"Арканзас бомбить не будем, но можем обвалить связь ВСУ" — Садулаев о технологиях на войне - 12.08.2026 Украина.ру
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"Арканзас бомбить не будем, но можем обвалить связь ВСУ" — Садулаев о технологиях на войне
"Арканзас бомбить не будем, но можем обвалить связь ВСУ" — Садулаев о технологиях на войне - 12.08.2026 Украина.ру
"Арканзас бомбить не будем, но можем обвалить связь ВСУ" — Садулаев о технологиях на войне
Россия может вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в конфликте. Если убрать спутниковую связь, ВСУ откатятся на уровень технологий XX века и потеряют свое главное преимущество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-12T18:02
2026-08-12T18:18
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Ранее военный эксперт Садулаев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские операторы БПЛА все чаще используются лишь для вывода дрона на пусковые позиции. После этого беспилотник самостоятельно следует к цели благодаря роевым технологиям или искусственному интеллекту.Кроме того, по его словам, сигнал от БПЛА может передаваться через спутник на платформу, подобную Uber, что позволяет удаленному оператору брать управление на себя. При этом оператор может находиться уже не на Украине, а, например, в американской глубинке.Отвечая на вопрос о применении этой технологии на фронте, эксперт заявил, что точных данных нет. "Эта информация засекреченная. Мы об этом можем судить только по косвенным признакам. Но, похоже, это уже касается и фронтовых дронов, которые работают в зоне 30 километров от ЛБС. Такие случаи уже были, и враг активно развивает эти технологии", — отметил он.Садулаев подчеркнул, что это большая проблема — техническая, стратегическая и даже этическая. "Допустим, сидит этот оператор в каком-нибудь штате Арканзас. Как нам до него добраться? Арканзас бомбить не будем. Зато мы можем обвалить им связь. Вся эта технология работает только на основе "Старлинка", — заявил он.Собеседник Украина.ру резюмировал, что если России удастся вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в войне на стороне Украины, то все эти дистанционные технологии управления дронами сразу же перестанут функционировать.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Илон Маск, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, Starlink, технологии, спутник

"Арканзас бомбить не будем, но можем обвалить связь ВСУ" — Садулаев о технологиях на войне

18:02 12.08.2026 (обновлено: 18:18 12.08.2026)
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 12.08.2026
© AP / Andrii Marienko
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Россия может вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в конфликте. Если убрать спутниковую связь, ВСУ откатятся на уровень технологий XX века и потеряют свое главное преимущество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
Ранее военный эксперт Садулаев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские операторы БПЛА все чаще используются лишь для вывода дрона на пусковые позиции. После этого беспилотник самостоятельно следует к цели благодаря роевым технологиям или искусственному интеллекту.
Кроме того, по его словам, сигнал от БПЛА может передаваться через спутник на платформу, подобную Uber, что позволяет удаленному оператору брать управление на себя. При этом оператор может находиться уже не на Украине, а, например, в американской глубинке.
Отвечая на вопрос о применении этой технологии на фронте, эксперт заявил, что точных данных нет. "Эта информация засекреченная. Мы об этом можем судить только по косвенным признакам. Но, похоже, это уже касается и фронтовых дронов, которые работают в зоне 30 километров от ЛБС. Такие случаи уже были, и враг активно развивает эти технологии", — отметил он.
Садулаев подчеркнул, что это большая проблема — техническая, стратегическая и даже этическая. "Допустим, сидит этот оператор в каком-нибудь штате Арканзас. Как нам до него добраться? Арканзас бомбить не будем. Зато мы можем обвалить им связь. Вся эта технология работает только на основе "Старлинка", — заявил он.
Собеседник Украина.ру резюмировал, что если России удастся вывести из строя "Старлинк" или заставить Илона Маска прекратить участие в войне на стороне Украины, то все эти дистанционные технологии управления дронами сразу же перестанут функционировать.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в украинской армии — в материале "Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии" на сайте Украина.ру.
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