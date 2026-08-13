https://ukraina.ru/20260813/osenyu-budet-katastrofa-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1082423236.html

Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины

Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины - 13.08.2026 Украина.ру

Осенью будет катастрофа. Эксперты и политики о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, есть ли позитивные сценарии для Украины в случае продолжения конфликта – и не находят их

2026-08-13T05:07

2026-08-13T05:07

2026-08-13T05:07

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

андрей золотарев

нато

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На Западе "партия войны" готова воевать Украиной до полного истощения или до развала России, а условная "партия мира" готова договариваться с РФ, но за счет Украины, считает украинский писатель и блогер Юрий Сытник."То одна партия берет верх, то другая. Но мы видим, что этот процесс слишком затягивается…", - сказал он в эфире интернет-канала Politeka, добавив, что при этом потоки лжи заполняют эфирное пространство, но "за этой шелухой информационной" происходят геополитические процессы, о сути которых можно только догадываться.По его словам, климатические изменения, технологии, конфликты в разных уголках мира – все это взаимосвязано. Что касается Украины, то надо готовиться к очень сложной зиме и, возможно, к внутреннему хаосу, если множество неблагоприятных факторов наложатся друг на друга."Даже если произойдет заморозка конфликта, она (внутриполитическая ситуация – ред.), особенно при возобновлении политических процессов, то есть выборов, может перерасти в жесткое гражданское противостояние, которое может окончиться, в худшем случае, гражданской войной", - считает Сытник.По его словам, есть и другой сценарий – сценарий Руины, который может быть реализован при условии продолжения военных действий – ВС РФ уже осенью могут добить инфраструктуру подконтрольной Киеву части Украины. Этот сценарий тоже вполне реален, и он тоже ведет к хаосу.Сытник добавил, что позитивных сценариев он вообще не видит. Для такого сценария стране нужна позитивная стратегия, направленная на достижение каких-то позитивных целей, но такого видения в Киеве нет. Вся суть ситуации на Украине заключается в том, что страна является не субъектом, а объектом геополитики."Мы вплетены в достижение чужих целей в виде ресурса…", - констатировал писатель.Ждать ли заморозки конфликта? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев отметил, что теоретически все возможно, но на практике Москва взяла курс на то, чтобы военным путем принудить Киев к миру на своих условиях (отказ Украины от курса в НАТО и пр.).При этом Киев совершает ошибки. Например, ввязавшись в обмен ударами по тылам, Украина несет большой урон. Потеря в течение недели четверти логистических площадей уже привела к тому, что в городах ощущается дефицит продукции. Зимой отключения электроэнергии могут составить на Украине до 20 часов и более в сутки, предостерег эксперт.По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, возникает ощущение, что Украина является только инструментом в чужой шахматной игре, и игрокам судьба инструмента не очень интересна.Между тем в результате ударов ВС РФ, если они продолжатся, в стране может быть разрушено все, что создавалось десятилетиями. Украинская энергосистема уже сейчас висит на волоске. Поэтому, продолжил Золотарев, надо вспомнить о словах министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, сказавшего когда-то, что "лучше десять лет переговоров, чем один день войны".Украина уже проиграла, считает находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Главная причина возможного поражения Украины – это не "Пэтриот" и его отсутствие. Это демография. Минус 800 тысяч человек ежегодно, без учета военных потерь. С ними - больше 1 миллиона человек. Приговор, на самом деле, уже подписан", - написал парламентарий в своем блоге, добавив, что "только исходя из этих условий - дальнейшее продолжение войны преступно".Как указывает Андрей Золотарев, затягивание войны представляет опасность и для самого Зеленского. По мнению эксперта, продолжение боевых действий и повышение ставок неизбежно повлечет за собой острейшую политическую турбулентность в стране. Он напомнил, что предыдущие Майданы на Украине случались-начинались осенью, в ноябре.Осень уже скоро, и у Зеленского может сложиться ситуация "идеального шторма" - проблемы на фронте, проблемы в экономике, перспектива "черной" зимы, логистический кризис, в общем – "синергия негативных факторов", что может привести к катастрофическим последствиям для всей Украины, указал Золотарев.Политтехнолог добавил, что в любом случае Зеленского будут интересовать не только и не столько гарантии безопасности для страны, сколько гарантии личной безопасности, гарантии, что "его не будут догонять, потому что вопросов к нему тоже очень много".Инфраструктурная война тем временем продолжается, ВСУ наносят все новые удары по НПЗ и складам Wildberries на территории РФ, а это значит, что и Украину ожидают ответные удары, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент"."Зеленский считает, что нужно максимально нагнетать ситуацию и бить по гражданской инфраструктуре, ответные удары воспринимаются как побочный момент тотальной войны. Украинскому бизнесу уже сейчас стоит просчитать потери и вывозить продукцию со складов, в бюджете нет средств на компенсации", - предполагают авторы канала.По данным "Резидента", ссылающегося на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины , "самым тяжелым месяцем будет сентябрь, но данные решено не публиковать в СМИ, чтобы не сеять панику среди бизнеса".Похоже на то, что от паники киевскому режиму следует спасать не только бизнес. Люди начинают задумываться о будущем, о том, как выживать в сложившихся условиях, что делать, если станет еще хуже.О резком росте антивоенных настроений на Украине написала на своей странице в соцсети Х бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, такие настроения сейчас "заполняют украинский интернет и суды".Суды – по той причине, что "на Украине людей могут осудить, подвергнуть санкциям или заклеймить предателями просто за призывы к миру или критику руководства".При этом Мендель отметила, что контролируемое офисом Зеленского украинское телевидение "представляет военный конфликт как неизменную повседневную реальность, которая никогда не закончится".

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https://ukraina.ru/20260812/ekonomika-ukrainy-i-voyna-eksport-usykhaet-sklady-goryat-tseny-rastut-1082402748.html

https://ukraina.ru/20260807/ukrainu-vedut-na-zaklanie-ona-sgorit-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-strany-1082242790.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, андрей золотарев, нато