https://ukraina.ru/20260813/vorota-na-kavkaz-pochemu-dlya-rossii-opasno-usilenie-ssha-v-irane--mnenie-ischenko-1082437099.html

"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко

"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко - 13.08.2026 Украина.ру

"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко

Для России неприемлемо усиление позиций США в Иране — это откроет Западу прямые ворота в Среднюю Азию и на Кавказ. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2026-08-13T04:30

2026-08-13T04:30

2026-08-13T04:30

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ростислав ищенко

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хамас

ближний восток

китай

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Ранее портал Axios сообщил о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил оптимизм по поводу сделки, заявив о "значительном прогрессе".Отвечая на вопрос о ближневосточном урегулировании, эксперт объяснил стратегическое значение Ирана для России. Если США уберут ХАМАС и "Хезболлу" с границ Израиля, они получат серьезное преимущество в противостоянии с Ираном. Это, по его словам, не может не беспокоить Китай и Россию."Для Пекина ухудшение или поражение Ирана неприемлемо. Для нас тоже, потому что вот Каспийское море, вот Иран, а вот мы. Это прямой выход в Среднюю Азию", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что если Иран попадет в сферу влияния Запада, откроются прямые ворота в Среднюю Азию для западных усилий, в том числе военных. "Иран — это ворота на Кавказ. Мало там Турции, если еще Запад будет двигаться туда через Иран, то ситуация для нас значительно ухудшится", — заявил он."Поэтому для нас неприемлемо усиление позиции США в Иране. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и коллективным Западом", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.

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