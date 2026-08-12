https://ukraina.ru/20260812/v-dnr-za-sutki-iz-za-atak-vsu-postradali-12-mirnykh-zhiteley-1082438282.html

В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей - 12.08.2026 Украина.ру

В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасных предметов пострадали 12 мирных жителей, включая подростка. Повреждены шесть жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-12T22:40

2026-08-12T22:40

2026-08-12T22:40

украина.ру

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

горловка

сво

спецоперация

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Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в Буденновском районе Донецка пострадал подросток 2011 года рождения, в Ворошиловском районе — три женщины, в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены мужчины 1976 и 1969 годов рождения, в Центрально-Городском районе Горловки от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1983 года рождения, в городском округе Торез ранения получили пятеро мужчин.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трёх погибших при ночной атаке БПЛА, включая восьмилетнего ребёнка. Количество пострадавших выросло до 24 человек, 12 из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии. Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, где повреждено около 60 жилых домов. В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Также есть повреждения в Анапе и Темрюкском районе. Власти окажут помощь пострадавшим - Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, горловка, сво, спецоперация