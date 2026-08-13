"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко - 13.08.2026 Украина.ру
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"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко - 13.08.2026 Украина.ру
"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко
Для России неприемлемо усиление позиций США в Иране — это откроет Западу прямые ворота в Среднюю Азию и на Кавказ. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2026-08-13T04:30
2026-08-13T04:30
новости
иран
сша
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
хамас
ближний восток
китай
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Ранее портал Axios сообщил о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил оптимизм по поводу сделки, заявив о "значительном прогрессе".Отвечая на вопрос о ближневосточном урегулировании, эксперт объяснил стратегическое значение Ирана для России. Если США уберут ХАМАС и "Хезболлу" с границ Израиля, они получат серьезное преимущество в противостоянии с Ираном. Это, по его словам, не может не беспокоить Китай и Россию."Для Пекина ухудшение или поражение Ирана неприемлемо. Для нас тоже, потому что вот Каспийское море, вот Иран, а вот мы. Это прямой выход в Среднюю Азию", — отметил политолог.Эксперт подчеркнул, что если Иран попадет в сферу влияния Запада, откроются прямые ворота в Среднюю Азию для западных усилий, в том числе военных. "Иран — это ворота на Кавказ. Мало там Турции, если еще Запад будет двигаться туда через Иран, то ситуация для нас значительно ухудшится", — заявил он."Поэтому для нас неприемлемо усиление позиции США в Иране. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и коллективным Западом", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, хамас, ближний восток, китай, кавказ, турция, война, война на ближнем востоке, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, аналитика, аналитики
Новости, Иран, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, ХАМАС, Ближний Восток, Китай, Кавказ, Турция, война, война на Ближнем Востоке, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, Аналитика, аналитики

"Ворота на Кавказ": почему для России опасно усиление США в Иране — мнение Ищенко

04:30 13.08.2026
 
© AP / Hasan Jamali
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© AP / Hasan Jamali
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Для России неприемлемо усиление позиций США в Иране — это откроет Западу прямые ворота в Среднюю Азию и на Кавказ. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Ранее портал Axios сообщил о том, что Иран, Оман и США находятся на финальной стадии переговоров о временном соглашении, которое позволит открыть Ормузский пролив и возобновить судоходство. Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил оптимизм по поводу сделки, заявив о "значительном прогрессе".
Отвечая на вопрос о ближневосточном урегулировании, эксперт объяснил стратегическое значение Ирана для России. Если США уберут ХАМАС и "Хезболлу" с границ Израиля, они получат серьезное преимущество в противостоянии с Ираном. Это, по его словам, не может не беспокоить Китай и Россию.
"Для Пекина ухудшение или поражение Ирана неприемлемо. Для нас тоже, потому что вот Каспийское море, вот Иран, а вот мы. Это прямой выход в Среднюю Азию", — отметил политолог.
Эксперт подчеркнул, что если Иран попадет в сферу влияния Запада, откроются прямые ворота в Среднюю Азию для западных усилий, в том числе военных. "Иран — это ворота на Кавказ. Мало там Турции, если еще Запад будет двигаться туда через Иран, то ситуация для нас значительно ухудшится", — заявил он.
"Поэтому для нас неприемлемо усиление позиции США в Иране. Надежды на урегулирование эфемерны до начала переговоров между коллективным Востоком и коллективным Западом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже одержав победу на Украине, России придется воевать с Западом дальше" на сайте Украина.ру.
Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
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