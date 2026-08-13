Фельдшер Мулляминов вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов - 13.08.2026 Украина.ру
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Фельдшер Мулляминов вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов
Фельдшер Мулляминов вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов - 13.08.2026 Украина.ру
Фельдшер Мулляминов вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов
Фельдшер мотострелкового подразделения ВС РФ сержант Фархат Мулляминов во время одного из боёв вынес из-под огня противника двух раненых бойцов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 13 августа пишет РИА Новости
2026-08-13T01:06
2026-08-13T01:08
украина.ру
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наступление вс рф
вс рф
сво
спецоперация
герои
минобороны рф
раненые
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В ходе боевых действий Мулляминов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих. Два бойца из группы штурмовиков получили ранения."Находясь под артиллерийским огнём и [при] наличии в воздушном пространстве fpv-дронов противника, Фархат выдвинулся к раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь", — цитирует агентство сообщение военного ведомства.Минобороны отмечает, что благодаря отваге и профессиональным качествам Мулляминова были сохранены жизни российских бойцов, минимизированы потери личного состава, что способствовало выполнению подразделением боевых задач.12 августа зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, спецоперация, герои, минобороны рф, раненые, война на украине
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, герои, Минобороны РФ, раненые, война на Украине

Фельдшер Мулляминов вынес из-под огня ВСУ двух раненых бойцов

01:06 13.08.2026 (обновлено: 01:08 13.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Фельдшер мотострелкового подразделения ВС РФ сержант Фархат Мулляминов во время одного из боёв вынес из-под огня противника двух раненых бойцов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ в ночь на 13 августа пишет РИА Новости
В ходе боевых действий Мулляминов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих. Два бойца из группы штурмовиков получили ранения.
"Находясь под артиллерийским огнём и [при] наличии в воздушном пространстве fpv-дронов противника, Фархат выдвинулся к раненым российским военнослужащим, не способным самостоятельно передвигаться, оказал им первую помощь, после чего вынес из-под огня противника и организовал эвакуацию в полевой госпиталь", — цитирует агентство сообщение военного ведомства.
Минобороны отмечает, что благодаря отваге и профессиональным качествам Мулляминова были сохранены жизни российских бойцов, минимизированы потери личного состава, что способствовало выполнению подразделением боевых задач.
12 августа зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Россия победит в СВО, а противостояние с Западом продолжится.
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