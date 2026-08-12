В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей - 12.08.2026 Украина.ру
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В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей
В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей - 12.08.2026 Украина.ру
В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасных предметов пострадали 12 мирных жителей, включая подростка. Повреждены шесть жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-12T22:40
2026-08-12T22:40
украина.ру
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
горловка
сво
спецоперация
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Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в Буденновском районе Донецка пострадал подросток 2011 года рождения, в Ворошиловском районе — три женщины, в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены мужчины 1976 и 1969 годов рождения, в Центрально-Городском районе Горловки от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1983 года рождения, в городском округе Торез ранения получили пятеро мужчин.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трёх погибших при ночной атаке БПЛА, включая восьмилетнего ребёнка. Количество пострадавших выросло до 24 человек, 12 из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии. Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, где повреждено около 60 жилых домов. В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены. Также есть повреждения в Анапе и Темрюкском районе. Власти окажут помощь пострадавшим - Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецк
донецкая народная республика
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украина.ру, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика, горловка, сво, спецоперация
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СВО, Спецоперация

В ДНР за сутки из-за атак ВСУ пострадали 12 мирных жителей

22:40 12.08.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтака дронов
Атака дронов - РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак украинских беспилотников и детонации взрывоопасных предметов пострадали 12 мирных жителей, включая подростка. Повреждены шесть жилых домов, пять объектов гражданской инфраструктуры и несколько автомобилей. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал Украина.ру
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что в Буденновском районе Донецка пострадал подросток 2011 года рождения, в Ворошиловском районе — три женщины, в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля ранены мужчины 1976 и 1969 годов рождения, в Центрально-Городском районе Горловки от детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1983 года рождения, в городском округе Торез ранения получили пятеро мужчин.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трёх погибших при ночной атаке БПЛА, включая восьмилетнего ребёнка.
Количество пострадавших выросло до 24 человек, 12 из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии.
Большая часть ударов пришлась по Новороссийску, где повреждено около 60 жилых домов.
В Геленджике в микрорайоне Голубая Бухта повреждены порядка 20 домов, три из них полностью разрушены.
Также есть повреждения в Анапе и Темрюкском районе.
Власти окажут помощь пострадавшим - Губернатор Кубани рассказал о жертвах атаки ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.руВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСВОСпецоперация
 
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