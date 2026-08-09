Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы - 09.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260809/1082290593.html
Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы
Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы - 09.08.2026 Украина.ру
Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы
Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы
2026-08-09T07:00
2026-08-09T07:00
интервью
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
евгений федоров
сво
беспилотники
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039988215_160:187:1717:1063_1920x0_80_0_0_99f132b8a36c944afa404bd3c0650423.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений ФедоровРанее Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет ПВО от западных союзников киевского режима в текущем году уменьшилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. Он связал сокращение этих объемов с осознанным методом давления на Украину, чтобы посадить Киев за стол переговоров.- Евгений Алексеевич, не кажется ли вам, что тут дело вовсе не в политике, а в том, что у Запада действительно начинают пустеть закрома?- Кто главный выгодоприобретатель этого конфликта? Его организовали США и Запад с целью достижения своих геополитических интересов, которые были прописаны в американской стратегии 2022 года. Суть ее состоит в следующем: "Надо вести с Россией истощающий конфликт силами Украины и Европы. При этом нельзя допустить, чтобы Россия победила в этом конфликте за счет использования устрашающего фактора в отношении США с помощь своих стратегических вооружений".Это то, что было всю холодную войну. Именно это поддерживало мир с 1962 до 1994 года. Три поколения американцев жили с ощущением опасности. Только в одном Нью-Йорке было построено 43 тысячи бомбоубежища. Исключить эту опасность – сакральная задача Вашингтона. Учитывая, что Российская Федерация остается единственной страной мира, которая может уничтожить США за счет специализированного оружия. И эту проблему они не могут решить никак иначе, кроме как нанести России геополитическое поражение. А все эти переговоры США нужны для того, чтобы не было угрозы для американской территории. Трамп же фактически перекладывает ответственность на Европу и на Украину.Что нам с этим делать? Вести переговоры США с позиции силы, как это делал СССР, не признавая независимость Европы и Украины и возлагая ответственность за происходящее на США. Правовая сторона конструкции этих переговоров изложена самим Владимиром Путиным в декабре 2025 года, когда он предложил Западу ввести на части Украины внешнее управление Совбеза ООН. Следовательно, надо договариваться с США, которые верховенствуют в Совбезе. А с Францией и Британией должны договариваться сами США.По декларациям 1994 и 2022 годов мы не имеем нацеливать свое ядерное оружие на территорию США. А ведь тогда мы предотвращали войну страхом войны. Когда простые американцы узнают, что они под прицелом, они начинают воздействовать на свое правительство. Тот же Кеннеди пытался организовать войну с СССР два месяца, пока его фактически не снесла паника людей 1962 года.Этот механизм мы создали вместе с американцами по итогам Второй мировой войны и не разрешили его использовать никому другому. Стратегическое вооружение есть только у России и США. Причем "стратегическое" — это не инженерная характеристика. Это означает, что оно предназначено решения проблем стратегического характера: межконтинентальной. Пока мы его не включаем. Мы буквально воюем несколькими процентами нашей военной мощи. Она у нас не в танках, а в ядерных шахтах.Почему мы не включаем этот механизм? Это связано с внутренними процессами, которые идут в России. У нас принимаются реформы, необходимыми для укрепления суверенитета. Вы же знаете, что все постсоветские республики фактически создавались под эгидой США. Механизм восприятия Америки как начальства до сих пор забит в головы нашего правящего класса. И общественное мнение с 1991 года, когда народ не вышел в защиту СССР, постепенно меняется. Люди теперь понимают, что нам нужно свое Отечество, потому что только это может обеспечить нашу безопасность.И война на Украине создает условия, когда мы можем отойти от этой повестки и задействовать этот фактор стратегического устрашения для переговоров с США с позиции силы. Пока мы к этому не готовы, но быстро к этому идем. И сроки нашей победы определяются внутренними процессами укрепления суверенитета в России.Кстати, Трамп это подтверждает. Когда он строил балльный зал в Белом доме, он оговорился, что эта пристройка маскирует подземный бункер. А кто ему может потенциально угрожать, кроме России? Никто. Он готов, что Россия будет с ним договариваться с позиции силы. А ведь Кеннеди был гораздо более жестким политиком, чем нынешнее американское руководство.Резюмирую. Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы. Мы так уже договаривались в годы холодной войны, не допуская прямой угрозы и для американской, и для советской территорий. Надо выйти на двухполярный силовой мир при многополярности его экономической компоненты.- Кстати, как оцениваете ход самих боевых действий на Украине, которые с каждым годом все сильнее обретают форму войны городов с массированным применением БПЛА? Что нам делать, чтобы выиграть эту войну за небо?- Наш противник богаче нас. Запад в любом случае сможет произвести и закупить больше дронов. Количественный перевес у них будет всегда.То, что Путин назначил командующего Войсками беспилотных систем – это очень правильно. Он должен будет выстроить единую структуру, которая скоординирует работу ПВО и найдет способы противодействия вражеским бомбардировкам. Это огромный шаг вперед. Но фактор переговоров с США с позиции силы ни в коем случае нельзя отодвигать в дальний угол. Именно он позволяет договориться об устранении первопричин кризиса и добиться победе.А все остальное – это важный, но все-таки промежуточный элемент, который к этой победе ведет.- Отдельный вопрос к вам будет как к члену Комитета по бюджету и налогам. Появилась информация, что национализация крупных предприятий в России в первом полугодии 2026 года достигла рекорда – 10, 2 миллиарда долларов. Хорошо это или плохо? С какими трудностями мы можем столкнуться на пути к этому?- Вы правильно акцентировали внимание на слове "национализация". У нас ее многие путают с огосударствлением. Огосударствление – это когда государственные чиновники управляют предприятием. Вы же знаете, что любой чиновник объективно боится рисковать. Он воспринимает любой риск как что-то, за что его могут снять с должности. А предприятия, которые мы национализируем, временно поступают в госуправление, а потом передаются рынку.Более того, еще 20 лет назад Путин говорил о национализации как о деофшоризации страны. Речь идет об изъятии предприятий из иностранного управления, которое сейчас используется для финансирования войны против России. И суть национализации состоит в том, чтобы перевести российскую экономику в национальную юрисдикцию. Чтобы народ и государство сами контролировали свои предприятия на территории России.Это важнейший элемент реформ по укреплению суверенитета, о котором я говорил ранее. Этот процесс завершится, когда все объекты на территории России, которые принадлежат врагам России, будут взяты под наш контроль.
https://ukraina.ru/20220302/1033421595.html
https://ukraina.ru/20260806/fedor-lukyanov-rossiya-dolzhna-sama-zakonchit-voynu-na-ukraine-ne-glyadya-na-zapad-1082210938.html
https://ukraina.ru/20260805/1082213817.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Порунов
Александр Порунов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/15/1039988215_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b82814879b57a5b168e17284a40e737e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, евгений федоров, сво, беспилотники, ядерное оружие, переговоры, холодная война
Интервью, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евгений Федоров, СВО, беспилотники, Ядерное оружие, переговоры, холодная война

Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы

07:00 09.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловЕвгений Федоров интервью
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
ДзенTelegram
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор политического объединения "Национально-освободительное движение", полковник запаса Евгений Федоров
Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет ПВО от западных союзников киевского режима в текущем году уменьшилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. Он связал сокращение этих объемов с осознанным методом давления на Украину, чтобы посадить Киев за стол переговоров.
- Евгений Алексеевич, не кажется ли вам, что тут дело вовсе не в политике, а в том, что у Запада действительно начинают пустеть закрома?
- Кто главный выгодоприобретатель этого конфликта? Его организовали США и Запад с целью достижения своих геополитических интересов, которые были прописаны в американской стратегии 2022 года. Суть ее состоит в следующем: "Надо вести с Россией истощающий конфликт силами Украины и Европы. При этом нельзя допустить, чтобы Россия победила в этом конфликте за счет использования устрашающего фактора в отношении США с помощь своих стратегических вооружений".
Евгений Федоров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта 2022, 16:15
Евгений Федоров: кто онДепутат Госдумы РФ (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам
Это то, что было всю холодную войну. Именно это поддерживало мир с 1962 до 1994 года. Три поколения американцев жили с ощущением опасности. Только в одном Нью-Йорке было построено 43 тысячи бомбоубежища. Исключить эту опасность – сакральная задача Вашингтона. Учитывая, что Российская Федерация остается единственной страной мира, которая может уничтожить США за счет специализированного оружия. И эту проблему они не могут решить никак иначе, кроме как нанести России геополитическое поражение. А все эти переговоры США нужны для того, чтобы не было угрозы для американской территории. Трамп же фактически перекладывает ответственность на Европу и на Украину.
Что нам с этим делать? Вести переговоры США с позиции силы, как это делал СССР, не признавая независимость Европы и Украины и возлагая ответственность за происходящее на США. Правовая сторона конструкции этих переговоров изложена самим Владимиром Путиным в декабре 2025 года, когда он предложил Западу ввести на части Украины внешнее управление Совбеза ООН. Следовательно, надо договариваться с США, которые верховенствуют в Совбезе. А с Францией и Британией должны договариваться сами США.
По декларациям 1994 и 2022 годов мы не имеем нацеливать свое ядерное оружие на территорию США. А ведь тогда мы предотвращали войну страхом войны. Когда простые американцы узнают, что они под прицелом, они начинают воздействовать на свое правительство. Тот же Кеннеди пытался организовать войну с СССР два месяца, пока его фактически не снесла паника людей 1962 года.
Этот механизм мы создали вместе с американцами по итогам Второй мировой войны и не разрешили его использовать никому другому. Стратегическое вооружение есть только у России и США. Причем "стратегическое" — это не инженерная характеристика. Это означает, что оно предназначено решения проблем стратегического характера: межконтинентальной. Пока мы его не включаем. Мы буквально воюем несколькими процентами нашей военной мощи. Она у нас не в танках, а в ядерных шахтах.
Почему мы не включаем этот механизм? Это связано с внутренними процессами, которые идут в России. У нас принимаются реформы, необходимыми для укрепления суверенитета. Вы же знаете, что все постсоветские республики фактически создавались под эгидой США. Механизм восприятия Америки как начальства до сих пор забит в головы нашего правящего класса. И общественное мнение с 1991 года, когда народ не вышел в защиту СССР, постепенно меняется. Люди теперь понимают, что нам нужно свое Отечество, потому что только это может обеспечить нашу безопасность.
Федор Лукьянов интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
6 августа, 06:06
Федор Лукьянов: Россия должна сама закончить войну на Украине, не глядя на ЗападЕвропа не перестала бояться России — она боится ее настолько, что готова нормализовать саму мысль о большой войне. Почему Запад больше не един, США дистанцируются от украинского кризиса, а Москва не может ждать, пока внутренние противоречия Европы решат ее проблемы?
И война на Украине создает условия, когда мы можем отойти от этой повестки и задействовать этот фактор стратегического устрашения для переговоров с США с позиции силы. Пока мы к этому не готовы, но быстро к этому идем. И сроки нашей победы определяются внутренними процессами укрепления суверенитета в России.
Кстати, Трамп это подтверждает. Когда он строил балльный зал в Белом доме, он оговорился, что эта пристройка маскирует подземный бункер. А кто ему может потенциально угрожать, кроме России? Никто. Он готов, что Россия будет с ним договариваться с позиции силы. А ведь Кеннеди был гораздо более жестким политиком, чем нынешнее американское руководство.
Резюмирую. Недавно Трамп прямо признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Только не с позиции подкупами или увещевания, а с позиции, которой руководствовался СССР. С позиции ответственности за мировой порядок и с позиции силы. Мы так уже договаривались в годы холодной войны, не допуская прямой угрозы и для американской, и для советской территорий. Надо выйти на двухполярный силовой мир при многополярности его экономической компоненты.
- Кстати, как оцениваете ход самих боевых действий на Украине, которые с каждым годом все сильнее обретают форму войны городов с массированным применением БПЛА? Что нам делать, чтобы выиграть эту войну за небо?
- Наш противник богаче нас. Запад в любом случае сможет произвести и закупить больше дронов. Количественный перевес у них будет всегда.
То, что Путин назначил командующего Войсками беспилотных систем – это очень правильно. Он должен будет выстроить единую структуру, которая скоординирует работу ПВО и найдет способы противодействия вражеским бомбардировкам. Это огромный шаг вперед. Но фактор переговоров с США с позиции силы ни в коем случае нельзя отодвигать в дальний угол. Именно он позволяет договориться об устранении первопричин кризиса и добиться победе.
А все остальное – это важный, но все-таки промежуточный элемент, который к этой победе ведет.
- Отдельный вопрос к вам будет как к члену Комитета по бюджету и налогам. Появилась информация, что национализация крупных предприятий в России в первом полугодии 2026 года достигла рекорда – 10, 2 миллиарда долларов. Хорошо это или плохо? С какими трудностями мы можем столкнуться на пути к этому?
- Вы правильно акцентировали внимание на слове "национализация". У нас ее многие путают с огосударствлением. Огосударствление – это когда государственные чиновники управляют предприятием. Вы же знаете, что любой чиновник объективно боится рисковать. Он воспринимает любой риск как что-то, за что его могут снять с должности. А предприятия, которые мы национализируем, временно поступают в госуправление, а потом передаются рынку.
Более того, еще 20 лет назад Путин говорил о национализации как о деофшоризации страны. Речь идет об изъятии предприятий из иностранного управления, которое сейчас используется для финансирования войны против России. И суть национализации состоит в том, чтобы перевести российскую экономику в национальную юрисдикцию. Чтобы народ и государство сами контролировали свои предприятия на территории России.
Это важнейший элемент реформ по укреплению суверенитета, о котором я говорил ранее. Этот процесс завершится, когда все объекты на территории России, которые принадлежат врагам России, будут взяты под наш контроль.
Даниил Безсонов интервью
5 августа, 19:30
Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в ЕвропеУкраина – это бойцовская собака, которую хозяин на нас натравил. Мы можем эту собаку пристрелить, но потом хозяин найдет другую. Поэтому надо решать вопрос именно с хозяином. И решать его самым радикальным способом
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампЕвгений ФедоровСВОбеспилотникиЯдерное оружиепереговорыхолодная война
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:27ФБР застрелила сотрудника Пентагона, шпионившего для Киева и Москвы
21:21‼ Наши бойцы приближаются к Славянско-Краматорской агломерации
21:08Обломки дрона нашли у пляжа провинции Дюздже в Турции. Главные новости к этому часу
20:42Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
20:30Под Одессой разбился самолёт Воздушных сил Украины
20:05Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
19:59Боевик украинского "Кракена"* связан с мошенническими колл-центрами в Днепропетровске и убийством на Бали
19:45Инфляция на Украине растёт, гривна падает
19:30Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы
18:58"Достаточно одного звонка из Вашингтона": сенатор рассказал о перспективах внешнего управления Украиной
18:3310 августа 2026 года, вечерний эфир
18:29Украина должна признать геноцид поляков ради вступления в ЕС - спикер парламента Польши
18:23Носович: Прибалты не меняют своего выбора, но стараются "отползать" от войны с Россией
18:14Аварийное отключение света произошло в Геленджике и Новороссийске
18:00Атака на Нижнекамск, новый "удар" НАБУ по Зеленскому, мобилизация женщин на Украине. Итоги 10 августа
17:53Зеленский набирает в ТЦК бывших заключенных: Ионов про кадровый голод в ВСУ
17:50Сгорит всё. Украина ввязалась в войну, которой не выдержит
17:49Коломойский* – это Коломойский*, а синагога – это синагога. Синагога вне политики, она для Бога
17:43Губернатор Севастополя заслушал доклады о пожаре на "Инжире"
17:04Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"
Лента новостейМолния