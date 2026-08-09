https://ukraina.ru/20260809/1082290593.html

Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы

Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы - 09.08.2026 Украина.ру

Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы

Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы

2026-08-09T07:00

2026-08-09T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений ФедоровРанее Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет ПВО от западных союзников киевского режима в текущем году уменьшилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. Он связал сокращение этих объемов с осознанным методом давления на Украину, чтобы посадить Киев за стол переговоров.- Евгений Алексеевич, не кажется ли вам, что тут дело вовсе не в политике, а в том, что у Запада действительно начинают пустеть закрома?- Кто главный выгодоприобретатель этого конфликта? Его организовали США и Запад с целью достижения своих геополитических интересов, которые были прописаны в американской стратегии 2022 года. Суть ее состоит в следующем: "Надо вести с Россией истощающий конфликт силами Украины и Европы. При этом нельзя допустить, чтобы Россия победила в этом конфликте за счет использования устрашающего фактора в отношении США с помощь своих стратегических вооружений".Это то, что было всю холодную войну. Именно это поддерживало мир с 1962 до 1994 года. Три поколения американцев жили с ощущением опасности. Только в одном Нью-Йорке было построено 43 тысячи бомбоубежища. Исключить эту опасность – сакральная задача Вашингтона. Учитывая, что Российская Федерация остается единственной страной мира, которая может уничтожить США за счет специализированного оружия. И эту проблему они не могут решить никак иначе, кроме как нанести России геополитическое поражение. А все эти переговоры США нужны для того, чтобы не было угрозы для американской территории. Трамп же фактически перекладывает ответственность на Европу и на Украину.Что нам с этим делать? Вести переговоры США с позиции силы, как это делал СССР, не признавая независимость Европы и Украины и возлагая ответственность за происходящее на США. Правовая сторона конструкции этих переговоров изложена самим Владимиром Путиным в декабре 2025 года, когда он предложил Западу ввести на части Украины внешнее управление Совбеза ООН. Следовательно, надо договариваться с США, которые верховенствуют в Совбезе. А с Францией и Британией должны договариваться сами США.По декларациям 1994 и 2022 годов мы не имеем нацеливать свое ядерное оружие на территорию США. А ведь тогда мы предотвращали войну страхом войны. Когда простые американцы узнают, что они под прицелом, они начинают воздействовать на свое правительство. Тот же Кеннеди пытался организовать войну с СССР два месяца, пока его фактически не снесла паника людей 1962 года.Этот механизм мы создали вместе с американцами по итогам Второй мировой войны и не разрешили его использовать никому другому. Стратегическое вооружение есть только у России и США. Причем "стратегическое" — это не инженерная характеристика. Это означает, что оно предназначено решения проблем стратегического характера: межконтинентальной. Пока мы его не включаем. Мы буквально воюем несколькими процентами нашей военной мощи. Она у нас не в танках, а в ядерных шахтах.Почему мы не включаем этот механизм? Это связано с внутренними процессами, которые идут в России. У нас принимаются реформы, необходимыми для укрепления суверенитета. Вы же знаете, что все постсоветские республики фактически создавались под эгидой США. Механизм восприятия Америки как начальства до сих пор забит в головы нашего правящего класса. И общественное мнение с 1991 года, когда народ не вышел в защиту СССР, постепенно меняется. Люди теперь понимают, что нам нужно свое Отечество, потому что только это может обеспечить нашу безопасность.И война на Украине создает условия, когда мы можем отойти от этой повестки и задействовать этот фактор стратегического устрашения для переговоров с США с позиции силы. Пока мы к этому не готовы, но быстро к этому идем. И сроки нашей победы определяются внутренними процессами укрепления суверенитета в России.Кстати, Трамп это подтверждает. Когда он строил балльный зал в Белом доме, он оговорился, что эта пристройка маскирует подземный бункер. А кто ему может потенциально угрожать, кроме России? Никто. Он готов, что Россия будет с ним договариваться с позиции силы. А ведь Кеннеди был гораздо более жестким политиком, чем нынешнее американское руководство.Резюмирую. Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы. Мы так уже договаривались в годы холодной войны, не допуская прямой угрозы и для американской, и для советской территорий. Надо выйти на двухполярный силовой мир при многополярности его экономической компоненты.- Кстати, как оцениваете ход самих боевых действий на Украине, которые с каждым годом все сильнее обретают форму войны городов с массированным применением БПЛА? Что нам делать, чтобы выиграть эту войну за небо?- Наш противник богаче нас. Запад в любом случае сможет произвести и закупить больше дронов. Количественный перевес у них будет всегда.То, что Путин назначил командующего Войсками беспилотных систем – это очень правильно. Он должен будет выстроить единую структуру, которая скоординирует работу ПВО и найдет способы противодействия вражеским бомбардировкам. Это огромный шаг вперед. Но фактор переговоров с США с позиции силы ни в коем случае нельзя отодвигать в дальний угол. Именно он позволяет договориться об устранении первопричин кризиса и добиться победе.А все остальное – это важный, но все-таки промежуточный элемент, который к этой победе ведет.- Отдельный вопрос к вам будет как к члену Комитета по бюджету и налогам. Появилась информация, что национализация крупных предприятий в России в первом полугодии 2026 года достигла рекорда – 10, 2 миллиарда долларов. Хорошо это или плохо? С какими трудностями мы можем столкнуться на пути к этому?- Вы правильно акцентировали внимание на слове "национализация". У нас ее многие путают с огосударствлением. Огосударствление – это когда государственные чиновники управляют предприятием. Вы же знаете, что любой чиновник объективно боится рисковать. Он воспринимает любой риск как что-то, за что его могут снять с должности. А предприятия, которые мы национализируем, временно поступают в госуправление, а потом передаются рынку.Более того, еще 20 лет назад Путин говорил о национализации как о деофшоризации страны. Речь идет об изъятии предприятий из иностранного управления, которое сейчас используется для финансирования войны против России. И суть национализации состоит в том, чтобы перевести российскую экономику в национальную юрисдикцию. Чтобы народ и государство сами контролировали свои предприятия на территории России.Это важнейший элемент реформ по укреплению суверенитета, о котором я говорил ранее. Этот процесс завершится, когда все объекты на территории России, которые принадлежат врагам России, будут взяты под наш контроль.

https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html

https://ukraina.ru/20260806/fedor-lukyanov-rossiya-dolzhna-sama-zakonchit-voynu-na-ukraine-ne-glyadya-na-zapad-1082210938.html

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интервью, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, евгений федоров, сво, беспилотники, ядерное оружие, переговоры, холодная война