЕС подошло к концу, Украина навсегда останется за пределами ЕС", - отметил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Судно "Урса Майор" вышло из Санкт-Петербурга под флагом России примерно две недели назад. Корабль должен был прийти в порт Владивостока 22 января. Однако несколько дней назад транспортная компания "Оборонлогистика", которой принадлежало судно, сообщила, что оно затонуло в Средиземном море.
В компании отметили, что вероятнее всего причиной ЧП стал теракт, так как с правого борта корабля произошли сразу три взрыва. Проходившее мимо судно Oslo Carrier 3, шедшее под флагом Норвегии, отказалось принять на свой борт российских моряков. Это сделали их испанские коллеги.
Из 16 членов экипажа 14 спасены, двое пропали без вести. По данным испанского издания Español, в спасательных работах были задействованы несколько кораблей, в том числе испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов выступил с инициативой подать иск в международный суд на капитана и владельца норвежского судна, нарушивших 10-ю статью Международной конвенции о спасании от 1989 года.
Зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот случай прощать Европе нельзя, ЕС должен быть наказан всеми доступными средствами, поэтому нужно помогать любым деструктивным процессам, которые там происходят.
Медведев призвал отомстить Европе за "Урсу Майор"
Также группа компаний "Оборонлогистика", владевшая потерпевшим крушение сухогрузом "Урса Майор", сообщила, что среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные.
Фото: Ursa Major
Вчера, 15:15
На борту были и русскоязычные: владелец норвежского судна объяснил отказ спасти моряков из РФГруппа компаний "Оборонлогистика", владевшая потерпевшим крушение сухогрузом "Урса Майор", сообщила, что среди экипажа норвежского судна Oslo Carrier 3, отказавшегося помочь российским морякам, были и русскоязычные
Другие темы: После двух созвонов с Трампом: Шольц заявил, что хотел бы еще раз поговорить с Путиным.
 
НовостиЕвропаРоссияНорвегияЕвгения МедведеваДональд ТрампОлаф ШольцЕСсуднокорабль
 
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